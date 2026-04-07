70年演160部電影！92歲仲代達矢貫徹無名精神 《人間條件》《切腹》《亂》經典回顧

一輩子專心做好一件事能有多帥！日本國寶級演員仲代達矢於去（2025）年從人生舞台畢業，享耆壽92歲的他逝世前仍於劇場圈活躍。演出超過七十多年，他與黑澤明、小林正樹、成瀨巳喜男等電影大師多次合作，更創辦演員養成所「無名塾」培育出坎城影帝役所廣司！國家影視聽中心四月推出主題節目「無名．仲代達矢紀念特集」，選映八部作品展現仲代達矢獨樹一格的表演風格與超乎想像的角色選擇，仲代達矢的人生，就是半部日本電影史。

仲代達矢在1950年代初登大銀幕，彼時日本電影界的大公司東寶、松竹、大映、東映與日活等，依「行規」與演員簽訂專屬合約，讓票房保證留在自家賺錢，演員也不怕沒飯吃。但熱愛表演的仲代卻堅決要維持「自由之身」，他不畏收入不穩的生活，穿梭片廠、劇場之間，只希望保有自由選擇劇本、享受千變萬化角色人生的權利。

《人間的條件 第一部 純愛篇・第二部 激怒篇》（1959）是仲代達矢與小林正樹合作的巔峰代表。 (©1959 Shochiku Co., Ltd.)

改編五味川純平的同名小說《人間的條件 第一部 純愛篇・第二部 激怒篇》（1959），是仲代達矢與小林正樹合作的巔峰代表，本次主題節目「無名．仲代達矢紀念特集」將以35毫米底片放映。許多影迷讚嘆：「當年初次擔任電影主角的仲代達矢，竟能一戰寫下影史最佳演出的紀錄！」他飾演的男主角梶滿懷理想，希望在任職的戰俘礦場改善戰俘勞動待遇，但卻被軍方與政府無情打壓。戲劇化的故事進展搭配精湛演技，讓《人間的條件》成為日本最具代表性的反戰電影。

仲代達矢演出異色片《鍵》（1959），深陷剪不斷理還亂的家庭亂倫之中。（©KADOKAWA CORPORATION 1959）

與《人間的條件》片中的形象形成鮮明對比，仲代達矢同年演出異色片《鍵》（1959），深陷剪不斷理還亂的家庭亂倫之中：古董鑒定師設局讓仲代飾演的準女婿木村與妻子發生關係，進而從曖昧、嫉妒裡感受情慾爆發。仲代在《鍵》裡需要維持木村斯文克制的模樣，同時要表現出體內難以壓抑的慾火，細微的角色詮釋令人嘆為觀止。

仲代達矢於黑澤明執導的《影武者》（1980）中一人分飾兩角。（©1980 TOHO CO., LTD）

仲代達矢於《亂》（1985）中飾演近乎發狂的戰國武將一文字秀虎。（©Studio Canal）

《二百三高地》（1980）。

仲代接著以年僅29歲之齡演出《切腹》（1962）中看透世事的老年浪人；其後一人分飾兩角，於黑澤明執導的《影武者》（1980）同時呈現盜賊的油滑與武田信玄的不怒而威。更在反戰史詩《二百三高地》（1980）創造出正氣形象深植人心的乃木希典將軍。我們也不會忘記《亂》（1985）中近乎發狂的戰國武將一文字秀虎，那場緩步走在火燒城堡裡的震撼獨角戲。

紀錄片《仲代達矢，為演員而活》（2015）中看見國寶演員「鏡頭後的樣子」。（©TAKION JAPAN）

《仲代達矢，為演員而活》（2015）。

愛妻猝逝、兒子中年失業，人生的苦難無法讓重病纏身的老木匠安享晚年，仲代達矢在《日本的悲劇》（2012）面對生死命題，當年已屆八十歲的他也直視自身生命軌跡。紀錄片《仲代達矢，為演員而活》（2015）中，我們終於看見他「鏡頭後的樣子」：將對手演員的台詞全數背誦、身為超級資深前輩仍會虛心向後輩討教，以極高的敬業精神贏得眾人青睞。對比他所飾演多位深具人氣與名氣的角色，低調、踏實詮釋劇本的仲代達矢完全呼應他的人生座右銘──無名，意指「不忘無名時的初心」。「無名．仲代達矢紀念特集」主題節目可上👉國家電影及視聽文化中心官網。

無名．仲代達矢紀念特集。