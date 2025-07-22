2025金馬影展 Screwball 喜劇推薦：《小報妙冤家》《淑女伊芙》《蘇利文遊記》《妮娜琦珈》

2025金馬經典影展「Screwball Comedy：不是冤家不聚頭」，看這類型如何用獨特的喜劇風格與套路，諷刺階級、性別還有人生。值得推薦的電影很多，我自己很喜歡，覺得最推薦必看是《小報妙冤家》（His Girl Friday, 1940）、《淑女伊芙》（The Lady Eve, 1941）、《蘇利文遊記》（Sullivan's Travels, 1941），還有《妮娜琦珈》（Ninotchka, 1939）。

《蘇利文遊記》結合神經喜劇的瘋狂風格（那幕房車追逐的內部呈現實在有趣），以諷刺手法批判電影創作的不食人間煙火的虛偽，社會底層與牢獄黑暗面的寫實性，還有峰迴路轉的劇情走向，導演史特吉斯的確很有一套。電影還影響柯恩兄弟的《霹靂高手》（O Brother, Where Art Thou?）。女主角薇若妮卡雷克（Veronica Lake）片中的造型風靡一時，後來《鐵面特警隊》（L.A. Confidential）的金貝辛格（Kim Basinger）片中的造型就是模仿她的。

史特吉斯另一部名作是《淑女伊芙》，這部亦是「Screwball Comedy」的殿堂之作，節奏輕快、鬥智過招。電影有這類型愛用的輪船場景（這類型最愛的兩大元素就是郵輪的船上背景、以及異國環境尤其是巴黎），歡喜冤家的分分合合。騙子角色既是騙錢還有情感，角色的雙重身分與愛情的虛假隱瞞，簡直隱喻的剛剛好。那幕芭芭拉史坦威挑逗亨利方達的場面根本觸碰「海斯法典」的底線吧。還有動物也很有戲。

如果只能選一部，當然是Howard Hawks 的《小報妙冤家》，連珠炮的急速對白，蘿莎琳羅素與卡萊葛倫的歡喜冤家搭配天衣無縫（標準戀人與職場競爭雙重關係）。電影不僅探討早期職業女性與婚姻之間的選擇問題，更以以一場即將處決的案件為另一個發展支線，呈現媒體（報社記者）、政客、警察間的權力關係。當然還有Screwball Comedy最愛的分合遊戲，電影中女性更以開明的角度刻劃女性獨立自主的趨勢。

2025金馬經典影展「Screwball Comedy：不是冤家不聚頭」。圖/台北金馬影展

至於《妮娜琦珈》（Ninotchka, 1939）雖然沒有前三部那麼經典無敵，但這是傳奇女神葛麗泰嘉寶（Greta Garbo）首次主演浪漫喜劇，她在片中的開懷暢笑是當年一大賣點，看她從冷峻嚴肅到柔軟甜美的層次轉折，的確出色。這部亦是劉別謙（Ernst Lubitsch）相當出名的Screwball Comedy加上政治諷刺元素的作品。

初看此片會想到港片《表姐你好》（Her Fatal Ways, 1990），一樣是從共產世界到資本主義世界的荒謬衝突，一樣是共產封閉女性遇到與資本自由男性被軟化（同化）的關係；當然作品流露出劉別謙風格（The Lubitsch Touch）的那種優雅諷刺與含蓄幽默，也是電影在輕鬆幽默與政治諷刺又加上愛情故事的元素中，揉合堪稱的平滑的部分，雖說對話略顯瑣碎。

當然其他例如：《金屋藏嬌》（Adam's Rib, 1949）、《育嬰奇譚》（Bringing Up Baby, 1938）、《一夜風流》（It Happened One Night, 1934）、《絳帳海棠春》（Born Yesterday, 1950）等等也都是可以一看的作品。立即看👉2025金馬經典影展「Screwball Comedy：不是冤家不聚頭」

2025金馬經典影展「Screwball Comedy：不是冤家不聚頭」。圖/台北金馬影展