2026台北電影節／超狂片單再揭9部！「影迷新宇宙」單元帶來全新感官體驗

2026台北電影節於5月29日驚喜公布「影迷新宇宙」單元9部兼具大膽實驗與狂放想像的超狂片單！本屆單元全面突破觀影想像，不僅有美國名導李察．林克雷特致敬法國新浪潮的傳奇新作、柏林金熊獎名導卡拉．西蒙與柏林影后桑德拉．惠勒的最新力作，更有將馬桶化為超自然異相的「屎尿屁系邪典」巴西搞怪電影，以及融合AI生成技術的「非洲未來主義」偽紀錄片，誓言帶領影迷開啟大銀幕的全新感官宇宙！

「愛在三部曲」美國名導李察．林克雷特（Richard LINKLATER）首部法語長片《新浪潮》（Nouvelle Vague）生動重現影評人尚盧．高達1959年籌備傳奇開山作《斷了氣》的游擊拍攝過程，在戲裡戲外深情呼應，譜出一封致敬電影的炙熱情書，該片一舉拿下法國凱薩獎最佳導演、最佳攝影、最佳剪輯、最佳服裝設計大獎。

美國名導李察．林克雷特（Richard LINKLATER）首部法語長片《新浪潮》（Nouvelle Vague），重現影評人尚盧．高達1959年籌備傳奇開山作《斷了氣》的游擊拍攝過程。圖/台北電影節

奧地利導演馬克斯・賽林傑（Markus SCHLEINZER）的《雙面蘿絲》（Rose），講述一名自稱繼承人的神祕士兵行事粗獷俐落，逐漸建立起權力和威信，卻因一場意外暴露真實身分而走向審判。在冷冽的黑白影像中，剖析了身分與權力結構的建構與崩解，德國影后桑德拉・惠勒更以雌雄莫辨的詮釋，榮膺柏林影展最佳主角。

奧地利導演馬克斯・賽林傑（Markus SCHLEINZER）的《雙面蘿絲》（Rose）在冷冽的黑白影像中，剖析了身分與權力結構的建構與崩解。圖/台北電影節

同樣聚焦於女性與家族記憶的，還有《桃子樹的最後豐收》柏林金熊名導卡拉・西蒙（Carla SIMÓN）入選坎城主競賽的新作《這年夏天，愛之尋謎》（Romería）。該作以極致細膩的鏡頭跟隨18歲孤兒女孩跨海尋親，嘗試重塑自身缺失的雙親記憶，敘事充盈著浪漫又柔韌的動人能量。

柏林金熊名導卡拉・西蒙（Carla SIMÓN）入選坎城主競賽的新作《這年夏天，愛之尋謎》（Romería）以極致細膩的鏡頭跟隨18歲孤兒女孩跨海尋親。圖/台北電影節

除了大師致敬與細膩的家族書寫，本單元更帶來大膽挑戰社會集體底線的搞怪作品。由巴西搞怪雙導古斯塔沃・維納格雷（Gustavo VINAGRE）、古爾修斯．格韋納 （Gurcius GEWDNER）執導的《地獄浣腸》（Bowels of Hell），將跨性別叛逆期、網紅奧客與主角的便祕宿疾荒謬交織，在公寓馬桶集體失靈的超自然慘劇下，揮灑棕色濃液冷諷失控社會，奏響一曲大膽狂放的屎尿屁系邪典狂想。

由巴西搞怪雙導古斯塔沃・維納格雷（Gustavo VINAGRE）、古爾修斯．格韋納 （Gurcius GEWDNER）執導的《地獄浣腸》（Bowels of Hell）奏響一曲大膽狂放的屎尿屁系邪典狂想。圖/台北電影節

相較於巴西的狂放，法國女導寶琳．洛凱斯（Pauline LOQUÈS）入選坎城影評人週的長片處女作《週末的尼諾》（Nino），則走向了身體與心靈的療癒。該片描繪一名將面臨生死手術的男子在巴黎街頭重新與人際接軌的過程，筆觸輕盈溫柔，為受傷心靈找回擁抱生命的溫暖力量。

法國女導寶琳．洛凱斯（Pauline LOQUÈS）入選坎城影評人週的長片處女作《週末的尼諾》（Nino）走向了身體與心靈的療癒。圖/台北電影節

在荒謬與溫柔之外，歷史與當代政治現實的拉扯也是本次選片的一大特色。法國編導史蒂芬．德穆斯提耶（Stéphane DEMOUSTIER）的《新GREAT派建築師》（The Great Arch）取材自真實歷史，重現1980年代丹麥建築師接下法國新凱旋門設計，卻陷入官僚博弈迷宮的宏偉大夢，並請來《抓狂美術館》克萊斯．邦、《聽媽媽的話》札維耶．多藍、《墜惡真相》史旺．亞勞德等人共同演出，以躁動又優雅的運鏡冷諷政治現實。

法國編導史蒂芬．德穆斯提耶（Stéphane DEMOUSTIER）的《新GREAT派建築師》（The Great Arch），請來克萊斯．邦、札維耶．多藍、史旺．亞勞德等人共同演出。圖/台北電影節

同樣深入日常與戲劇間的辯證，曾是北影焦點影人、柏林學派代表人物安格拉．夏納萊克（Angela SCHANELEC）新作《哭妻物語》（My Wife Cries）再次入選柏林影展主競賽，故事從工地平淡無奇的一天展開，透過疏離鏡頭與日常敘事，訴說一段親密關係的破裂與修復，將生活與感情裡無以名狀的齟齬化為影像，展現溢於言表之外無處安放的幽微情感。

柏林學派代表人物安格拉．夏納萊克（Angela SCHANELEC）新作《哭妻物語》（My Wife Cries）訴說一段親密關係的破裂與修復。圖/台北電影節

而將鏡頭轉向更為殘酷的現實，巴勒斯坦裔人權倡議導演阿布達拉．哈蒂柏（Abdallah ALKHATIB）的《圍城生存指南》（Chronicles from the Siege），以搖晃的手持攝影機拍下斷垣殘壁中苟延殘喘的人們，取材自2011年敘利亞內戰巴勒斯坦難民營的經歷，血淋淋地映照出加薩的屠殺日常，道盡人性光明與黑暗。

巴勒斯坦裔人權倡議導演阿布達拉．哈蒂柏（Abdallah ALKHATIB）的《圍城生存指南》（Chronicles from the Siege）取材自2011年敘利亞內戰巴勒斯坦難民營的經歷，映照出加薩的屠殺日常。圖/台北電影節

這份關注現實的觸角甚至一路延伸到了對未來的想像，由達米安．豪澤（Damien HAUSER）執導的《未來回憶錄2093》（Memory of Princess Mumbi），將時空大膽拉至2093年的非洲，以偽紀錄片形式搭配AI生成技術打破成本限制，展開一場導演、女孩與王子間的三角糾葛，不僅為「非洲未來主義」開啟超現實的全新篇章，敘事手法更令人聯想起克里斯・馬克對時空的經典辯證。

達米安．豪澤（Damien HAUSER）執導的《未來回憶錄2093》（Memory of Princess Mumbi）將時空大膽拉至2093年的非洲，以偽紀錄片形式搭配AI生成技術打破成本限制。圖/台北電影節

2026第28屆台北電影節影展放映將於6月26日至7月7日在臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院展開；台北電影獎頒獎典禮將於7月11日在臺北市中山堂舉行。影展選片指南將於6月13日登場、票券將於6月14日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，精彩片單與活動陸續公布，更多資訊請見官方網站。