【影評】《63小時死亡對峙》資本體系黑暗面下的小人物反撲

《63小時死亡對峙》：資本體系黑暗面下的小人物反撲

葛斯范森的光芒捕捉與JJ亞伯拉罕的Lens flare堪稱兩大奪光名手。

但葛斯范森這次用上了類紀錄片的質感，讓整個故事立體、真實與破碎諸多。

手持鏡頭、直觀旁觀、人物自然流動等，在在真實具重。

他的小趣味微詼諧於長年口碑和招牌氣味上仍在---一種深隱市井小民之間的近草根混著聰慧狡黠妙味。

他不像提姆波頓的極致creepy+weird，也不像凱文史密斯的全然惡搞，葛斯范森含有一種正常說劇情下的隱隱淺詼諧和殊味。

但在說劇情同時，卻又藏著一股很柔軟、膩弱的人類原始核心---從那些捕光中滲出。

而整片的重烈之點於…主角是個綁架犯，但那恍若星月之距的犯案動機與外界真實觀感，盡是矛盾濃烈至極。

孤注一擲換取正義利益，匿藏家中三天沒洗澡換得63小時摯烈友誼，一通電話轉折劇中人物心境，誠然短時間內的驟變奇圜、濃淡相佐。

但那確實是真實人世中，既得利益者與向上掙扎小人物之間的戰爭、以及那堅實十足不公處境相較與人物心理刻寫。



《63小時死亡對峙》。圖/CATCHPLAY提供

比爾史柯嘉斯完整擺脫《It》的絕惡深邪形象，全然融入這個極致草根與真摯到略笨的「悲哀」人物中。

雖然整片絕讚，其莽直呆傻粗漢之貌確是迷人，卻從頭至尾強烈滲出一股「刻意要演」的氣味。

其所行之「綁架」雖絕對是一項罪刑，但動機與其性格卻是正直善良至極，然而所有敵對之方卻想盡辦法當場「幹掉他」---完整模糊了正義與邪惡的距離。

男主角確是極端善良無誤---他根本不想傷害任何人，只是欲以此虛張聲勢討回公道，佐以其蠢笨，實是一個所行反派但核心正直的傻俠。

片中各有四方人馬組成之觀角：主角與其綁架之CEO、CEO的父母、積極向上的新聞記者，和欲逮捕他的警方+胞兄。

各以其位置端呈、刻潤、與促成劇情流動。

葛斯范森或是欲說：「在所有我們透過媒體看到的事件背後，是不是其實藏著很多不為人知的細節、以及各種隱晦的動機？」---這樣反動與清澈刺破媒體操控或誤導人們的製影義行。

表象與真相。

世界的真相，一直以來都藏得很深，像我們一直想得知的真理。



《63小時死亡對峙》。圖/CATCHPLAY提供

整片中瀰漫的「綠色」亦帶著我們竄流於人世間的平凡與不凡映像。

像綠色那本質上近於歇斯底里的特性一般，躁狂隱於日常之中。

而片中遭綁架的CEO，片末時旁白言其參加了好多年的心理諮商，而此點之疑為…他不太可能因為這次綁架而有嚴重的心理陰影（潘尼懷斯將他照顧得好好的），是因---他親耳聆聞了富豪父親選擇了金錢，而放棄了他。

深覺此點才是讓他整個沉淪絕望的要素。

人的情感永遠是最重之要，被親人背叛，實乃人生至痛。

片末結束後，浮上當時真實事件的旁觀錄影，真實的主角確實是一副笨到不行的樣子，這也讓人喟嘆於資本世界的無情、巨大和危難。

整片盡現人於世界環境中，所能做的最大掙扎，誠如片中角色汗珠滿佈、烈陽罩頂、苦困於己身利益、所欲和困境般的濃烈難耐。



《63小時死亡對峙》。圖/CATCHPLAY提供

《63小時死亡對峙》。圖/CATCHPLAY提供