懶人包／松菸新鄰居國家鐵道博物館：6大展覽、藍皮火車體驗與親子空間一次看

歷經 9 年修復，舊臺北機廠搖身一變成為 國家鐵道博物館（以下簡稱鐵博），第一階段園區與展覽空間終於開放啦！這裡不只保存百年鐵道記憶，更能體驗「活的博物館」魅力。想安排一趟鐵道文化小旅行？快收藏這份逛展指南

鐵博重要地位與歷史意義

文化部長李遠開幕典禮致詞表示，國家鐵道博物館從2012年臺北機廠遷廠後各界的抗爭，到2015年的全區保留指定為國定古蹟、2016年啟動活化轉型計畫，直至今日第一階段開放，「我很榮幸能在這樣的歷史時刻站在這裡」，更要感謝許許多多在過程中協助的人。李遠指出，鐵博開館最重要的意義是繼臺北市西區的沒落又翻轉後，將再次翻轉整個東區。鐵博所在地緊鄰著國父紀念館、華視，當中又有大巨蛋、松菸，在鐵博的加入後，東區將集結文創、體育、觀光及媒體，形成一個不僅僅只有101或是充滿娛樂及商業的信義區，而是一個充滿歷史感、文化及活力滿滿的新東區「文化園區」。

2016年底正式啟動「國家鐵道博物館」計畫的原臺北機廠，歷經9年的古蹟修復再利用各項軟硬體整備後，即將於7月31日第一階段開館。

從小在鐵道旁長大的李遠說，走進鐵博聞到習慣的機油味道，讓他有種完全回到童年的感動，「別人聞起來臭臭的味道，在我感覺卻是香香的」。李遠特別以他為鐵博寫下的一句話與大家分享，「時間就像一輛火車，他有一個長長的尾巴，我們怎麼也拖不住他，時間就這樣子過去了」，鐵博歷經抗爭、保留、修復許多辛苦的過程，保留下臺灣土地上的共同記憶，「文化工作就是團結臺灣」，相信文化一定能團結所有臺灣人。邀請大家一起來到鐵博，看見臺灣的記憶，看見即使還未修復的區域，都有屬於「臺灣感性」的廢墟之感。

國家鐵道博物館針對藍皮柴油客車的機電及動力系統，全面檢修並保留原始外觀，在兼顧安全及文資價值下完成修復作業。

修復完成的藍皮柴油客車內裝以可翻轉方向的草綠色座椅搭配灰色旋轉吊扇，再現經典。

交通部長陳世凱也分享，臺鐵在行政院的支持下，透過古蹟容積移轉，讓償債基金可獲得一定資助與助益，使得古蹟保存的同時，能兼顧臺鐵未來永續發展。陳世凱提到，交通部鐵道局、臺鐵與文化部三方已於去年共同簽訂合作備忘錄，將藉由交通部與文化部的持續攜手，共同努力於鐵道文化、歷史及鐵道技術的保存等，實踐國家鐵道博物館不僅是一個博物館，更是一個「活的博物館」理想。

館內必逛亮點展區

國家鐵道博物館前身是舊臺北機廠，曾是火車維修與組裝重鎮，園區保留工業建築群，參觀者將能透過古蹟、文物與體驗活動等，見證台灣鐵道百年歷史。

鐵博籌備處說明，第一階段開放空間包含柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂等6處古蹟建築，策劃多個常設展、特展和親子空間，展覽充分運用古蹟空間特性結合展示設計，並以多元視角呈現臺灣鐵道所乘載的跨世代記憶與感動。

鐵博園區地圖。

1. 〈動力．火車－柴電工場〉

24 輛經典火車靜態展示，還有大型滑軌螢幕，超過2,000坪的柴電工廠，讓你一窺柴電機車內部運作。

需要購票參觀。成人100元、學生票/優待票50元、65歲以上指長者平日免費，假日優待票50元。

動力．火車－柴電工場

車輛維修重心的柴電工場，除展示鐵博典藏修復的車輛及維修各階段的機具設備，並以圖、文、影音還原車輛維修情形。

2. 〈移動與感動－鐵道上的文化與記憶〉

從文學、電影、歌謠到美術，看鐵道如何深刻影響台灣人的生活。

常設展〈移動與感動－鐵道上的文化與記憶〉呈現跨世代創作者與鐵道相遇、交織的故事。展區設置電影《戀戀風塵》的「台北第六月台」場景，讓文化部長李遠回憶起當年製作的點點滴滴。

1960年代台灣電影《舊情綿綿》、《難忘車站》等多部作品中皆能看見火車蹤跡，透過劇照帶大家一起找回時代記憶。

音樂展區的創作黑膠、光碟、卡帶展品，提供大家認識當年膾炙人口的鐵道音樂。

3. 〈氤氳時代－員工澡堂〉

走進古蹟澡堂，感受昔日員工下班後的日常。

與會貴賓在常設展「氤氳時代─員工澡堂」的中央浴池區，參觀由藝術家廖建忠打造的裝置藝術「蒸汽體X」。

4. 現地展：〈大禮堂的職工生活〉、〈總辦公室〉

一秒穿越回機廠工人的生活場景。

現地展〈大禮堂的職工生活〉呈現職工的早、午餐點搭配及飲食文化，逼真的食物模型讓文化部長李遠（左）嘖嘖稱奇，直呼真假難辨。

5. 〈打開！組立工場〉

為小朋友設計的專屬互動區，歡迎親子同樂，寓教於樂。

親子空間以「跟著小火車一起旅行吧！」為主題，讓孩子們可以運用積木火車打造自己的鐵道風景，或是跟隨鐵道相關繪本書籍開啟一場奇幻之旅。

其他特展

1. 〈文化中的臺灣鐵道史〉

時間：2025/7/31(四)~2025/12/31(三) 09:30~17:00

地點：總辦公室第三展間

無須額外預約參訪

文化中的臺灣鐵道史

從清代的草創、日本時代的成長、戰後的重生，到新世紀多元運具的發展，沿著起起伏伏的臺灣鐵道發展歷程，呈現大時代下人們的經驗與所思所想。

特展〈文化中的臺灣鐵道史〉將乘載著民眾鐵道記憶的日記、報導、電影、歌曲與常民生活物件，沿著臺灣鐵道發展的時間線鋪陳。

對半撕後的〈黃牛慢走，火車快飛〉手稿，經過修復後已完全看不出撕毀痕跡，成為〈文化中的臺灣鐵道史〉展品之一。

2. 〈無限的火車情－古仁榮鐵道攝影展〉

時間：2025/7/31(四)~2025/12/31(三) 09:30~17:00

地點：材料試驗所

無須額外預約參訪

無限的火車情 ── 臺灣鐵道攝影家古仁榮

展內挑選臺灣鐵道攝影家古仁榮先生(1929-2018)，在戒嚴時期的鐵道攝影作品，包括蒸汽機車、糖鐵及林業鐵路等珍貴的原鄉鐵路風景。

加碼體驗活動

1. 乘車體驗

園區內最酷體驗！週末限定文物車輛乘車體驗，邀請大家親自坐上真實館藏列車，感受復古火車在園區內鐵道奔馳的悸動。

不過因為機型老舊，目前暫停開放，逛展前可留意發車時刻表時段與查詢是否通車，並事先預約購票，也幫自己也安排一趟難忘的體驗之旅。

國家鐵道博物館 假日限定乘車體驗時刻表

修復完成的藍皮柴油客車，將於假日限定乘車體驗時段行駛於園區內修復的軌道上。

國家鐵道博物館推出假日限定乘車體驗，邀請民眾感受搭乘典藏車輛穿梭於古蹟建築與景觀綠廊之間的樂趣。

2. 南北通道散步

335 公尺步道串聯市民大道與基隆路，邊走邊欣賞古蹟廠房屋頂。

貫穿國家鐵道博物館園區長達335公尺的南北通道，將併隨第一階段開館開放行人通行，讓民眾可以貼近觀賞園區的古蹟建築群。

國家鐵道博物館的第一階段開館象徵臺灣鐵道文化保存新的里程碑，藉由博物館研究、典藏、展示、教育、推廣等專業，期待吸引國內外遊客造訪，將國定古蹟保存的價值，發揮成為新型態博物館的營運特色及都市景觀節點。開館後各項推廣活動將陸續公布，歡迎持續關注國家鐵道博物館官網及臉書專頁。