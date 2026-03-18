《捕風追影》成龍、梁家輝暌違20年再次合作！搏命追逐、武打跳樓再現老派硬核

亞洲動作鉅作《捕風追影》作為台灣影史上第四部推出 IMAX 版本的華語電影，尚未正式上映便已話題不斷。影帝梁家輝在片中的演出更被影迷大讚氣場全開，角色散發強烈壓迫感，動作戲拳拳到肉、張力十足，讓觀眾直呼過癮。憑藉在《捕風追影》中的精湛表現，他飾演的「狼王 影子」成功入圍2026年香港電影金像獎最佳男主角，將與古天樂等實力派演員同台角逐影帝寶座，備受矚目。

除了最佳男主角外，《捕風追影》在本屆香港電影金像獎亦入圍最佳新演員、最佳動作設計、最佳音響效果與最佳剪接，共五項大獎，展現電影在表演、技術與製作層面的全面實力。片中多場近身實拍的動作場面震撼十足，搭配節奏明快的敘事與寫實打鬥風格，也讓《捕風追影》被譽為近十年最受矚目的亞洲犯罪動作電影之一。

在「誰是獵手」預告中，梁家輝罕見展現俐落武打動作，氣勢十足。電影堅持大量實景拍攝，澳門街巷高空追逐與拳拳到肉的搏鬥場面節奏緊湊、刺激感十足。除了動作場面外，電影也細膩描寫師徒之間的信任與守護，以及反派家庭中被權力扭曲的情感羈絆，透過兩種關係的對比，呈現「傳承」與「人性」的複雜面貌，耐人尋味。

《捕風追影》將於 3月27日全台正式上映，IMAX版本與2D版本同步推出，目前ibon也開賣超值雙人預售票，影迷可提前選擇喜愛的戲院，以超值價格感受震撼大銀幕魅力。更多電影資訊與預售詳情，請關注👉鴻聯國際官方粉絲專頁

《捕風追影》成龍（飾 黃德忠）真打回歸再現巔峰身手。圖／鴻聯國際提供

《捕風追影》梁家輝（飾 傅隆生）職涯首度挑戰同一角色。圖／鴻聯國際提供

《捕風追影》成龍（飾 黃德忠）真打回歸再現巔峰身手。圖／鴻聯國際提供

《捕風追影》梁家輝（飾 傅隆生）職涯首度挑戰同一角色。圖／鴻聯國際提供

《捕風追影》武打巨星 成龍 ✕ 千面影帝 梁家輝 睽違20年再次合作。圖／鴻聯國際提供

《捕風追影》武打巨星 成龍 ✕ 千面影帝 梁家輝 睽違20年再次合作。圖／鴻聯國際提供

《捕風追影》SEVENTEEN成員文俊輝挑戰高難度武打戲。圖／鴻聯國際提供

《捕風追影》梁家輝率領此沙、SEVENTEEN文俊輝 新一代武打新貴表現令人期待。圖／鴻聯國際提供

《捕風追影》此沙一人分飾兩角「熙蒙」與「熙旺」，象徵同一靈魂的兩種極端形態。圖／鴻聯國際提供

《捕風追影》此沙一人分飾兩角「熙蒙」與「熙旺」，象徵同一靈魂的兩種極端形態。圖／鴻聯國際提供

《捕風追影》。圖／鴻聯國際提供

《捕風追影》。圖／鴻聯國際提供

《捕風追影》。圖／鴻聯國際提供