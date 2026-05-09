《單身動物園》不結婚將慘遭變動物？鬼才導演名作探討人類情感需求

《可憐的東西》金獅獎鬼才名導尤格藍西莫最話題首部英語長片，榮獲2015年第68屆坎城影展評審團獎，是一部融合黑色幽默與冷冽寓言的愛情異想之作。集結好萊塢與歐陸實力派巨星同框飆戲，以極具風格化的敘事和瘋狂荒誕的世界觀設定，深刻探問現代人對關係的依附與焦慮，也在陌生而疏離的氛圍中窺見人性的複雜和殘酷。

《單身動物園》。圖/好威映象提供

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劇情簡介

《單身動物園》講述一群單身男女被關進豪華飯店中，他們必須在45天內找到一個與自己匹配的伴侶，失敗者將變成一種自選的動物，流放至森林。為了繼續當人類，剛遭妻子拋棄的大衛（柯林法洛 飾）使出渾身解數把妹，卻處處碰壁，萬念俱灰的他只好逃往森林。在那裡，他遇上一群叛逃的單身者，卻也在這嚴禁戀愛的社群裡意外遇見真愛。

主要演員

《伊尼舍林的女妖》柯林法洛（Colin Farrell）、《真寵》瑞秋懷茲（Rachel Weisz）、《007：生死交戰》蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）、《沒好婚姻》奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）、《紐約攝影師的日與夜》班維蕭（Ben Whishaw）、《星際異攻隊》約翰萊利（John C. Reilly）等眾星雲集。

電影《單身動物園》將於5月22日在臺上映，即日起購買海報套票就有機會獲得「書籤預售票」及「獨家限量橫式原文版A3海報」，更多電影消息請參考👉好威映象官方粉絲專頁。

《單身動物園》。圖/好威映象提供

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