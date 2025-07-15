《親密之海》影評：身體尺度與情感深度雙重破格，赤裸又真實的世代寓言

慾海浮沉，人似孤島。近期即將上架的 CATCHPLAY 原創劇集《親密之海》，由新加坡導演呂吉元與台灣劇場導演蔡柏璋共同執導，此劇乍看之下以為會是講當代社會兩性關係的職場情感劇，但一路看下去，發現這齣台劇的遠比想像中還複雜多元。《親密之海》改編自胡晴舫的小說《群島》，原著圍繞的主題是網路時代與世代差異，原本的中生代面對網路時代的來襲，社會逐間產生了新的秩序，而新世代也靠著網路崛起，兩者所抱持的迥異價值觀，激盪出的衝突與矛盾。

而改編成為影像的影集版《親密之海》透過影像呈現台劇罕見的大膽情慾描寫（大概只有串流平台才有辦法表現到這樣的尺度），以及複雜的現代人物網絡、跨國場景的變換，構築出一部內在鬱積壓抑，但形式上反而大膽露骨地當代人性寓言。親密行為並非都能讓關係更加親密，劇中那些肉體交纏的大尺度的親密戲，卻更顯角色內心距離的疏離，慾望的流瀉反而成為某種生理需求的抒發，但心靈上的空虛感並未因此被消除。

要知道「情慾」從來就不只是肉體關係的互動交流，而是男男女女彼此較勁的心理戰場。《親密之海》更採用非線性敘事結構，過去與現在、回憶與現實不斷交錯，影集就在一場場情感衝擊的戲之間拼出情節與角色輪廓。全劇的中心人物是李銘順飾演的男主角企業家李憲宏，他表面成熟穩重、冷靜自持，實則被慾望與情感擺佈，撕裂身旁人的心靈與生活。李憲宏與三位角色的關係成為一種性別權力關係上的拉扯。

而情婦沈曉雯（于子育 飾）長年以來的隱忍與被倚賴（于子育的老闆情婦也是公司總經理的角色，讓我想起《華麗上班族》的張艾嘉）。而特助阿榮（吳慷仁 飾）除了本身已有對象的同志身分（這角色對吳慷仁駕輕就熟了），對其（李憲宏）也有著崇拜信任但又單戀曖昧的情愫，而新任外遇對象莉蓮（瑞瑪席丹 飾），則是他對於青春的憧憬，更是無法控制的激情引導，讓男主角的生活逐漸走向崩毀。

除了對於親密關係的刻畫，本劇主要的面向是對於世代價值觀與社群媒體輿論操控的衝突戰場。一場男主角李憲宏因為小三的場合與其友人產生立場上的言語交鋒，被對方以手機錄下影片，轉發流傳出去，引發網路輿論的風暴。加上劇中男主角的公司計畫開發中國市場，一時之間關於世代對立、政治立場的衝突被引爆，更不用說還有婚外情的八卦媒體搧風點火，更從對於私生活的道德審判到兩岸政治利益選邊的社會批判。男主角李憲宏幾乎成為中年男子各種面向的「權力幻滅」。

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供

我自己則最喜歡瑞瑪席丹所飾演的莉蓮一角，不得不說女主角瑞瑪席丹散發出來的自在放鬆，無論是外在還是演技都相當「好看」，演繹極為自然。她與世傑學長（福地祐介飾演）的那條主線外的另一條支線，兩者各自微妙交集的部分，應該是全劇最細膩深刻的部分了。莉蓮與在海上遠洋工作的世傑學長之間，曖昧模糊的情愫，是一種深沉節制的情感牽引。

我自己蠻訝異台劇可以刻劃男性性暴力到這樣的程度，世傑學長在遠洋船上竟意外受到肉體暴力侵犯，他帶著受創的身心回到莉蓮面前，這段異鄉重逢戲雖然彼此沒有明說，但是可以感受的那種受傷的內心傳遞出的孤寂共感。莉蓮面對這樣一位曾經被她仰望（愛慕），如今卻滿身傷痕的學長，她發現自己所嚮往的美好幻滅了，而「幻滅」也是影集一直都強調的部分，對美好人生的幻滅，對夢想愛情的幻滅，還有對於整個社會環境的幻滅。

「幻滅」有時候才是成長的開始，當你願意承認所有的傷痛終將成為過往，才能真正游離開這片七情六慾的人生之洋。《親密之海》以台劇少見的大膽筆觸描繪當代情慾心理與世代斷裂，以錯綜的人際網絡與冷峻的社群輿論為經，裸露激情與創傷壓抑，異鄉悲歌與世代差異為緯，交錯牽引觀眾與此劇一同沉浮於一場既真實又殘酷的親密之海。

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供