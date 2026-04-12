《宇宙啦啦隊》女孩站上高壓舞台 神童評「邊笑邊跳最關鍵」

MyVideoe共同出品選秀節目《宇宙啦啦隊》賽事全面再升級，第四集節目迎來全新震撼場面，宇宙啦啦隊女孩正式踏進職業級舞台，親身感受味全龍啦啦隊小龍女Dragon Beauties、富邦悍將Fubon Angels與樂天桃猿Rakuten Girls三大人氣啦啦隊的現場魅力，進行近距離的職業級示範演出與應援實戰考驗，宇宙啦啦隊女孩是否能克服壓力晉級？

《宇宙啦啦隊》。圖/MyVideo提供

第三集送走三位成員後，女孩們壓力持續升高，而這次不再只是競賽關卡，更像是一堂震撼教育課。評審長牛奶老師直言：「現在看到的，就是職業標準」，每個細節都會被放大檢視；金姐老師則強調穩定度與近距離感染力，「默契、活力與爆發力缺一不可。」神童老師也點出關鍵：「表情與魅力，是啦啦隊最重要的武器。」

《宇宙啦啦隊》。圖/MyVideo提供

本集最掀高潮的，莫過於富邦悍將啦啦隊Fubon Angels帶來的高強度「32撞」演出。節奏密集、動作連發，對體力與核心都是極限考驗，但隊員們卻能在連續撞擊中維持笑容與活力輸出，展現驚人的職業水準。MC銀赫甚至忍不住親自嘗試，才短短幾下就直呼吃不消，笑說「心臟都跟著節奏狂跳」，也讓全場見識到這套動作的真實難度。神童老師則點出關鍵：「在這樣的強度下能邊笑邊跳，還能把能量傳出去，這才是職業啦啦隊。」一句話，道出宇宙啦啦隊女孩此刻所面對的目標。

《宇宙啦啦隊》。圖/MyVideo提供

《宇宙啦啦隊》。圖/MyVideo提供

而在這場職業級舞台洗禮中，也悄悄出現驚喜插曲，當MC銀赫問樂天桃猿啦啦隊「如果只能選一位進樂天桃猿啦啦隊，要選誰？」其中一位宇宙啦啦隊女孩憑藉表現，被職業啦啦隊成員當場點名關注，「對嘴很完整，舞蹈很認真」，潛力備受看好，瞬間成為全場焦點。 宇宙啦啦隊女孩真正站上職業等級的舞台，從細節到魅力的全面考驗，在三大職業啦啦隊味全龍Dragon Beauties、富邦悍將Fubon Angels與樂天桃猿Rakuten Girls的震撼示範之下，這群女孩將會有意想不到的蛻變。《宇宙啦啦隊》每週六晚間11點於台灣大哥大MyVideo上架。

《宇宙啦啦隊》。圖/MyVideo提供

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