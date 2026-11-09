懶人包／「2026原創基地節：在，不再？」開箱攻略：全區免費參觀，10個開箱推薦必逛亮點完整收錄

邁入第 15 屆的松山文創園區 年度盛事「2026 原創基地節 」盛大登場！今年以全新主題「在，不再？」（IN OR OUT?）為起點，展演空間更首度伸入古蹟 心臟「2 號倉庫」，集結 10 組台法藝術團隊與豐富表演陣容，重磅推出 5 件室內展覽作品、3 件戶外亮點裝置以及 2 組現地表演藝術（相聲 、皮影戲）。最棒的是，全區展演皆可免費參觀！松菸策劃團隊表示今年內容精彩無比，特別推薦大眾直接「按表操課」隨時開逛，每一項亮點都不能錯過，邀請大家把握時間盡情探索，天天來都有滿滿收穫！

2026新系列的起點 主題：在，不再？

「在」是存在，也是正在發生；「不再」是消逝，也是時代的改變。前身為松山菸廠的松山文創園區，歷經工業生產、文化資產保存到當代文創場域的轉型。本次展演透過跨世代創作 者的藝術語彙，引導觀者走入園區古蹟與自然環境，思考日常生活中的存在價值與環境永續 議題。

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圖／松山文創園區提供

文章目錄 亮點 1：室內現地創作 — 2號倉庫

🔴 作品《AURA》

🔴 作品《書譜：萬物演算 #4》

🔴 作品《捲起》

🔴 作品《工業綠洲：生態方舟》

🔴 作品《resona: aura》

亮點 2：戶外現地創作 — 隱藏於松菸其他空間

🔵 作品《菸絲、沙金與噴水龐克》

🔵 作品《觀月計畫》

🔵 作品《地球呼吸》

亮點 3：現地表演創作— 相聲轉向、影子傳奇劇團

📆 《相聲，轉向......？》

📆 《有影，還在？》

【🎁同場加映：國家鐵道博物館 雙園區好康別錯過】

亮點 1：室內現地創作 — 2號倉庫

今年室內主題展區規模大升級，首度搬進「2號倉庫」舉辦，不過觀眾可能好奇為什麼是選擇「2號倉庫」呢？松菸策展團隊表示，現今松菸內留存的五間連棟倉庫，雖然經常透過大型展演活動各自精采，不過，尚保留高架輸送帶連接著 2 號倉庫和製菸工廠 2 樓，是松菸最具代表且富有深刻歷史意義的古蹟特點之一，松菸團隊便從此「借題發揮」。因為松菸身為文化資產在極端氣候 影響下不只是受保護者，其實更扮演著能引發行動力的關鍵角色！

基地節主題展利用昔日菸廠物流與建築空間，打造深度對話的藝術展演場域，期待更多民眾對環境保護意識理念、空間與藝術創作的共鳴。

室內主題展區入口。圖／松山文創園區提供

今年室內現地創作由5組藝術創作團隊 hellobastworkshop、段沐、康雅筑、鍾凱翔等的大型現地創作，分別以各自角度詮釋他們對 2 號倉庫和園區的空間轉變、歷史以及年度主題的想像；另跨界邀請傳統製造業單位參與支持藝術共創，呈現各自在不同領域推動永續轉型的故事。

以下帶大家一起看今年五件現地創作的特色與亮點：

🔴 作品《AURA》

創作者/團隊：hellobastworkshop

屬性：現地藝術創作-互動燈光裝置

地點：松菸 2號倉庫

時間：時間：11/06（五）- 11/15（日）10:00-20:00

誕生於法國卻深耕臺灣的新媒體藝術團隊hellobastworkshop，擅長動力藝術與燈光裝置。透過光與多元媒材，將空間化為沉浸式的體驗——在虛擬當道的時代，留下真實的「wow」瞬間。

作品《AURA》的廊道型態，來自二號倉庫上方運送菸品的輸送帶。走進長廊，專屬於你的氣場光球隨腳步移動；與人錯身交會，兩顆光球混色暈染出新的色彩──一如取自臺北「氣候條紋圖」的色彩，變化從來不是瞬間，而是不斷累積。

hellobastworkshop—互動燈光裝置《AURA》。圖／松山文創園區提供

hellobastworkshop—互動燈光裝置《AURA》。圖／松山文創園區提供

🔴 作品《書譜：萬物演算 #4》

創作者/團隊：段沐

屬性：現地藝術創作-影像空間裝置

地點：松菸 2號倉庫

時間：時間：11/06（五）- 11/15（日）10:00-20:00

數位科技日益發達，人們對於書寫需求式微，看似離我們生活很遙遠的書藝，在段沐的創作中做了巧妙的連結！

進入展場時，首先右側第一件作品《書譜：萬物演算 #4》結合工業紙材裝置、影像與聲響，將留有輸送台與高起平台的二號倉庫，把獨特的倉庫轉化成為一個持續運作的「書寫工廠」，文字在解構、轉化與傳遞下，與資料庫、歷史脈絡共同生成流動的感知經驗，營造書寫與場域對話的氛圍。

段沐—影像空間裝置《書譜：萬物演算 #4》。圖／松山文創園區提供

段沐—影像空間裝置《書譜：萬物演算 #4》。圖／琅琅悅讀編輯室

🔴 作品《捲起》

創作者/團隊：康雅筑

屬性：現地藝術創作-泥毯現地裝置

地點：松菸 2號倉庫

時間：時間：11/06（五）- 11/15（日）10:00-20:00

藝術家康雅筑大學時主修雕塑系，近年的創作聚焦天然纖維、植物材料、地方工藝與物質文化，尤其擅長多元媒材創作，從中探索藝術如何作為連結歷史記憶、生態環境與文化生成的方法。

《捲起》是一件會消逝的藝術作品，藝術家康雅筑從捲菸製造過程中那些經常被忽略的物質出發，重新捲起土地、纖維、礦物、歷史與時間，將原料從土地走向商品的生產路徑，鋪展為一張被放大的紙鈔地毯，地毯上的圖案豐富多元，有象徵運輸的齒輪、菸草的植物，也有象徵經濟作物帶來富饒的錢幣符號，而柔軟輕盈的纖維跟著空氣流動、觀者行走與空間震動，看紋樣逐漸擴散與位移，一如回應整個菸廠產業的消逝，更是回應基地節主題「在，不再？」的最佳註解。

※本作品將在11月15日最後一天，開放觸摸，更多參與戶動的注意事項可關注松菸粉專情報查詢。

康雅筑—泥毯現地裝置《捲起》。圖／松山文創園區提供

康雅筑—泥毯現地裝置《捲起》。圖／琅琅悅讀編輯室

🔴 作品《工業綠洲：生態方舟》

創作者/團隊：鍾凱翔

屬性：現地藝術創作-紙箱雕塑

地點：松菸 2號倉庫

時間：時間：11/06（五）- 11/15（日）10:00-20:00

藝術家鍾凱翔從摺紙與昆蟲紙模型展開藝術探索，善用生活中常見的廢棄瓦楞紙板創作充滿生命力與細節的雕塑作品，並融入生態保育與永續循環理念。

《工業綠洲：生態方舟》的創作理念源於紙箱在日常搬遷、包裝與保護物件之運用，未因消失的工業而逝去。在都市綠化的過程中，松菸猶如野生動物的生態方舟，成為動物停留之所，抬頭可見候鳥蒼鷺、白鼻心穿行、也可循聲找貢德氏赤蛙的身影。現場展示不只有栩栩如生的動物雕塑作品，還把藝術家工作創作辦公室還原現場，讓大家實際感受一點一滴刻畫出的這些珍貴動物的完整過整過程。

圖／松山文創園區提供

圖／松山文創園區提供

圖／松山文創園區提供

🔴 作品《resona: aura》

創作者/團隊：何理互動(WHYIXD)

屬性：現地藝術創作- 空間感測燈光裝置

地點：松菸 2號倉庫

時間：時間：11/06（五）- 11/15（日）10:00-20:00

何理互動(WHYIXD)是扎根於臺北市的跨領域藝術裝置工作室，團隊的創作延續著「未來——自然共生」的核心理念，透過科技結合自然的數據，以實體裝置創造新的身體經驗、描繪內在的詩意，傳達文字和圖像在數位時代中無法捕捉的細膩情感。

本次基地節共有兩件藝術作品，一件戶外，一件室內。室內主題展中的《resona: aura》同樣也與氣候變遷的主軸息息相關，是一件回應呼吸與空氣狀態的作品。作品能捕捉展場中因觀眾停留、呼吸與移動所造成的二氧化碳濃度變化，並將其轉化為即時生成的燈光節奏，你與它的每次相遇可能都會有不一樣的模樣。

何理互動(WHYIXD)—空間感測燈光裝置《resona_ aura》。圖／松山文創園區官網

何理互動(WHYIXD)—空間感測燈光裝置《resona_ aura》。圖／松山文創園區官網

亮點 2：戶外現地創作 — 隱藏於松菸其他空間

互動現地創作也同樣精彩，均屬於互動裝置，展區橫跨辦公廳舍與文創大街，打破展覽時間限制，24小時呈現在地自然與歷史的深刻提問。

🔵 作品《菸絲、沙金與噴水龐克》

創作者/團隊：廖建忠

屬性：現地藝術創作- 動力燈光裝置

地點：辦公廳舍前小圓環

時間：時間：11/06（五）- 11/15（日）戶外空間 24 小時開放

藝術家廖建忠以精湛的手作與塗裝技術著稱，擅長透過極具擬真感的手法，將物件從日常情境中抽離，衝擊大眾習以為常的視覺經驗，進而引發對物件背後生命記憶與社會議題的深度反思。

在創作《菸絲、沙金與噴水龐克》時，他特別回望松菸過去的製菸歷史，從「菸葉切斷機」中汲取靈感，重現機具中精密流暢的齒輪構件。作品將昔日生產線上運送的菸絲轉化為奔流不息的水 flow，象徵著那段輝煌的經濟發展史。歷史、集體記憶與資本脈脈相連，在宛如蒸氣龐克般的機械噴泉中交響共鳴。

更特別的是，這是一件開放大眾親近與觸摸的互動作品。策展團隊特別補充，更幽默表示，在不破壞作品與不妨害風化的前提下，非常鼓勵大家發揮創意與藝術品互動——例如把它當成「松菸許願池」，或許也會激盪出意想不到的趣味！

圖／松山文創園區提供

🔵 作品《觀月計畫》

創作者/團隊：何理互動(WHYIXD)

屬性：現地藝術創作- 動力燈光裝置

地點：辦公廳舍前小圓環

時間：時間：11/06（五）- 11/15（日）戶外空間 24 小時開放

何理互動(WHYIXD)另外一件參展的戶外作品，《觀月計畫》在松菸入口很顯眼的位置，它是團隊最具代表性的動力燈光裝置之一。《觀月計畫：松山文創園區》作品由多座旋轉燈具構成，如同一組人造月亮觀測儀，透過機械運動與燈光控制，在現實空間中模擬月亮盈虧。

每逢整點，作品將與法國文森堡的《觀月計畫:文森堡》交換氣象資訊，短暫讀取巴黎的溫度與天候，讓觀者透過眼前的變化感知遠方城市。演出結束後，作品回到臺北，持續觀測當下的天空。每小時一次的交換，讓兩座相隔千里的城市，在不同的氣候與時間中彼此映照，共享同一輪月亮。

何理互動(WHYIXD)—燈光動力裝置《觀月計畫：松山文創園區》。 圖／松山文創園區提供

何理互動(WHYIXD)—燈光動力裝置《觀月計畫：松山文創園區》。 圖／松山文創園區提供

🔵 作品《地球呼吸》

創作者/團隊：李明道 Akibo

屬性：現地藝術創作- 擴增實境（AR）藝術 Augmented Reality Art

地點：文創大街

時間：時間：11/06（五）- 11/15（日）戶外空間 24 小時開放

多次參與原創基地節計畫的藝術家李明道，早期創造許多經典的流行音樂視覺設計，像是最早2013年原創基地節《光虫》就讓機器人在文創大街唱五月天《戀愛ING》，至今想來仍讓人備感玩味。而他近年來以代表性的機器人科技風格為創作語彙，在各地留下深具影響力的公共藝術。其作品完美游走於未來科幻、本土色彩與華麗繁複之間，淬鍊出深具魅力的獨特美學。

本次再次為基地節合作，展出作品《地球呼吸》是AR實境藝術，由2021年「臺北市公共藝術實驗計畫」所衍伸的特別版作品，將人類的呼吸與地球的命運緊密相連，色調也呼應本次基地節主題的氣候圖，邀請觀眾操作之餘，邀請每位觀者在擴增實境藝術下一同思考、共同守護極端氣候的未來裡每一次的《自由呼吸》。

圖／松山文創園區提供

圖／松山文創園區提供

圖／松山文創園區提供

亮點 3：現地表演創作— 相聲轉向、影子傳奇劇團

回望松菸從工業菸廠轉型、開放全民參觀並深耕文創的這 15 年來，園區不僅珍藏著舊菸廠的歷史記憶，更持續將展演藝術、設計與文化注入各個古蹟空間。2026 年迎來全區空間與入口全面開放的重要轉型里程碑，今年原創基地節特別邀請兩組與「傳統技藝」息息相關的現地表演團隊。正如松菸從傳統產業歷史走向當代文創場域，相聲與皮影戲同樣肩負著文化傳承與資產活化的重要使命，在「在，不再？」的時代浪潮中，思索如何將古老技藝轉化為當代大眾能共鳴的全新可能性。

📆 《相聲，轉向......？》

創作者/團隊：相聲有哏─黃逸豪、宋明翰、吳思偉、段彥希

屬性：現地表演-相聲

地點：松菸口

時間：時間：11/14（六）15:30-16:30、 11/15（日）15:30-16:30

報名：全程免費開放，自由觀賞

「相聲有哏」為 2026 年新創立之說唱藝術團隊，創始成員宋明翰與吳思偉兼具傳統藝術接班人與 Z 世代相聲演員的雙重身分，秉持「一手傳承，一手創新」的經營策略，堅信唯有在傳統與現代、守成與實驗中無盡辯證，這門傳統說唱藝術才能在時代中持續前行。

演出地點特別選在串聯園區內外的重要門戶「松菸口」。象徵著松菸從昔日封閉的工業廠房轉身為當代藝文樞紐，節目《相聲，轉向......？》由黃逸豪、宋明翰、吳思偉、段彥希四位演員共同登場，嘗試在松菸的古蹟穿堂間呈現傳統相聲在新世代面對的掙扎矛盾，深刻回應本屆基地節「在，不再？」的主題。從街頭說唱到當代創作，再到荒腔走板的未來奇想，顛覆性的相聲視野將在展期最後兩天壓軸開演！

11月6日開幕記者會邀請「相聲有哏」帶來開場演出《謎之接龍》，主演左起宋明翰、吳思偉，兩人妙語如珠巧妙串聯原創基地節。圖／松山文創園區提供

圖／琅琅悅讀編輯室

📆 《有影，還在？》

創作者/團隊：影子傳奇劇團

屬性：現地表演-皮影戲演出x戲偶體驗

地點：2號倉庫前

時間：時間：11/14（六）18:00-20:00

報名：需要線上報名

以臺北艋舺為基地推廣皮影文團隊「影子傳奇劇團」，由創辦人蕭如訓於 1989 年創立，是全臺第一間私人皮影戲研習館，並於 1997 年創辦影子傳奇劇團。

​一齣皮影戲，如何讓傳統繼續發聲？從認識臺灣皮影戲的歷史與傳統戲偶工藝開始，欣賞藝師操演與趣味皮影短劇，再親手彩繪、組裝戲偶，走上影窗體驗操偶樂趣。從欣賞到親身參與，感受傳統皮影藝術的魅力，讓文化在不同世代間持續傳承。

以臺北艋舺為基地推廣皮影文化的「影子傳奇劇團」，由創辦人蕭如訓於 1989 年成立全臺第一間私人皮影戲研習館，並於 1997 年正式創立劇團。

演出特別選在今年首度開放的核心展區「2號倉庫」門前。昔日 2 號倉庫是存放物料與時光沉澱的工業空間，也是室內主題展的重點場域，如今傳統皮影藝術在此上演《有影，還在》，讓古蹟建築的夜光與影窗上的皮影交織對話。一齣皮影戲，如何讓傳統繼續發聲？活動將從認識臺灣皮影戲歷史與傳統戲偶工藝開始，引導大眾欣賞藝師操演趣味短劇，更能親手彩繪、組裝戲偶並走上影窗體驗操偶樂趣。從靜態欣賞到親身參與，讓文化技藝在古蹟場域中跨越世代持續傳承。

今年邀請影子傳奇劇團帶來皮影戲演出及戲偶體驗。 圖／松山文創園區提供

所有現地表演時刻表一次看。圖／松山文創園區提供

【🎁同場加映：國家鐵道博物館 雙園區好康別錯過】

國家鐵道博物館

時間：11月6日（五）至11月15日（日）

松菸合作店家：TSUTAYA BOOKSTORE、TNELOQ 原樂絡、谷口寫真、CAMA 豆留文青、以覺學、光一個時間、全家便利商店松創店、SPUTNIK、GONNA+、EVERYDAY OBJECT、松山文創園區。

活動期間，兩大友好藝文互相攜手推廣活動，凡持松山文創園區合作店家於活動期間開立之消費發票或收據，至國家鐵道博物館購買柴電工場全票享8折優惠（優待票及免票資格者，仍依現行票價規定辦理），若持國家鐵道博物館柴電工場門票，至松山文創園區二號倉庫服務台，可兌換限定明信片 1 份（隨機發放）。

國家鐵道博物館園區。圖／取自國家鐵道博物館臉書