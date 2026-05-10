《世紀懸案》命案翻盤 「最美皇后」維琪克雷普任陪審員探討正義與真相

從歐洲最美皇后到命案陪審員，歐洲影后維琪克雷普再掀話題

《世紀懸案》審理瑕疵重重，金獎導演虛構陪審團抽絲剝繭找真相

《世紀懸案》由六度入圍奧斯卡的名導吉姆謝利登，攜手新銳導演大衛梅里曼共同編導，由歐洲影后維琪克雷普擔任監製，從1996年轟動全球的法國女製片蘇菲在愛爾蘭遇害的命案出發，虛構了一個陪審團，藉由12名來自歐洲各地，有著不同人生背景的陪審員們不斷地辯論，重新審視這起命案的疑點，並探討嫌疑人伊恩貝利的罪與罰。吉姆謝利登和維琪克雷也親自下場演出，分別飾演這個虛構陪審團的1號和8號陪審員。

對於此次合作，導演吉姆謝利登表示，「維琪克雷是整部電影的靈魂人物，她所飾演的8號陪審員儼然就是蘇菲的化身，可說是時隔多年後，蘇菲的代言人。從她的口中，我們聽見了關於命案的重重疑點，以及各方證據和審理過程的瑕疵，從「證人為何說詞一直反覆？」、「犯人的行兇動機到底是什麼？」到「案發現場發現的DNA究竟是誰的？」每一個發現都激起陪審員們相當激烈的討論，也為整起案件帶出更多深層思考。

《世紀懸案》。圖/天馬行空提供

女星維琪克雷普2017年與丹尼爾路易斯同框演出電影《霓裳魅影》獲得全球矚目，該片獲得了六項奧斯卡獎提名。2022年她再以電影《束縛》當中，有著歐洲最美皇后美稱的茜茜皇后一角，榮獲歐洲電影獎最佳女主角獎。此次，她在《世紀懸案》中飾演陪審員8號，當審判進行陷入膠著，面對其他陪審員們一面倒的決議，她毅然決然投下反對票，堅持「嫌犯伊恩貝利有可能是無辜者」引發了一連串關於正義與真相的省思。對於這個重要角色的存在，導演大衛梅里曼表示，「悲劇發生時，人們都需要將矛頭指向一個『惡人』，需要找到答案，才能安心地生活。伊恩貝利的出現恰好滿足了人們的這種需求，因為人類總是傾向於深信一個讓我們感到舒適和安全的答案，而警察必須扮演保護我們的正派角色，這樣這個世界才能如常地運行。因此我們希望能開啟一個重新思考整起事件的契機。」《世紀懸案》於5月15日在台上映。

《世紀懸案》。圖/天馬行空提供

劇情簡介

1996年聖誕節前，知名法國電影製片人蘇菲在愛爾蘭的別墅遇害，所有證據與證詞都指向英國記者伊恩•貝利。然而，隨著伊恩•貝利一次又一次地翻供、被釋放、再審，撲朔迷離的案情始終讓人霧裡看花。本片虛構了一個由十二名成員組成的陪審團，將所有證詞和證據一次攤開，共同討論伊恩•貝利是否有罪。同時也在辯論與重塑案情的過程中，邀請觀眾得出自己的結論。《世紀懸案》講述的是真正傾聽的意義——傾聽證據，傾聽彼此，傾聽自己。超值預售套票熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」壹張，更多電影相關資訊請見天馬行空粉絲團。

《世紀懸案》。圖/天馬行空提供