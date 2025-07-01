《拼命三郎》譚耀文x鄭浩南 真男人！落魄大佬為兒子再次拼命

香港電影《拼命三郎》由《黃金花》導演陳大利執導，集合新生資深實力派型男譚耀文及鄭浩南，聯手新生代演員林家熙和應智越共同演出的作品，看見在疫情之下，父子兩代在香港的奮鬥與爭扎，也見到父子之間的和解和世代的新舊交替，電影將於7月18日上映。

《拼命三郎》由曾在2001年以《野獸之瞳》獲得金馬獎最佳男配角的譚耀文主演，譚耀文是香港實力派演員，許多電影中都可以見到他不同風格的演出。《拼命三郎》由《黃金花》導演陳大利執導，也是他的「明天三部曲」的第二部作品，電影聚焦主題是「明天」，也探討父子之情。故事講述譚耀文扮的前江湖老大石三郎，不再風光的他重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啓發而專注泰拳，兩代「拼命三郎」在艱難的日子中逆流而上！

譚耀文今天公佈電影的正式海報和前導預告，出現不少古惑仔街頭追逐打架的火爆動作，也有拳賽的刺激場面，引出兩對父子間的恩怨情仇。譚耀文表示準備角色花了不少心思：「石三郎這個角色的準備過程頗具挑戰，因為他內心的固執以及對自身脆弱的認知，促使我設計了一些細膩的小動作，以增強角色的情感深度。這是我演藝生涯中，花費最長時間思考如何詮釋的一個角色。」

而新生代演員林家熙以電影《狂舞派》出道，近來也在許多香港大片《焚城》、《誤判》中有搶眼的表現，他是突然間接到《拼命三郎》的演出邀請，只有二周時間進行肉體改造及練泰拳，讓他直呼很刺激，但也下定決心要努力把握機會，「我第一時立刻找健身教練，並嚴格管控飲食，拍這部片常有夜戲要熬夜，加上飲控，常拍到頭昏眼花。在練習時，我就不小心弄傷了手，拍攝時還不小心傷了頸部，真的是拿出拼命三郎的精神在拍。」

《拼命三郎》譚耀文、鄭浩南 。圖/華映娛樂提供

《拼命三郎》描述不再風光的江湖黑幫老大石三郎（譚耀文 飾），重遇多年沒見的兒子石頭（林家熙 飾）後，因替他解決一宗江湖紛爭，重遇一位恩怨糾纏不清的昔日兄弟李萬四（鄭浩南 飾）。三郎為兒子解困的同時，得到李萬四為了還他人情債的一筆錢做生意，意外地東山再起。

這次子債父還的事件中，兒子重新認識父親，並受到父親的啓發而專注泰拳，想在拳界發展，兩代拼命三郎在疫情反覆的日子中逆流打拼。三郎的事業重上軌道之際，卻因與昔日兄弟的恩怨再次爆發而讓兒子受害，兒子的泰拳前途被徹底摧毁，三郎為了兒子的明天，作出最拼命的反擊！《拼命三郎》將於7月18日上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《拼命三郎》譚耀文。圖/華映娛樂提供

《拼命三郎》譚耀文。圖/華映娛樂提供

《拼命三郎》譚耀文。圖/華映娛樂提供

《拼命三郎》譚耀文、鄭浩南。圖/華映娛樂提供

《拼命三郎》譚耀文。圖/華映娛樂提供