給靈魂的止痛處方籤──精選琳恩倫賽7部作品《去死吧，親愛的》《凱文怎麼了》《默文卡拉》《失控救援》

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯與羅伯派汀森在2025年以《去死吧，親愛的》（2025）入圍坎城影展，兩人在片中瘋狂驚悚的演技震撼全球影評人，也讓導演琳恩倫賽的名字再次被世界影壇關注！國家影視聽中心六月主題節目推出「致受傷的靈魂：琳恩倫賽」，完整放映琳恩倫賽包含《去死吧，親愛的》的五部長片電影、與她早期製作的兩部傑出短片，同時選映深遠影響她的法國影人布列松作品《慕雪德》，及另一位影響她創作的蘇格蘭導演比爾道格拉斯作品。

導演琳恩倫賽的名字因奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯與羅伯派汀森主演的《去死吧，親愛的》（2025）再次被世界影壇關注。圖/車庫娛樂提供

琳恩倫賽過去就以執導的《凱文怎麼了》（2011）震撼國際！她親自改編同名小說，邀請「時尚仙人」蒂妲史雲頓擔任女主角，並慧眼選中彼時剛出道的「閃電俠」伊薩米勒，演出片中的問題青少年凱文，兩人演出獲影評高度盛讚，更讓蒂妲榮登歐洲電影獎影后。校園攻擊案、社會對母愛的期待、親子羈絆等議題，巧妙地透過強烈的視覺意象呈現，不見血卻令人顫慄，讓人驚嘆琳恩倫賽處理故事的敘事功力！

琳恩倫賽曾以《凱文怎麼了》（2011）震撼國際，女主角蒂妲史雲頓當年囊獲無數演技獎肯定。圖© Images courtesy of Park Circus_Independent Film Sales

來自蘇格蘭格拉斯哥的琳恩倫賽出身底層勞工家庭，學生時代就專攻電影攝影，在男性主導的影壇業界，她坦言甩不開「女導演」的性別標籤，加上濃重的蘇格蘭口音與直率性格，與好萊塢主流格格不入。但她與生俱來的導演才華卻難以掩蓋，畢業短片即獲坎城影展短片競賽的評審團獎；首部長片《漂浮氣球》（1999）不僅入選坎城影展「一種注目」單元，更榮獲「英國奧斯卡」BAFTA最佳新人獎，她的家鄉格拉斯哥在片中成為創作泉源，與同場放映的短片《父親的秘密》（1998）互相輝映，共同訴說成長與幻滅的童年往事，也定調她在電影中剖析邊緣人內心傷口的獨特視野。

琳恩倫賽首部長片《漂浮氣球》（1999）入選坎城影展「一種注目」單元驚豔四座。圖© Images courtesy of Park Circus_Pathé

她的第二部作品《默文卡拉》（2002）改編自毛姆獎同名小說，以超乎想像的故事題材引人入勝：女子默文卡拉發現男友自殺陳屍公寓後沒有報警，而是冷靜地清理現場，將男友留下的一筆存款、一捲錄音帶，和一份未出版的小說書稿帶走，並展開自己的旅程。琳恩倫賽選用地下絲絨、艾費克斯雙胞胎等樂團金曲配樂，拍出默文卡拉身處哀悼與狂歡間的精神狀態，本片榮獲當年坎城影展「導演雙周」單元最大獎，被克莉絲汀史都華盛讚為激勵她成為導演的神作。

琳恩倫賽在《默文卡拉》（2002）拍出角色身處哀悼與狂歡間的精神狀態。圖/國家影視聽中心提供

在瓦昆菲尼克斯演出《小丑》前，琳恩倫賽便率先發掘他陰鬱又暴戾的演技潛質，找他詮釋《失控救援》（2017）裡，受僱營救失蹤少女的地下殺手。琳恩倫賽顛覆傳統的犯罪敘事，刻劃兼具強悍與脆弱的「反英雄」：一名手持鐵鎚大殺四方的怪物殺手，回家卻是獨自照顧母親的溫柔兒子，但內心的創傷記憶總在午夜夢迴糾纏，瓦昆高難度的演出被譽為比美《計程車司機》的勞勃狄尼洛，讓他榮膺當年坎城影帝殊榮。

琳恩倫賽率先發掘瓦昆菲尼克斯的暗黑演技潛質，讓他以《失控救援》（2017）榮登坎城影帝寶座。圖/國家影視聽中心提供

受到法國導演羅伯布列松的影響，琳恩倫賽的作品擅長捕捉演員的手部特寫、中性表情，以鏡頭凝視角色的內在。主題節目「致受傷的靈魂：琳恩倫賽」特別放映布列松的《慕雪德》（1967），另外搭配特別企劃「浮生掠影：比爾道格拉斯」，延伸觀看影響琳恩倫賽創作哲學的兩位電影大師代表作。更多相關資訊可上👉國家電影及視聽文化中心官網。

國家影視聽中心六月主題節目推出「致受傷的靈魂：琳恩倫賽」。圖/國家影視聽中心提供