《拼命三郎》譚耀文x鄭浩南 真男人！落魄大佬為兒子再次拼命

琅琅悅讀／ 華映娛樂
《拼命三郎》集合新生資深實力派型男譚耀文及鄭浩南，聯手新生代演員林家熙和應智越共同演出。圖/華映娛樂提供
《拼命三郎》集合新生資深實力派型男譚耀文及鄭浩南，聯手新生代演員林家熙和應智越共同演出。圖/華映娛樂提供

電影《拼命三郎》由《黃金花》導演陳大利執導，集合新生資深實力派型男譚耀文及鄭浩南，聯手新生代演員林家熙和應智越共同演出的作品，看見在疫情之下，父子兩代在香港的奮鬥與爭扎，也見到父子之間的和解和世代的新舊交替，電影將於7月18日上映。

《拼命三郎》由曾在2001年以《野獸之瞳》獲得最佳男配角的譚耀文主演，譚耀文是香港實力派演員，許多電影中都可以見到他不同風格的演出。《拼命三郎》由《黃金花》導演陳大利執導，也是他的「明天三部曲」的第二部作品，電影聚焦主題是「明天」，也探討父子之情。故事講述譚耀文扮的前江湖老大石三郎，不再風光的他重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啓發而專注泰拳，兩代「拼命三郎」在艱難的日子中逆流而上！

譚耀文今天公佈電影的正式海報和前導預告，出現不少古惑仔街頭追逐打架的火爆動作，也有拳賽的刺激場面，引出兩對父子間的恩怨情仇。譚耀文表示準備角色花了不少心思：「石三郎這個角色的準備過程頗具挑戰，因為他內心的固執以及對自身脆弱的認知，促使我設計了一些細膩的小動作，以增強角色的情感深度。這是我演藝生涯中，花費最長時間思考如何詮釋的一個角色。」

而新生代演員林家熙以電影《狂舞派》出道，近來也在許多香港大片《焚城》、《誤判》中有搶眼的表現，他是突然間接到《拼命三郎》的演出邀請，只有二周時間進行肉體改造及練泰拳，讓他直呼很刺激，但也下定決心要努力把握機會，「我第一時立刻找教練，並嚴格管控飲食，拍這部片常有夜戲要熬夜，加上飲控，常拍到頭昏眼花。在練習時，我就不小心弄傷了手，拍攝時還不小心傷了頸部，真的是拿出拼命三郎的精神在拍。」

《拼命三郎》譚耀文、鄭浩南 。圖/華映娛樂提供

《拼命三郎》描述不再風光的江湖老大石三郎（譚耀文 飾），重遇多年沒見的兒子石頭（林家熙 飾）後，因替他解決一宗江湖紛爭，重遇一位恩怨糾纏不清的昔日兄弟李萬四（鄭浩南 飾）。三郎為兒子解困的同時，得到李萬四為了還他人情債的一筆錢做生意，意外地東山再起。

這次子債父還的事件中，兒子重新認識父親，並受到父親的啓發而專注泰拳，想在拳界發展，兩代拼命三郎在疫情反覆的日子中逆流打拼。三郎的事業重上軌道之際，卻因與昔日兄弟的恩怨再次爆發而讓兒子受害，兒子的泰拳前途被徹底摧毁，三郎為了兒子的明天，作出最拼命的反擊！《拼命三郎》將於7月18日上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《拼命三郎》譚耀文。圖/華映娛樂提供

《拼命三郎》譚耀文。圖/華映娛樂提供

《拼命三郎》譚耀文。圖/華映娛樂提供

《拼命三郎》譚耀文、鄭浩南。圖/華映娛樂提供

《拼命三郎》譚耀文。圖/華映娛樂提供

《拼命三郎》譚耀文。圖/華映娛樂提供

電影視界 香港 黑幫 電影 健身 金馬獎

逛書店

不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法

NT$ 336

慢速工作力：快時代的慢技術，3大原則擺脫倦怠、鍛造更高成就

NT$ 315

如何讓她欲仙欲死（修訂版）

NT$ 210

【實證醫學 完整解析】糖尿病緩解心法：從減藥到停藥！肉菜冷飯定時定量飲食，讓你穩血糖、降三高、減體重！

NT$ 385

延伸閱讀

《拼命三郎》譚耀文x鄭浩南 真男人！落魄大佬為兒子再次拼命

《跨越時空的初吻》坂元裕二感動197萬人 松隆子：他的劇本刀刀見血

《絕命終結站：血脈》狂賣80億 導演揭成功秘訣：毀掉你的日常

《F1電影》61歲小布爆滿腹肌抵抗G力 獲讚：賽道猛獸

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。