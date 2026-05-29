《別離無恙》日本票房突破46億，目黑蓮化身禮儀師感慨「活著是奇蹟」

日本年度真人電影票房冠軍《別離無恙》日本票房突破46億日圓，獲日本觀眾4.3星超高好評！《別離無恙》改編自日本作家長月天音榮獲「小學館文庫小說獎」大獎之作，由《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》三木孝浩導演執導，《哥吉拉-1.0》濱邊美波、《silent》目黑蓮主演！《別離無恙》以動人又溫暖的劇情，加上演員們精湛的演技，帶領觀眾走完一趟趟珍貴的生死離別之旅，日本觀眾紛紛淚推：「沒想到從電影開始的10分鐘內我就哭了，每分每秒都令人淚腺潰堤！」、「觀影時，影廳內的啜泣聲此起彼落！」、「讓人產生很直接的共鳴，能讓人率直地往前邁進的電影！」、「悲傷卻溫暖，寂寥卻令人神清氣爽。看完電影後，心情意外變得輕鬆，讓人想和重要的人見面，117分鐘內感受到滿滿的溫柔！」、「這成為我最喜歡的一部電影！」

《別離無恙》濱邊美波。圖/車庫娛樂提供

《別離無恙》目黑蓮。圖/車庫娛樂提供

《別離無恙》。圖/車庫娛樂提供

「湯婆婆」夏木麻里大讚《別離無恙》濱邊美波「她真是個天才」

在《神隱少女》中為「湯婆婆・錢婆婆」角色配音的知名演員夏木麻里，這次在《別離無恙》中飾演濱邊美波的祖母，夏木麻里戲外也對濱邊美波讚譽有加，她表示：「濱邊演員在拍攝現場時，即使面對導演十分困難的指示，她仍會說：『好的！』接著就達成導演的要求，我心想她真是個天才呢，也理解她大受歡迎的原因了！這是我第一次和她合作，身為女演員的她真的很棒！」對於夏木麻里的讚賞，濱邊美波害羞地說：「真的非常感謝！我非常喜歡飾演祖母的夏木前輩和飾演母親的永作前輩，能和她們飾演一家人真的很開心，我也從拍戲空檔時和她們的對話中學到很多！」

《別離無恙》夏木麻里與濱邊美波。圖/車庫娛樂提供

《別離無恙》北村匠海。圖/車庫娛樂提供

《別離無恙》古川琴音。圖/車庫娛樂提供

目黑蓮化身《別離無恙》生命禮儀師 感慨「能活著是個奇蹟」

另外，在《別離無恙》中飾演生命禮儀師「漆原」的黑目蓮，先前因為海外的拍攝工作而缺席《別離無恙》的上映首日的影人場活動，但他還特別準備了一封信要給到場的觀眾和演員們，目黑蓮在信中表示：「這次參與《別離無恙》這部作品，最大的感觸是生命的寶貴與現在能活著是個奇蹟。在遇見這部作品前，我就曾思考過『死後會變得如何呢？』、『若有死後世界，我想和珍愛的人約好再次見面的場所』。死亡給人一種非現實的印象，但其實對所有人而言是現實的，無人能逃避。正因如此，當自己或是他人在和珍愛的人道別時，如果能抱持一點能削弱悲傷的希望的話，或許就能稍微獲得救贖吧。」

濱邊美波也大讚這次首度合作的目黑蓮，她表示：「謝謝目黑演員特地從加拿大傳來這麼棒的信。真的從目黑演員的信中感受到目黑演員真摯的個性，且觀眾們也能從他所飾演的『漆原』一角，感受到他那樣的性格！」感動鉅獻《別離無恙》本週五5月29日（五）全台上映。

《別離無恙》目黑蓮與濱邊美波。圖/車庫娛樂提供

《別離無恙》。圖/車庫娛樂提供

《別離無恙》。圖/車庫娛樂提供