《再見了，可魯：數位經典重映》引起狗狗電影熱潮的最初感動 上映首週海報特典公開

改編自真實故事 原作小說耗時12年記錄導盲犬生命旅程

《再見了，可魯》改編自日本作家石黑謙吾與攝影師秋元良平，兩人根據真實故事共同創作的小說，描繪拉布拉多導盲犬「可魯」平凡卻動人的一生。石黑謙吾以溫柔質樸的文字，搭配秋元良平歷時12年持續拍攝的圖像記錄，真實呈現可魯從出生、成長，直到成為導盲犬的生命旅程。故事不僅細膩描繪導盲犬的培育與訓練過程，也刻畫牠與視障者飼主之間逐漸建立的信任與陪伴，並側面呈現日本導盲犬的培育體系，以及視障者的福利制度等社會面貌。

感動締造奇蹟 日本票房創22億、引起狗狗電影熱潮

小說自2001年出版以來，迅速感動無數讀者，累積銷量突破百萬冊。2002年推出的台灣中文版同樣掀起熱潮，銷量高達15萬冊。在原著小說的高人氣帶動下，故事也被改編成同名電視劇，於2003年在NHK頻道播出。隔年更推出電影版，由日本奧斯卡獲獎導演崔洋一執導，集結小林薫、椎名桔平、香川照之、寺島忍等實力派演員同台演出。電影在2004年於日本上映後大獲成功，不僅創下22.2億日元票房佳績，更名列當年日本電影票房第六名。

電影於同年在台灣上映時，更締造讓人驚訝的票房奇蹟。當時台灣電影市場正被《明天過後》、《蜘蛛人》、《功夫》等大卡司、大製作的商業大片佔據，本片卻依然憑藉口碑發酵，最終在全台締造高達9000萬台幣的票房佳績，甚至超越《鬼來電》、《名偵探柯南：銀翼的奇術師》、《在世界的中心呼喊愛情》等熱門作品，成為當年度台灣最賣座的日本電影。這股感動也延伸到全亞洲，更掀起一波「狗狗電影」熱潮，例如《莎喲娜拉！小黑》等同類型作品相繼推出，卻依然難以超越「可魯」所帶來的深刻感動。多年後，香港也依據原著故事推出翻拍作品《再見了！小Q》，同樣獲得票房與口碑上的成功，足見這個故事跨越文化與語言的動人力量。

《再見了，可魯》。圖／采昌國際多媒體提供

《再見了，可魯》。圖／采昌國際多媒體提供

從排斥到接受 一人一狗走進陪伴彼此的日常

與許多節奏緊湊、劇情高潮迭起的電影不同，本片選擇用最樸實的方式說故事。導演崔洋一以近乎紀錄片般的視角，細細描繪日常生活中的片段：訓練場上的學習、街道上的引導，以及主人與導盲犬之間逐漸建立的默契。看似平凡的畫面，卻在時間的流動中慢慢堆疊情感。觀眾彷彿不只是在看一部電影，更像在靜靜地見證一段生命的成長與流動。導演並未刻意放大戲劇衝突，而是讓情感在日常中自然累積。本片最動人的地方，在於它描寫一種極其純粹的人狗羈絆。透過鏡頭的細節與情感的堆疊，觀眾會逐漸感受到那份默默守護的力量，也開始重新思考「陪伴」在生命當中的意義。正是這樣溫柔的視角，當全片逐漸走向尾聲時，觀眾往往會在不知不覺當中被深深觸動，甚至在心中留下久久不散的餘韻。

《再見了，可魯》。圖／采昌國際多媒體提供

《再見了，可魯》。圖／采昌國際多媒體提供

除了動人的情感層次，本片也讓觀眾更深入了解導盲犬在現實生活中的重要角色。電影細緻呈現導盲犬從幼犬寄養、專業訓練，到正式陪伴視障者生活的完整過程，也讓觀眾看見牠們如何協助主人安全行走、辨識環境與避開危險。透過這些真實細節，觀眾不只看見一段人狗情誼，更能理解導盲犬在視障者生命中不可或缺的存在。同時，本片也溫柔描繪視障者在日常生活中面對的挑戰與內心轉折。從最初對導盲犬的陌生與抗拒，到逐漸建立信任、產生依賴的過程，都在片中被細膩呈現。這不僅是一段關於陪伴的故事，更是一場理解彼此、跨越語言與界線的生命交流，溫暖動人、深具教育意義與社會價值。

《再見了，可魯》。圖／采昌國際多媒體提供

《再見了，可魯》。圖／采昌國際多媒體提供

《再見了，可魯》。圖／采昌國際多媒體提供

《再見了，可魯》。圖／采昌國際多媒體提供

《再見了，可魯：數位經典重映》3月27日大銀幕感動獻映

即使在影像技術日新月異、電影類型不斷變化的今天，《再見了，可魯》所帶來的感動依然歷久彌新。沒有華麗特效，也沒有誇張戲劇衝突，卻以最純粹的方式，講述一段關於陪伴、信任與生命的故事。適逢電影上映22週年之際，本片也將以「數位經典重映」形式重返大銀幕。無論是曾經被感動過的觀眾，或是第一次認識這段故事的人，都能在戲院大銀幕前，再次感受到「可魯」那份關於陪伴與生命的真摯光芒。

《再見了，可魯》。圖／采昌國際多媒體提供

《再見了，可魯》。圖／采昌國際多媒體提供

《再見了，可魯》「命運之子篇」預告

《再見了，可魯》。圖／采昌國際多媒體提供