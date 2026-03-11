《科學新娘！》被復活卻成科學怪人伴侶？影后潔西伯克利「前所未有的表演體驗」

主演上映新片《科學新娘！》的女星潔西伯克利，在3月2日舉辦的美國演員工會獎再下一城，接棒去年黛咪摩兒拿下影后寶座，被影壇視為本屆奧斯卡影后最有力人選。她在《科學新娘！》首度與「蝙蝠俠」男神克里斯汀貝爾合作，兩人在片中上演一段轟轟烈烈、擺脫世俗枷鎖的危險狂戀。

電影於倫敦舉辦世界首映當週，社群上迅速湧出爆棚口碑，影迷盛讚本片「我愛死每一秒！」、「潔西伯克利與克里斯汀貝爾簡直是夢幻般的絕配組合」，更有媒體封為「今年最大膽、最具原創性的電影」，讓該片還未上映就引爆話題。

《科學新娘！》劇照。圖／華納兄弟提供

在最新釋出的《科學新娘！》終極預告中，曝光化身為科學怪人的克里斯汀貝爾，深情對著新娘告白「我是怪物」，潔西伯克利也熱情回應「我也是！」，打造最瘋狂的偏執狂戀。克里斯汀貝爾透露自己的角色完全依照衝動本能來行動，進而引爆一場無法回頭的逃亡旅程，也因此深刻體會到「以為自己活著，其實只是呼吸」，直到遇見新娘才理解生命與自由的意義。

潔西伯克利則表示「這部電影充滿龐克精神，核心就是打破成規、挑戰我們對人生的既定想像，逼迫我們重新思考該如何活著，才能被社會接納」，兩位實力派演員首度在大銀幕激情對戲，讓電影在動作、驚悚與愛情之間取得完美平衡，也被外媒形容為「一場危險又迷人的電影革命」。

演而優則導的女星瑪姬葛倫霍在預告中分享，她希望打造一部前所未見、帶有龐克搖滾氣質的「科學怪人」電影，因此在影像風格與敘事節奏上全面突破框架，讓角色的瘋狂、渴望與孤獨都被無限放大。克里斯汀貝爾也回應「我的演出既是向傳奇演員波利斯卡洛夫致敬，同時也融入瑪麗雪萊原著中更深層的人性思辨，使角色多了一層叛逆而原創的靈魂」。

潔西伯克利則表示，這次終於讓長久以來沉默的「科學新娘」擁有自己的聲音，她盛讚這部劇本為「一段極度狂野、赤裸且充滿激情的旅程」，帶給她前所未有的表演體驗。

《科學新娘！》由瑪姬葛倫霍自編自導，集結超豪華卡司陣容，主演包括克里斯汀貝爾、潔西伯克利，並找來安妮特班寧、潘妮洛普克魯茲、彼得賽斯嘉與傑克葛倫霍聯合演出，全明星卡司成為今年最受矚目的話題鉅片。劇情描述孤單寂寞的科學怪人前往1930年代芝加哥，請求極具開創性的科學家尤弗尼斯博士為他創造一名伴侶，讓一名被謀殺的年輕女子復活，科學新娘就此誕生，卻意外引爆一連串失控事件：謀殺、著魔、狂野激進的文化運動，以及一對亡命鴛鴦轟轟烈烈的危險戀情。

《科學新娘！》以IMAX®特製拍攝，以2D · IMAX · Atmos · Dolby Cinema 同步上映。

