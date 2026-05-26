《揭密日》真的有外星人？艾蜜莉布朗x喬許歐康納 逼近顛覆世界的真相

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如果你發現我們從來都不是宇宙中唯一的生命、如果有人證明給你看，你會感到恐懼嗎？環球影業呈獻大導演史蒂芬史匹柏執導作品《揭密日》（Disclosure Day）將於6月10日在台上映，這部電影的演員陣容包括演員工會獎得主及奧斯卡獎提名艾蜜莉布朗、艾美獎及金球獎得主喬許歐康納、奧斯卡獎得主柯林佛斯伊芙休森以及二度奧斯卡獎提名柯爾曼多明戈

《揭密日》自史蒂芬史匹柏構思的故事，大衛柯普擔綱編劇，他曾和導演史蒂芬史匹柏合作《侏羅紀公園》《失落的世界：侏羅紀公園》、《世界大戰》以及《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》，這些電影締造超過30億美元的驚人全球票房成績，大衛柯普也是2025年賣座鉅作《侏羅紀世界：重生》的編劇。《揭密日》的製片包括代表安培林娛樂，五度奧斯卡獎提名克莉絲蒂馬柯斯可克里伊格（《法貝爾曼》、《西城故事》）以及史蒂芬史匹柏；執行製片包括亞當索姆納與克里斯布萊罕。

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導演史蒂芬史匹柏是影史上最成功和最具影響力的電影創作者之一，也是全球票房最高的導演，他的作品包括賣座鉅片《大白鯊》、《E.T.》、《印第安納瓊斯》系列以及《侏羅紀公園》，他也曾三度榮獲奧斯卡獎，其中包括《辛德勒的名單》最佳導演獎與最佳影片獎，該片總共榮獲七項奧斯卡獎，以及《搶救雷恩大兵》最佳導演獎，他最近的作品《法貝爾曼》於2022年由環球影業發行，並且獲得包括最佳導演獎、最佳原創劇本獎、最佳女主角獎與最佳影片獎在內的七項奧斯卡獎提名。

電影《揭密日》將於6月10日在台上映，更多電影資訊請見👉「環球影業」官方社群網頁

《揭密日》。圖／UIP

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