《高雄有顆藍寶石》重返歌廳齊歡笑 首映人潮爆滿感動好評

《高雄有顆藍寶石》電影高雄首映會人潮爆滿 重現秀場盛況

高雄流行音樂中心出品、金馬獎導演楊力州最新紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》將於4月10日全台上映。3月29日於高雄市立圖書館總館盛大舉行首映會，現場擠滿人潮，讓觀眾一秒回到70年代的秀場盛況。高雄流行音樂中心執行長丁度嵐與導演楊力州攜黃西田、王彩樺、蘇明淵、澎澎等多位從秀場舞台發跡的歌手齊聚一堂，賴瑞隆、許智傑立委也現身力挺這部以「藍寶石大歌廳」作為主軸的紀錄片電影。更邀請「保庇天后」王彩樺登台獻唱〈保庇〉及〈熱線你和我〉，瞬間炒熱現場氣氛，帶領觀眾重溫70至90年代風靡全台的「藍寶石大歌廳」熱鬧景象。面對台下逾百位熱情觀眾，王彩樺臨時脫稿走下舞台，與歌迷近距離互動，興奮直呼：「看到台下笑呵呵，我就爽歪歪」，逗得全場笑聲不斷。

《高雄有顆藍寶石》高雄首映會，王彩樺登台獻唱〈保庇〉及〈熱線你和我〉。圖／高雄流行音樂中心 提供

王彩樺臨時脫稿走下舞台，與歌迷近距離互動。圖／高雄流行音樂中心 提供

黃西田、澎澎、蘇明淵與在地耆老力挺

首映啟動儀式由高雄市政府秘書長郭添貴、文化局副局長簡嘉論、高流執行長丁度嵐、導演楊力州及黃西田、王彩樺、蘇明淵、澎澎等多位重量級嘉賓一同登台揭開序幕。而首映啟動儀式特別準備「大型沙漏」象徵流逝的歲月，以「沙子」比喻逝去的時光，也寓意透過紀錄片將時光倒轉，帶領大家回到當年全民齊聚歌廳、開懷大笑的年代。高雄市政府秘書長郭添貴回憶秀場風華，感性表示：「藍寶石大歌廳可以說是高雄的獨特！」高流執行長丁度嵐則談及拍攝初衷，直言：「《高雄有顆藍寶石》不只是為高雄人而拍，也是為了所有用生命在提供娛樂的幕前幕後工作人員而拍。」

高雄流行音樂中心出品、金馬獎導演楊力州最新紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》將於4月10日全台上映。圖／高雄流行音樂中心 提供

高流特別邀請一路陪伴本片誕生的在地耆老、文史工作者與藍寶石大歌廳週邊店家代表共同見證。 隨著時間推進，許多屬於秀場年代的人事物已難以重現 ，卻更凸顯透過影像留下人情與音樂文化的重要性，高流對於藍寶石電影拍攝期間獲得許多民間支持深感榮幸，也會繼續秉承文化傳承的使命，持續深耕藍寶石所象徵的台灣音樂發展及娛樂文化歷史。高雄市長陳其邁日前透過社群平台也發文力挺，表示：「對在高雄成長的我們而言，藍寶石大歌廳不是遙遠歷史，而是街坊鄰里間鮮活存在的記憶。」

高雄在地受訪者到場支持首映會典禮。圖／高雄流行音樂中心 提供

首映會觀影過程中，現場笑聲與啜泣聲此起彼落，放映結束後更響起如雷掌聲。圖／高雄流行音樂中心 提供

《高雄有顆藍寶石》團隊克服挖掘史料的困難，歷時2年半完成拍攝台灣第一部秀場文化紀錄片，藉由訪談與影像，重新拼湊並完整台灣娛樂產業歷史上不可忽視的一塊拼圖。觀影過程中，現場笑聲與啜泣聲此起彼落，放映結束後更響起如雷掌聲，導演楊力州感性分享：「最希望觀眾觀影後留下的不是某一個明星，而是一種秀場精神。那是一個表演者必須直面觀眾、即時反應、用自己的才華去征服現場的時代。沒有剪接、沒有重來，一切都在當下完成。台灣曾經有過這樣熱鬧、奔放、屌到爆，充滿生命力的娛樂時代。」

王彩樺淚謝豬哥亮提攜

談及片中一幕幕熟悉身影，黃西田也感嘆：「今天感受最深的就是我，因為片中每一個出現的都是我的好朋友。」一旁的澎澎則笑說：「每次看到黃西田都覺得他長得都一樣，永遠的小朋友！」讚黃西田駐顏有術的逗趣互動展現秀場情誼。蘇明淵分享，父親年輕時常帶著母親到藍寶石大歌廳看秀，而父親於去（2025）年2月辭世，他則在5月站上《真愛秀．藍寶石大歌廳》的舞台，動情表示：「算是替爸爸圓夢了。」王彩樺也於映後再度想起當年豬哥亮的提攜之情，不禁淚灑當場，「謝謝豬哥亮大哥，當初指定我去演《雞排英雄》，還有《大尾鱸鰻》！」

多位從秀場舞台發跡的歌手齊聚一堂，力挺《高雄有顆藍寶石》。（左起 藝人王彩樺、黃西田、澎澎、蘇明淵）圖／高雄流行音樂中心 提供

首映會現場用心打造復刻秀場主題市集，再現昔日歌廳風華。活動入口鋪設紅地毯配上燈光效果，營造宛如踏上星光大道般的體驗，並設置秀場舞台，展示當年表演道具與華麗戲服，開放民眾試穿拍照打卡；同時規劃多個互動體驗，包括卡拉OK讓民眾一展歌喉、挑戰復古彈珠台抽首映會入場門票，各式活動吸引大批民眾瘋搶體驗。此外，現場也集結25家特色店家進駐，讓觀眾邊逛邊吃、邊拍邊玩；活動期間完成套色印章集章，還可獲得限量「藍寶石紀念明信片」，無法現場參與的民眾也可以在 3月31日至4月19日至高流音浪塔1樓體驗，歡迎民眾收藏，數量有限，送完為止。

《高雄有顆藍寶石》重返80年代高雄藍寶石大歌廳的黃金歲月，揭密歌廳從崛起、風靡各地到成為傳奇舞台的發展史，共同見證當時打破體制框架且全民為之瘋狂的娛樂盛世。高流五週年推出「藍寶石三連發」計畫，全方位保存藍寶石所象徵的文化歷史，紀錄片同名專書《高雄有顆藍寶石》已於3月1日全面上市。紀錄片《高雄有顆藍寶石》將在4月10日正式上映，更多電影資訊請見👉官方臉書。

金馬獎導演楊力州最新紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》正式曝光電影海報與預告，並宣布將於4月10日全台上映。圖／高雄流行音樂中心 提供

《高雄有顆藍寶石》直式海報。

《高雄有顆藍寶石》預告中不僅以擬真AI技術復活秀場天王豬哥亮，也訪問了豬哥亮長子謝順福。圖／高雄流行音樂中心 提供