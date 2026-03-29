《動物園》王柏傑曖昧告白邵雨薇 最終回結局催淚溫暖又療癒

在最新劇情，王柏傑飾演的不善言辭資深保育員「蘇冠州」，與邵雨薇飾演的廣告女強人化身實習保育員「朱欣葵」，兩人在解決動物園營運危機與突發狀況的過程中日久生情。蘇冠州終於鼓起勇氣，在車上直球對決告白：「我喜歡妳，可以當我女朋友嗎？」試圖點燃曖昧火花。不料，這番真心話卻慘遭朱欣葵「秒打槍」，她尷尬回應：「我才剛分手耶，而且你這個人滿腦子都是動物，我們應該不適合吧！」突如其來的拒絕，讓兩人的感情發展留下滿滿懸念。

對於這場「史上最慘告白」，王柏傑笑說：「蘇冠州鼓起這麼大的勇氣，結果卻這樣，我覺得他那天晚上一定哭了很久！」邵雨薇則補充：「朱欣葵說出口的瞬間自己也嚇到了啦，她不是故意要這麼狠的！但某種程度上，這才是她最真實的樣子，不論工作或感情，她都希望是深思熟慮後再做出決定。」

《動物園》。圖／Disney+提供

感情卡關之餘，動物園更迎來了前所未有的營運危機！由於朱欣葵的疏忽沒關好門，導致被戲稱為「草泥馬」的羊駝趁機逃出動物園，甚至在高雄的高流、駁二特區等地狂奔，引發極大騷動。混亂中，更出現一名神祕人士意圖用麻醉槍攻擊羊駝，所幸老實敦厚的大象保育員郭俊維（李淳 飾）立刻挺身阻止，但也因此差點受傷。這場風波讓高層單位震怒，下令要園長蔡吉賢（庹宗華 飾）嚴懲相關人員。自責鑄下大錯的朱欣葵深感自責，難過落淚地遞出辭呈、主動擔下全責。邵雨薇談到拍攝遞辭呈這場戲時坦言：「那個當下我完全不需要醞釀情緒，因為我也很捨不得離開這個地方，不管是動物園還是這個劇組，所以眼淚就自己流下來了。」

《動物園》。圖／Disney+提供

主演群分享與動物拍攝歡樂過程 《動物園》能為觀眾帶來「吸貓」般療癒

隨著大結局逼近，《動物園》官方也釋出精彩花絮，揭露不少拍攝秘辛。主要照顧白犀牛「犀奇」的王柏傑興奮分享，這是他人生第一次這麼近距離接觸犀牛，還摸到了犀牛角。他更無私分享了「摸犀牛的私房訣竅」：「犀牛皮其實很硬，通常要用刷子幫牠們刷澡。但如果要用手摸，牠們最喜歡別人摸耳朵和下巴，因為那是皮膚最軟的地方，摸那邊牠們通常會很開心！」

而飾演主管的蔡亘晏與園長庹宗華也表示，拍攝過程充滿了快樂與療癒。蔡亘晏笑稱自己性格像猴子，「活潑、愛鬧、停不下來，而且很容易對食物失去理智。」庹宗華則自認個性無害、跟誰都能打成一片，宛如水豚，「水豚這種生物最高明的地方就是，不管旁邊發生什麼事，牠就是一臉『還好啊』。我想我就是劇組裡的那隻水豚。」李淳則形容看《動物園》這部作品「像上一整天班非常煩燥後，終於回家吸貓」，認證《動物園》絕對是今年必看的療癒戲劇。

劇組演員們戲裡戲外感情極佳，大家也深刻體會到，照顧動物非常辛苦，不能只當成寵物，而是要在保持界線的同時付出滿滿的愛。這段拍攝經歷讓所有人重新感知到人與動物之間的溫柔互動，也變得更為尊重生命。《動物園》已於 Disney+ 播出最終回，邀請觀眾一同走進這座充滿驚喜的動物園，找回生活中最純粹的感動。

《動物園》。圖／Disney+提供

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