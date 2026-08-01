從第一男子舞團到三代舞者同堂！驫舞劇場20週年鉅獻《大群舞》：專訪創團元老陳武康、蘇威嘉

深耕台灣 當代舞壇的驫舞劇場 ，20週年推出《大群舞》即將在9月12日至13日在臺北表演藝術 中心（北藝中心 ）盛大演出！該劇目將匯聚創團元老與年輕舞者，以純肢體結構回望20年歷程，並作為邁向第3個十年的起跑點。 本篇專訪創團元老陳武康和藝術總監蘇威嘉，汲取過去演出經驗，再次以新作品、肢體對話身體，共同展望劇團願景與未來。(編按)

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文／倪瑋

第一個十年，他們共同創作 ；第二個十年，他們為了發現自己，於是分開；第三個十年伊始，他們重逢。

編舞家也是《大群舞》製作人陳武康這段話，宛如時光之詩，描繪了驫舞劇場深耕臺灣舞蹈20年來的生命軌跡。

2026年，驫舞劇場將度過舞團 20歲生日，推出由蘇威嘉帶領，推出充滿能量的瘋狂之作《大群舞》。這部作品匯聚了創團元老陳武康、蘇威嘉、周書毅，長期並肩作戰的葉名樺、方妤婷、陳珮榕，更加入了6位年輕世代的舞者。三代舞者同堂，搭配「一公聲藝術」洪于雯、余若玫與劉冠萍三位擊樂家的現場演奏，是歡慶，也是多年執著的身體探尋。

滿地菸頭的青春排練場

回憶起20年前舞團的起點，大家成天泡在排練場裡，排不下去就打羽毛球、打棒球，沒日沒夜地揮霍青春。陳武康回憶，「以前排練場邊緣的地板上，全是菸頭和打火機。」也因為剛好是全男生的組合，還被媒體封為「全臺第一男子舞團」。

憑著一股「沒什麼好怕」的野生生命力，驫舞劇場在臺灣舞壇發光。2007年，集結全男舞者瘋狂實驗的《速度》，以充滿遊戲感、戲謔卻極致精準的身體結構，一舉奪下第六屆臺新藝術獎表演藝術大獎，讓這個「窮到只剩夢想」的男團，一躍成為臺灣舞壇無法忽視的黑色旋風；隔年，他們再度挑戰極限，與多位國際藝術家共創《骨》，純粹而強烈地直擊身體本質。

「驫舞劇場」核心人物（左起）陳武康、蘇威嘉談劇團的未來與變革。圖／攝影：林韶安，圖片來源：北藝中心

2007《速度》劇照。圖／攝影：簡一夫，圖片來源：北藝中心

2008《骨》劇照。圖／攝影：陳長志，圖片來源：北藝中心

分開 是為了重聚

第一個十年的集體共創，在2012年交出《正在長高》後迎來了分水嶺。那時，兩位核心編舞家發現彼此在默契中逐漸「遷就」，為了不讓創作流於習慣，他們在第二個十年毅然選擇「分開探索」。

兩位核心人物各自開闢戰線，陳武康2016年開始《混沌身響》演出計畫，在驫舞劇場排練場展開一系列以身體和聲響碰撞的即興演出；陳武康也將焦點放在探討傳統與編舞的可能性，2017年與泰國當代舞蹈大師皮歇．克朗淳（Pichet Klunchun）進行「打開羅摩衍那的身體史詩」調查研究計畫，走訪泰國、柬埔寨、緬甸和印尼，對於身處異地的文化衝擊、語言隔閡造成的歧視，以及不同宗教的生死觀點，都深有所感。

「驫舞劇場」創團元老陳武康、蘇威嘉。圖／攝影：林韶安，圖片來源：北藝中心

蘇威嘉則專注於《自由步》系列身體打磨的十年編舞計畫，從軌跡、形狀、質地、神識等要素出發，追求舞蹈身體的細緻、極限，進而引領觀眾賦予表演者各種想像與情感的連結，蘇威嘉形容，那是一種「精品錶」的手工打磨工藝，遠看有一種美感，近看有不同的細節。

20年的時間，驫舞劇場就這樣在「相聚、拆解、各自修行」的循環中，把每一個作品的痕跡，深深地刻進了團員的肢體。而到了20年的這個節點，「時間到了，DNA在呼喚」，他們帶著各自這十年間打磨出來的資產，回到排練場重聚。

此刻回望這場刻意的分頭出擊，反而為舞團拉開了更寬闊的視角。

2019《自由步》一盞燈的景身。圖／攝影：陳長志，圖片來源：北藝中心

《大群舞》 沒有文本的「視覺化交響樂」

走過20年，這群大男孩已然邁入中年，現在進排練場得根據《勞基法》，將舞者福利放在前面，陳武康說，「時間一到開排，該休息就休息、時間到再繼續」，「因為大家都長大了，知道彼此的時間與體力珍貴，耗太久很快就會潰散，更容易受傷。」

作為20週年的重要作品，《大群舞》這個名字直白得沒有一絲浪漫包裝。蘇威嘉刻意不想給觀眾太多線索，他希望將焦點拉回編舞當中最純粹的元素，結構。「《大群舞》不是從文本出發的，它純粹是肢體。」蘇威嘉解釋，這裡的結構不講故事的起承轉合，像是交響樂，各種身體線條如同不同樂器般出現、消失、流動、交錯、甚至混亂，最終匯聚成一種視覺化的音樂，讓每位帶著不同生命經驗進場的觀眾，自在地擷取屬於自己的感受。

驫舞劇場BIG DANCE，（左起）陳武康、蘇威嘉演出主創圖。圖／攝影：陳韋勝，圖片來源：北藝中心

看見舞作裡的時間密碼

熟知驫舞的觀眾，或許會在《大群舞》中看見過去20年經典作品的碎片，從《速度》的戲謔、《骨》的純粹到《自由步》的去蕪存菁，那些他們跳了20年的舞蹈，都是不可磨滅的創作痕跡。

舞作如此，舞者也是。曾是驫舞劇場舞者的編舞家周書毅兩年前就已經「盯」著陳武康與蘇威嘉，「驫舞劇場20年，要做些什麼呢？不可以默默就讓這個重要時刻過去」。《大群舞》不僅是驫舞劇場對過去20年編年史的總體回顧，更是他們邁向未來第三個十年的起跑信號。看著這群依然在排練場裡讚嘆彼此、相互崇拜、珍惜每一次呼吸的舞者們，我們知道，臺灣當代舞壇因為有驫舞，是何其幸福的一件事。這個匯聚三代舞者的代表性舞團與無數一起成長的觀眾，沒有人忘記這個精采時刻，一場榮耀之旅，正要展開。

驫20《大群舞》主視覺

演出/展覽資訊： 2026臺北藝術節✕中國信託新舞臺藝術節：驫舞20《大群舞》

時間：2026/9/12 (六) 19:30；2026/9/13 (日) 14:30

地點：北藝中心 球劇場（地址：臺北市士林區劍潭路1號）