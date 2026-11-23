文／彭紹宇 （作家）

八歲那年，一次與父親在公園慢跑的經歷，改變了女孩的童年。當她跑在父親前頭，意外目睹一起性侵事件。對性尚且懵懂的她，要理解何謂「性侵」更是困難。儘管父母盡力保護，她終究只能用自己的方式，試圖理解大人世界的複雜。多年之後，這段經歷被導演 貝絲德阿勞佐（Beth de Araújo）拍進電影，成了《創傷 性教育 》（Josephine）。

本片於2026年初在日舞影展首映，獲得美國劇情片競賽評審團大獎與觀眾票選獎，隨後入選柏林影展主競賽。十月，倫敦影展首映隔天，我在圓桌訪談中與導演貝絲、主演陳靜（Gemma Chan）見面，聊起這部電影的創作歷程與拍攝幕後。

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劇本編排：開場即直面創傷

取材自導演的親身經歷，電影開場便呈現女孩約瑟芬目睹性侵事件的現場。有別於透過延後揭露事件來製造懸念的敘事方式，本片並未將這段關鍵畫面留到後半段才揭曉。導演表示，這個安排從劇本初稿便已確立，歷經多次修改仍未改變。

「我們都有過童年，我想把觀眾放回那個還沒被社會完全同化的狀態，接著觀察，當『性侵』這個概念進到孩子腦中，女孩接下來會如何變化。」導演說。

導演表示，書寫兒童與成人角色的基本方式並沒有太大不同，但孩子的人生經驗尚未成熟，理解世界的方式也與成年人不同，因此要寫好兒童角色，反而有其難度。

《創傷性教育》導演與主演映後（圖／彭紹宇提供）

選角驚喜：與孩童演員的合作緣由

飾演約瑟芬的梅森里夫斯（Mason Reeves），拍攝本片時年僅八歲，過去也從未有過表演經驗。兩人的相遇純屬偶然。導演在一座農夫市集裡發現梅森，當下便向她的母親提出試鏡邀約。

試鏡後，導演與梅森的父母長談，逐一說明涉及敏感題材的場景將如何拍攝，讓家長了解劇組安排，也逐步取得他們的信任。由於題材敏感，性侵場景開拍時，梅森並不在現場，相關畫面則另以視覺特效處理，劇組也請來兒童心理師，隨時答覆家長的疑問。

圖：imdb

導演表示，她不要求梅森刻意表演某種情緒，而是請她回想生活中情緒起伏的時刻，再將那些感受帶進不同場景。對白則由梅森的母親唸給她聽，讓她慢慢記熟。「在梅森眼中，故事很簡單——約瑟芬看見了一件壞事，雖然害怕，最後還是鼓起勇氣面對。」導演說。飾演約瑟芬父母的查寧塔圖（Channing Tatum）與陳靜亦格外留心，希望梅森離開片場時，覺得自己交到新朋友，也度過一段開心的時光。

這份謹慎，同樣延伸至鏡頭設計。導演曾帶著片中幾場戲前往日舞導演工作坊試拍，這些段落最終全數保留，唯獨警探問訊一場改變最多。

圖：imdb

起初，她設計了約三十個鏡位，希望完整呈現每個人的反應與對話。到了工作坊，她逐漸意識到，這場戲真正重要的是捕捉一個家庭面對失控情勢時的不安與無助，導演形容：「那像是一個家庭被龍捲風捲走的時刻，他們什麼也無法抵擋。」於是，她將攝影機置於餐桌中央，讓鏡頭緩緩旋轉。失衡的構圖與旋轉帶來暈眩感，也讓觀眾感受這個家庭所經歷的混亂。

角色詮釋：如何演出母親的無所適從

演員陳靜飾演母親克萊兒（Claire）。身為約瑟芬最親近的人，她想保護女兒，也明白一味隱瞞並不能讓女兒更安全。她試著理解女兒對性的困惑與焦慮，卻不知道該如何開口，這份矛盾貫穿全片。「克萊兒的很多感受不會說出口，她用別的方式表達。」陳靜說。

說不出口的，便交給身體。片中一場舞蹈戲，讓約瑟芬第一次看見母親身為女人的一面，也是全片的關鍵情節。陳靜多年沒有跳舞，為了這場戲，特地在倫敦與舊金山跟隨芭蕾老師練習。她透過舞蹈呈現角色難以言說的情緒，也讓這場戲成為母女關係的重要轉捩。

圖：imdb

訪談間，話題延伸至電影之外。社會經常教導女孩如何保護自己，卻較少提醒男孩尊重他人的身體界線，理解自身行為可能造成的傷害。電影能否藉此開啟對話？導演表示，她無意為觀眾預設看完後的行動。「身為藝術家，我的職責是說出所見所感的真實，替社會舉起一面鏡子。」然而，她也承認在此議題上，人們談得始終不夠。陳靜隨即補充，這場討論需要由男性與女性共同參與，單靠任一方是無法完成的。

完成之後：沒有了結，只有繼續往前

拍完這部電影，是否意味著某種「了結」（closure）？

導演說：「談及性暴力，我不認為有所謂的了結、宣洩（catharsis）或療癒（healing）。這些詞之所以常被提起，是因為它們讓人覺得好過一些。」在她看來，「我們會變成另一個人，然後繼續往前。」（We become somebody else and we move on.）

於她而言，《創傷性教育》更像一次奪回敘事權的過程。「他（兇手）曾那樣支配著我，讓我這一生都活在對他的恐懼裡。」透過這部電影，她為那段記憶寫下自己的版本，也重新決定該如何看待那個人。

不願輕易給出解答的態度，體現於影像之中。後半段長達十二分鐘一鏡到底的法庭戲，著實為本片情緒高峰。當觀眾期待透過審判結果獲得某種「解答」，電影卻選擇不予揭露，彷彿提醒我們，司法程序的終結未必意味創傷將隨之消失。然而，約瑟芬與受害女子之間悄悄流動的善意，仍為電影留下一絲溫柔。

多年來，那座公園始終留在貝絲德阿勞佐的記憶裡。如今女孩已長大成人，以導演身分重新回望那段經歷，將曾經的恐懼化為影像。電影未必能帶來了結，但當故事走上銀幕，私人記憶也化作公共討論的一部分，成為觀眾得以理解、討論創傷的起點。

圖：imdb