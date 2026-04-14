《世紀懸案》30年轟動血案至今未解 人性對結案的渴望是否大於對真相的追求？

真實的命案 vs. 虛構的陪審團 一場關於真相的思辨之旅

《世紀懸案》是一部關於「正義」的電影，從1996年轟動全球的法國女製片蘇菲在愛爾蘭遇害的命案出發，虛構了一個陪審團，藉由這群陪審團成員的辯論，重新審視這起命案的疑點，並探討嫌疑人伊恩貝利的罪與罰。電影由六度入圍奧斯卡的名導吉姆謝利登，攜手新銳導演大衛梅里曼共同編導。同時吉姆謝利登本人也下場參與演出，與歐洲一線演員維琪克雷普、約翰康納斯等人，組成陪審團，一同抽絲剝繭，試著還原這場懸而未決的命案。

這也是吉姆謝利登繼影集《小屋謀殺案：為蘇菲尋求正義》後，再度以這起命案為拍攝主題。導演吉姆謝利登表示，電影中所提出的正義，並不僅限於法庭上所裁定，非黑即白的那種正義，更牽涉到每一個陪審團成員，因為個人經驗、情緒、背景，所形塑出的「正義」。片中的陪審團成員們，每一個人都試圖以自身的觀點切入，為聆聽者及觀眾重新詮釋出他們所認定的「真相」。

《世紀懸案》。圖/天馬行空提供

全片宛如愛爾蘭版《十二怒漢》，被隨機選中的陪審團成員們各自帶著不同的人生經歷進入了陪審團討論室，在與外界隔絕的狀態下，將自身的傷痛與偏見毫無保留地帶入眼前的案件，進而展開一場又一場的激烈辯論。然而，當他們開始一一檢視各項證據、證詞，以及彼此身而為人的情感波動，所有本來覺得理所當然的「真相」開始一次又一次被推翻、重整、再推翻。這個過程中，有人不斷地提問，對現有的答案提出挑戰；有人疲於身心靈的折磨，期盼早日蓋棺論定。

對於這些反應，導演吉姆謝利登和大衛梅里曼表示，「人們對『結案』的渴望，往往超越了對真相的追求。這部電影正是對這種衝動的質疑。它探討了人們如何輕易地將憤怒、恐懼或未解的內疚，轉移到一個看似方便的嫌疑人身上。」

《世紀懸案》。圖/天馬行空提供

角色簡介

導演吉姆謝利登，曾以《以父之名》《前進天堂》分別入圍奧斯卡金像獎最佳導演、最佳影片及最佳原創劇本等獎項，更在第44屆柏林影展奪下金熊獎，在本次的新作之中，吉姆除了參與編導之外，也親自下場，飾演陪審團成員1號。領銜主演維琪克雷普，出身盧森堡，在2022年以電影《束縛》當中的傳奇女性茜茜皇后一角，榮獲歐洲電影獎最佳女主角獎。此次，她在《世紀懸案》中飾演陪審團成員8號，當審判進行陷入膠著，面對其他陪審團成員們一面倒的決議，她毅然決然投下反對票，引發了一連串關於正義與真相的省思；愛爾蘭演員約翰康納斯，在2018年以電影《Cardboard Gangsters》榮登愛爾蘭影帝。在《世紀懸案》中，飾演陪審團成員3號，正義感十足的他，比誰都想將犯人繩之以法，為受害者討回公道。然而，當各種新證據、證詞被反覆推敲，他是否仍能始終如一不被動搖？以出演《星際爭霸戰》而聲名大噪的愛爾蘭演員寇姆明尼，則飾演被指控殺害法國女製片蘇菲的英國記者伊恩。

《世紀懸案》。圖/天馬行空提供

《世紀懸案》。圖/天馬行空提供

《世紀懸案》。圖/天馬行空提供

《世紀懸案》。圖/天馬行空提供

劇情簡介

1996年聖誕節前，知名法國電影製片人蘇菲在愛爾蘭的別墅遇害，所有證據與證詞都指向英國記者伊恩貝利。然而，隨著伊恩貝利一次又一次地翻供、被釋放、再審，撲朔迷離的案情始終讓人霧裡看花。本片虛構了一個由十二名成員組成的陪審團，將所有證詞和證據一次攤開，共同討論伊恩貝利是否有罪。同時也在辯論與重塑案情的過程中，邀請觀眾得出自己的結論。《世紀懸案》講述的是真正傾聽的意義——傾聽證據，傾聽彼此，傾聽自己。電影《世紀懸案》將於4月17日在台上映。

《世紀懸案》。圖/天馬行空提供