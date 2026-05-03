《祈憐之歌》專為靈魂歌姬AiNA打造 岩井俊二最新療癒之作

跨越13年的相遇與離別 由「祈憐之歌」串起四個人的故事

神祕的街頭歌手祈憐（AiNA THE END 飾）不會說話，只有在唱歌時才能自由發聲。總是孤身一人在街頭演唱，無家可歸的她，某天在路邊遇到了一個神祕的女人逸子（廣瀨鈴 飾），深受祈憐歌聲吸引的逸子提出要當祈憐的經紀人，兩人就此展開了共居生活。然而，就在祈憐的音樂事業漸有起色之際，逸子卻突然失蹤了。祈憐在接受警方調查的同時，也因此重遇失聯多時的準姐夫夏彥（松村北斗 飾）。當三人的過去浮上檯面，那些難以名狀的生命傷痕也再次被翻出，祈憐宏亮美妙的歌聲將成為他們共通的救贖。

《祈憐之歌》。圖/天馬行空提供

岩井俊二x小林武史 再次攜手 打造唯美生命奇蹟

本片為日本純愛教主岩井俊二，繼《青春電幻物語》、《燕尾蝶》後，再度與知名音樂人小林武史攜手合作，以音樂為核心，打造一場跨越傷痕的唯美生命奇蹟。故事講述了四名男女在13年的歲月中，反覆經歷著相遇與離別，儘管受了傷，也依然負傷前行，成為彼此生命中不可遺忘的光芒。以石卷、大阪、帶廣、東京等，與導演岩井俊二有深厚淵源的地區為舞台，帶出311災後人們難以抹滅的傷痕，以及尋求療癒的渴望。出生於仙台市的岩井俊二，因為家鄉正是當年災情慘重的地區之一，他坦言自己始終難以忘懷當時從國外回到故鄉，所見到的觸目驚心場面。他曾以此為題拍攝了紀錄片、創作了歌曲，緊接著在災後一年寫下了《祈憐之歌》這個故事。

起初，這些文字都只是宛如日記的心情紀錄，經過反覆地修改增補，才漸漸讓整個故事具體了起來。然而，岩井俊二也提到，「我並非想透過這部電影探討311災後的問題，只是想講述這些不同性格的人們經歷了311後的不同際遇，以及他們該如何堅毅地活下去。」熱愛音樂的岩井俊二也特別以「街頭音樂表演」作為電影其中一條主線，「我很佩服在街頭演奏、獻唱的人，我覺得他們有這樣的勇氣，勢必可以在生命中開創出一點什麼，對此我一直很憧憬！」

《祈憐之歌》。圖/天馬行空提供

AiNA THE END、松村北斗、黑木華、廣瀨鈴 攜手演繹311災後救贖旅程

這部宛如311災後日本新生代眾生相的作品，大膽起用了曾隸屬於傳奇團體「BiSH」，現以個人身分活動的AiNA THE END擔綱主演。這也是她首度擔任電影女主角，飾演唯有透過歌唱才能發出「聲音」的街頭音樂家祈憐。AiNA THE END除了挑戰一人分飾兩角外，也為本片創作了6首歌曲，並且親自獻唱，透過大銀幕傳遞出令人驚豔的歌聲。對於相中AiNA THE END飾演主角祈憐，導演岩井俊二表示，「我在寫這個劇本期間，某日突然在網路上看到AiNA THE END的音樂影片，她的聲音和姿態都相當吸引我，讓我決定這個故事的主角非她莫屬。」《祈憐之歌》是AiNA THE END的首部電影作品，她在片中飾演無法言語，卻能放聲高歌的街頭歌手祈憐，除了為電影譜寫多首動人曲目外，她極具個人特色的聲音，也為全片增添不少魅力。她也以本片榮獲報知電影獎、旬報電影獎、日本奧斯卡最佳新人獎等多項大獎肯定。

《祈憐之歌》。圖/天馬行空提供

與AiNA一同飾演「命運四人組」的豪華陣容還有人氣偶像團體SixTONES成員松村北斗、柏林影后黑木華，以及新生代實力派女星廣瀨鈴。四人在電影《祈憐之歌》中各自懷抱著難以言說的傷痛，藉由相互陪伴，從彼此身上得到救贖。松村北斗飾演的夏彥，為了尋找在311震後失蹤的未婚妻，來到北方農場打工度日；如微風般溫柔慈愛，黑木華視演的老師，為孤苦無依、在海嘯中失去家人的小女孩提供援助；總是以百變造型現身，身分、行蹤充滿各種謎團，卻自告奮勇當祈憐經紀人的神祕女郎「逸子」廣瀨鈴。在祈憐美好的歌聲中，他們各自展現出頑強、令人動容的生命力。電影《祈憐之歌》將於6月5日在臺上映。

《祈憐之歌》。圖/天馬行空提供

《祈憐之歌》。圖/天馬行空提供

《祈憐之歌》。圖/天馬行空提供

《祈憐之歌》。圖/天馬行空提供