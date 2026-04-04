《惡之華》改編押見修造漫畫 Ano「病態耍狠」逼瘋男同學

《惡之華》禁忌青春震撼來襲！

當一名高中男生被當場抓到偷聞女同學的體育服，他的人生也就此失控——全新日本青春暗黑話題劇將於4月9日登陸 Disney+！將帶來一段充滿罪惡感與心理壓迫的成長故事。

生活在乏味鄉鎮的高中生春日高男對現實世界感到絕望，唯一的慰藉來自書本與文學。他深受法國詩人波特萊爾作品啟發，暗自傾慕著外表清新、近乎完美的同班同學佐伯奈奈子。然而，一次放學後的意外行為——偷聞對方的體育服，卻被性格怪異的同學仲村佐和撞見，從此成為她要脅的把柄，也將高男一步步推向無法回頭的深淵。深陷自責與恐懼的高男，在中村的操控下不斷做出更糟的選擇。隨著壓力逐漸失控，看似毫無出口的困境，終於在當地的夏祭活動中迎來全面爆發。

《惡之華》。圖／Disney+提供

《惡之華》。圖／Disney+提供

《惡之華》。圖／Disney+提供

《惡之華》由曾主演《寶貝的生活守則》的鈴木福飾演背負罪惡感的主角春日高男，《我推的孩子》話題女星 Ano 則詮釋操控他命運的同學仲村佐和。本劇改編自漫畫家押見修造的同名經典作品，由目黒啓太（《紅藍》）與高瀨秀芳（《卡車女孩》）共同改編真人版劇本，並由Paul Young（《連續劇W〈I, KILL〉》）與井口昇（《惡之華》）聯手執導，製作公司為東京電視台與 C&I Entertainment。

《惡之華》是即將在Disney+推出的最新日本影集之一，喜愛精彩日劇的觀眾現在訂閱Disney+，就能立即觀賞包括《噬亡村》，講述一名駐守日本鄉村的警察發現驚人秘密的故事；《七夕之國》，描述一名對生活心不在焉的大學生、發現自己擁有能在任何物體上打洞的奇特能力；以及《捍衛家園》，講述一名父親為了拯救被綁架的女兒不惜一切代價的精彩作品。《惡之華》將於4月9日於Disney+上線播出，敬請粉絲們期待。

《惡之華》最新預告

《惡之華》。圖／Disney+提供

《惡之華》。圖／Disney+提供

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