《災難是我的靈感：鼠族》改編德國禁書 「貓鼠寓言」再現二戰族裔創傷

納粹大屠殺禁書改編《災難是我的靈感：鼠族》4/10上映 佳評如潮

影評盛讚《鼠族》作者為「漫畫界的尚盧・高達」

在影史長河中，關於納粹屠殺的影像記錄與敘事從未停止被書寫與反思。而即將於4月10日上映的電影《災難是我的靈感：鼠族》，則以嶄新的角度切入這段人類歷史中最黑暗的篇章，帶領觀眾重新思考創作、記憶與創傷之間的複雜關係。

本片聚焦於知名圖像小說《鼠族》誕生背後的故事，透過創作者的視角，揭開藝術如何承載歷史創傷的重量。《鼠族》以動物擬人化的形式描繪納粹時期對猶太人的迫害，將猶太人化為老鼠、納粹化為貓，這樣看似簡化的象徵手法，反而讓殘酷現實更加直觀且難以逃避。《災難是我的靈感：鼠族》不僅回溯這部經典作品的創作歷程，也深入探討創作者如何在父輩的倖存記憶與自身情感之間掙扎，試圖將無法言說的歷史轉化為可以被理解的故事。

電影透過紀實與敘事交織的方式，呈現創作者與其父親之間既親密又緊張的關係。父親作為納粹集中營的倖存者，其記憶既是珍貴的歷史見證，也是難以承受的心理負擔。當這些記憶被轉化為創作素材時，倫理與情感的界線開始變得模糊：災難是否可以被「利用」？創傷是否能成為靈感？這些問題構成了本片最核心的辯證。

《災難是我的靈感：鼠族》。圖/聯影電影提供

《災難是我的靈感：鼠族》同時也反映出第二代倖存者的困境。他們未曾親身經歷戰爭與屠殺，卻在成長過程中被這些記憶深刻影響，甚至形塑了他們的身份認同與世界觀。電影細膩描繪這種「間接創傷」，讓觀眾理解歷史並非過去式，而是持續滲透在後代的生命之中。

在影像風格上，本片融合訪談、檔案影像與動畫元素，呼應《鼠族》原作的圖像語言，使觀影體驗既具思辨性也富有情感張力。導演以克制而深刻的手法，避免過度煽情，反而讓沉默與留白成為最有力的控訴。

在當今世界動盪不安、歷史記憶逐漸被淡忘的時代，《災難是我的靈感：鼠族》不僅是一部關於納粹屠殺的電影，更是一則關於記憶如何被保存、轉譯與再現的重要提醒。它讓我們看見，災難或許能成為創作的起點，但真正重要的，是如何在講述這些故事時，保有對歷史的尊重與對人性的凝視。

在漫畫仍被視為娛樂消遣的年代，亞特・史畢格曼以劃時代之作《鼠族》顛覆既有框架，讓圖像敘事躍升為嚴肅文學。《災難是我的靈感：鼠族》深入剖析這部榮獲普立茲獎的經典誕生歷程，帶領觀眾走進創作者如何將家族創傷轉化為藝術的核心現場。

《災難是我的靈感：鼠族》。圖/聯影電影提供

《災難是我的靈感：鼠族》。圖/聯影電影提供

《災難是我的靈感：鼠族》不僅是一部關於漫畫的紀錄片，更是一部關於記憶、創傷與創作的深刻見證。它讓我們看見——圖像可以承載歷史，藝術可以對抗遺忘，而故事，終將改變世界。

《災難是我的靈感：鼠族》。圖/聯影電影提供

《災難是我的靈感：鼠族》。圖/聯影電影提供

《災難是我的靈感：鼠族》。圖/聯影電影提供

《災難是我的靈感：鼠族》。圖/聯影電影提供

《災難是我的靈感：鼠族》。圖/聯影電影提供

《災難是我的靈感：鼠族》。圖/聯影電影提供