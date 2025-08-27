懶人包／松菸新鄰居國家鐵道博物館：6大展覽、藍皮火車體驗與親子空間一次看
歷經 9 年修復，舊臺北機廠搖身一變成為 國家鐵道博物館（以下簡稱鐵博），第一階段園區與展覽空間終於開放啦！這裡不只保存百年鐵道記憶，更能體驗「活的博物館」魅力。想安排一趟鐵道文化小旅行？快收藏這份逛展指南
鐵博重要地位與歷史意義
文化部長李遠開幕典禮致詞表示，國家鐵道博物館從2012年臺北機廠遷廠後各界的抗爭，到2015年的全區保留指定為國定古蹟、2016年啟動活化轉型計畫，直至今日第一階段開放，「我很榮幸能在這樣的歷史時刻站在這裡」，更要感謝許許多多在過程中協助的人。李遠指出，鐵博開館最重要的意義是繼臺北市西區的沒落又翻轉後，將再次翻轉整個東區。鐵博所在地緊鄰著國父紀念館、華視，當中又有大巨蛋、松菸，在鐵博的加入後，東區將集結文創、體育、觀光及媒體，形成一個不僅僅只有101或是充滿娛樂及商業的信義區，而是一個充滿歷史感、文化及活力滿滿的新東區「文化園區」。
從小在鐵道旁長大的李遠說，走進鐵博聞到習慣的機油味道，讓他有種完全回到童年的感動，「別人聞起來臭臭的味道，在我感覺卻是香香的」。李遠特別以他為鐵博寫下的一句話與大家分享，「時間就像一輛火車，他有一個長長的尾巴，我們怎麼也拖不住他，時間就這樣子過去了」，鐵博歷經抗爭、保留、修復許多辛苦的過程，保留下臺灣土地上的共同記憶，「文化工作就是團結臺灣」，相信文化一定能團結所有臺灣人。邀請大家一起來到鐵博，看見臺灣的記憶，看見即使還未修復的區域，都有屬於「臺灣感性」的廢墟之感。
交通部長陳世凱也分享，臺鐵在行政院的支持下，透過古蹟容積移轉，讓償債基金可獲得一定資助與助益，使得古蹟保存的同時，能兼顧臺鐵未來永續發展。陳世凱提到，交通部鐵道局、臺鐵與文化部三方已於去年共同簽訂合作備忘錄，將藉由交通部與文化部的持續攜手，共同努力於鐵道文化、歷史及鐵道技術的保存等，實踐國家鐵道博物館不僅是一個博物館，更是一個「活的博物館」理想。
館內必逛亮點展區
國家鐵道博物館前身是舊臺北機廠，曾是火車維修與組裝重鎮，園區保留工業建築群，參觀者將能透過古蹟、文物與體驗活動等，見證台灣鐵道百年歷史。
鐵博籌備處說明，第一階段開放空間包含柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂等6處古蹟建築，策劃多個常設展、特展和親子空間，展覽充分運用古蹟空間特性結合展示設計，並以多元視角呈現臺灣鐵道所乘載的跨世代記憶與感動。
1. 〈動力．火車－柴電工場〉
24 輛經典火車靜態展示，還有大型滑軌螢幕，超過2,000坪的柴電工廠，讓你一窺柴電機車內部運作。
需要購票參觀。成人100元、學生票/優待票50元、65歲以上指長者平日免費，假日優待票50元。
2. 〈移動與感動－鐵道上的文化與記憶〉
從文學、電影、歌謠到美術，看鐵道如何深刻影響台灣人的生活。
3. 〈氤氳時代－員工澡堂〉
走進古蹟澡堂，感受昔日員工下班後的日常。
4. 現地展：〈大禮堂的職工生活〉、〈總辦公室〉
一秒穿越回機廠工人的生活場景。
5. 〈打開！組立工場〉
為小朋友設計的專屬互動區，歡迎親子同樂，寓教於樂。
其他特展
1. 〈文化中的臺灣鐵道史〉
時間：2025/7/31(四)~2025/12/31(三) 09:30~17:00
地點：總辦公室第三展間
無須額外預約參訪
2. 〈無限的火車情－古仁榮鐵道攝影展〉
時間：2025/7/31(四)~2025/12/31(三) 09:30~17:00
地點：材料試驗所
無須額外預約參訪
加碼體驗活動
1. 乘車體驗
園區內最酷體驗！週末限定文物車輛乘車體驗，邀請大家親自坐上真實館藏列車，感受復古火車在園區內鐵道奔馳的悸動。
不過因為機型老舊，目前暫停開放，逛展前可留意發車時刻表時段與查詢是否通車，並事先預約購票，也幫自己也安排一趟難忘的體驗之旅。
2. 南北通道散步
335 公尺步道串聯市民大道與基隆路，邊走邊欣賞古蹟廠房屋頂。
國家鐵道博物館的第一階段開館象徵臺灣鐵道文化保存新的里程碑，藉由博物館研究、典藏、展示、教育、推廣等專業，期待吸引國內外遊客造訪，將國定古蹟保存的價值，發揮成為新型態博物館的營運特色及都市景觀節點。開館後各項推廣活動將陸續公布，歡迎持續關注國家鐵道博物館官網及臉書專頁。
展覽資訊：
國家鐵道博物館（舊臺北機廠）
開放時間：7月31日起，每週二至週日09:30-17:00（每週一休館）
地址：臺北市信義區市民大道五段50號
票價：基本上免票，如有乘車體驗與參觀「動力．火車－柴電工場」需要購票參觀。
● 乘車體驗：(目前暫停開放)
● 動力．火車－柴電工場：票價成人100元、學生票/優待票50元、65歲以上指長者平日免費，假日優待票50元。
