2026人權講座／法律白話文社群總監劉珞亦主講：從威權時代法官角色，窺見威權體制下的司法運作

繼人權館「2026人權講座 」首場講座引發熱烈迴響，第二場講座「威權守護者──威權時代法官 的抗民主存在」於近(7/4)日在景美園區舉行，邀請法律白話文社群總監劉珞亦 主講，以威權時代法官的「抗民主」存在為題，透過政治案件，重新檢視「司法 」與「法官」在過去威權體制下所扮演的角色，帶領觀眾從司法制度運作及實務層面，認識威權體制與白恐歷史。

劉珞亦認為，有時候當我們出現歧見，不是因為彼此的價值有異，只是先後順序的不同。唯有找出彼此的交集，才能凝聚共識。

人權不只是歷史議題，更是民主社會必須持續面對的重要課題。劉珞亦表示，過往談及威權時代的司法體系，外界常常視為政治權力運作的一環，然而，隨著近年公開的檔案史料與研究成果的累積，仍可在部分政治案件中看到還是有法官試圖進行法律判斷與程序審酌的痕跡。劉珞亦認為，司法並非不會犯錯，真正需要追問的是，究竟是個別法官的錯誤，還是制度設計使錯誤成為必然。他以《懲治叛亂條例》優先於《刑法》為例，說明威權時期藉由特別法擴張國家權力，不僅提高刑罰，更將「參加叛亂組織」等概念無限延伸，使讀書會、思想交流都可能被視為犯罪，形成寒蟬效應。

劉珞亦指出，威權時期甚至允許情報人員、特務及黨工取得法官資格，司法獨立因此遭到侵蝕。他也以劉祥君案與牟氏兄弟案為例說明「釋字第68號解釋」與「釋字第129號解釋」，導致無數民眾被認定「繼續參與叛亂組織」而遭到判刑。劉珞亦藉由釋字第31號與261號解釋說明臺灣的民主轉型過程，並說明大法官歷次解釋如何受到政治氛圍影響，未能即時糾正制度性錯誤，導致類似劉祥君案等政治案件因為釋字第272號解釋，一直到2018年促轉會成立後才得以平反。

劉珞亦表示，正義的標準一直存在，只是被威權體制遮蔽而無法發聲。轉型正義並非以今日標準苛責過去，而是理解威權如何被鞏固、正義如何被壓抑；轉型正義不只是認知過去的錯誤、尋找加害者，他以柏林圍牆守衛對民眾開槍時刻意抬高失準為例，指出更要看出在那過程中有誰做出什麼樣的努力，予以肯定，如此才能避免威權歷史重演。

劉珞亦指出，我們必須清楚劃分威權與自由民主的界線，而非混淆兩者。

談及民主社會的未來，劉珞亦認為，必須清楚劃分威權與自由民主的界線，要能看見過去制度性的錯誤，也應檢視當前司法制度仍待改善之處，而非混淆兩者；唯有釐清歷史脈絡，才能真正守護民主法治。劉珞亦認為我們應該在體制內外尋找共同價值與對話基礎，在尊重彼此立場的前提下，共同推動制度改革，才能避免威權再次發生。他也歡迎大家利用人權館所建置的國家人權記憶庫去認識相關的威權歷史及真實案例。

現場觀眾反映熱烈。

人權館表示，「2026人權講座」系列活動著重從多元視角探討人權議題，促進社會對話、提升公共參與，讓人權思辨融入日常生活。接下來兩場講座將分別由作家馬世芳和獨立記者劉致昕主講，從白色恐怖相關歌曲、烏克蘭戰地採訪與資訊戰等視角，帶領大家認識不同的人權面向。講座活動皆為免費參與，歡迎踴躍報名。詳情可上人權館官網及臉書專頁查詢。

現場合影。

【2026年人權講座】 地點：國家人權博物館 白色恐怖景美園區 ◎第二場｜「威權守護者」――威權時代法官的「抗民主」存在

講者：劉珞亦

時間：7/4（六）14:00–16:00 ◎第三場｜唱，是為了見證和記得――管窺台灣白色恐怖主題歌選

講者：馬世芳

時間：9/19（六）14:00–16:00 ◎第四場｜四年間烏克蘭採訪所見實地與資訊戰的人權侵害

講者：劉致昕

時間：11/7（六）14:00–16:00