給靈魂的止痛處方籤──精選琳恩倫賽7部作品《去死吧，親愛的》《凱文怎麼了》《默文卡拉》《失控救援》
奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯與羅伯派汀森在2025年以《去死吧，親愛的》（2025）入圍坎城影展，兩人在片中瘋狂驚悚的演技震撼全球影評人，也讓導演琳恩倫賽的名字再次被世界影壇關注！國家影視聽中心六月主題節目推出「致受傷的靈魂：琳恩倫賽」，完整放映琳恩倫賽包含《去死吧，親愛的》的五部長片電影、與她早期製作的兩部傑出短片，同時選映深遠影響她的法國影人布列松作品《慕雪德》，及另一位影響她創作的蘇格蘭導演比爾道格拉斯作品。
琳恩倫賽過去就以執導的《凱文怎麼了》（2011）震撼國際！她親自改編同名小說，邀請「時尚仙人」蒂妲史雲頓擔任女主角，並慧眼選中彼時剛出道的「閃電俠」伊薩米勒，演出片中的問題青少年凱文，兩人演出獲影評高度盛讚，更讓蒂妲榮登歐洲電影獎影后。校園攻擊案、社會對母愛的期待、親子羈絆等議題，巧妙地透過強烈的視覺意象呈現，不見血卻令人顫慄，讓人驚嘆琳恩倫賽處理故事的敘事功力！
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來自蘇格蘭格拉斯哥的琳恩倫賽出身底層勞工家庭，學生時代就專攻電影攝影，在男性主導的影壇業界，她坦言甩不開「女導演」的性別標籤，加上濃重的蘇格蘭口音與直率性格，與好萊塢主流格格不入。但她與生俱來的導演才華卻難以掩蓋，畢業短片即獲坎城影展短片競賽的評審團獎；首部長片《漂浮氣球》（1999）不僅入選坎城影展「一種注目」單元，更榮獲「英國奧斯卡」BAFTA最佳新人獎，她的家鄉格拉斯哥在片中成為創作泉源，與同場放映的短片《父親的秘密》（1998）互相輝映，共同訴說成長與幻滅的童年往事，也定調她在電影中剖析邊緣人內心傷口的獨特視野。
她的第二部作品《默文卡拉》（2002）改編自毛姆獎同名小說，以超乎想像的故事題材引人入勝：女子默文卡拉發現男友自殺陳屍公寓後沒有報警，而是冷靜地清理現場，將男友留下的一筆存款、一捲錄音帶，和一份未出版的小說書稿帶走，並展開自己的旅程。琳恩倫賽選用地下絲絨、艾費克斯雙胞胎等樂團金曲配樂，拍出默文卡拉身處哀悼與狂歡間的精神狀態，本片榮獲當年坎城影展「導演雙周」單元最大獎，被克莉絲汀史都華盛讚為激勵她成為導演的神作。
在瓦昆菲尼克斯演出《小丑》前，琳恩倫賽便率先發掘他陰鬱又暴戾的演技潛質，找他詮釋《失控救援》（2017）裡，受僱營救失蹤少女的地下殺手。琳恩倫賽顛覆傳統的犯罪敘事，刻劃兼具強悍與脆弱的「反英雄」：一名手持鐵鎚大殺四方的怪物殺手，回家卻是獨自照顧母親的溫柔兒子，但內心的創傷記憶總在午夜夢迴糾纏，瓦昆高難度的演出被譽為比美《計程車司機》的勞勃狄尼洛，讓他榮膺當年坎城影帝殊榮。
受到法國導演羅伯布列松的影響，琳恩倫賽的作品擅長捕捉演員的手部特寫、中性表情，以鏡頭凝視角色的內在。主題節目「致受傷的靈魂：琳恩倫賽」特別放映布列松的《慕雪德》（1967），另外搭配特別企劃「浮生掠影：比爾道格拉斯」，延伸觀看影響琳恩倫賽創作哲學的兩位電影大師代表作。更多相關資訊可上👉國家電影及視聽文化中心官網。
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