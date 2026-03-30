《麥迪遜河谷》隔38年再演夫妻 蜜雪兒菲佛x寇特羅素 共聚「大天空之國」療傷

踏進壯麗遼闊美國蒙大拿山谷 探討傷痛的療癒之作

備受矚目的全新影集《麥迪遜河谷》（The Madison）由奧斯卡金獎提名主創泰勒謝里丹 （Taylor Sheridan）傾力打造，並由奧斯卡提名影后蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）與金球獎提名影星寇特羅素（Kurt Russell）領銜主演。 《麥迪遜河谷》是謝里丹迄今最私密細膩的作品。故事橫跨兩個截然不同的世界——蒙大拿州壯麗原始的自然景觀與曼哈頓繁華的都市喧囂，藉此展現家人之間深刻動人的羈絆。

美劇《麥迪遜河谷》帶領觀眾深入克萊伯恩（Clyburn）一家的生活，他們揮別佈滿陰霾的紐約，遷往蒙大拿州中心地帶，在絕美的山河懷抱中，開啟一段告別過去、修復自我的溫情旅程。在中文正式預告中，這家人儘管深陷命運的風雨，卻在大自然的洗禮與純粹的愛之下，獲得重新站起來的力量，走向療癒的生命新篇章。

細膩溫柔的西部史詩 好萊塢巨星蜜雪兒菲佛 x 寇特羅素世紀重聚

王牌製作人泰勒謝里丹最新力作《麥迪遜河谷》，網羅金球影后蜜雪兒菲佛、《怒火地平線》硬漢巨星寇特羅素、《LOST檔案》馬修福克斯等實力卡司，並一改過往的硬派商戰風格，改以細膩溫柔的筆觸探索喪親的痛楚、療癒與重生，同時由主演蜜雪兒菲佛、寇特羅素，共同與凱斯考克斯擔任執行製作。《麥迪遜河谷》講述克萊伯恩家族在經歷了一場悲劇變故後，決定告別喧囂紐約市，遷往蒙大拿州─譽為「大天空之國」─麥迪遜河谷。在這片寬闊壯麗的現代西部大地上，他們能否放下陰霾，寫下生命的新篇章？《麥迪遜河谷》（The Madison）於 3 月 27 日起在全台唯一首播平台CATCHPLAY+正式上架，並於每週五更新集數。👉立即前往CATCHPLAY+觀看。

克萊柏恩一家試圖在麥迪遜河谷共創美好回憶。圖／CATCHPLAY+提供

寇特羅素在劇中享受麥迪遜河谷大自然療癒生活。圖／CATCHPLAY+提供

碧兒加勒特、阿萊娜波拉克、艾米亞米勒與蜜雪兒菲佛共演一家人。圖／CATCHPLAY+提供

蜜雪兒菲佛在家人的陪伴下走出傷痛。圖／CATCHPLAY+提供

《麥迪遜河谷》。圖／CATCHPLAY+提供