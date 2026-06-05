史詩級強化！2026 台中國際藝術博覽會 回應數位時代人類對「真實感」渴望
第14屆台中藝博會（ART TAICHUNG 2026 台中國際藝術博覽會，6月5日－6月7日）迎來史詩級強化，本屆藝博會移師臺中國際會展中心，以「立體城市」為主體，回應演算法下人類對物理感知的渴望；告別過去飯店房間的侷限，嘗試藉由空間本身的開闊視野，強調作品的空間體積、材質觸感，邀請觀眾重溫在數位時代被稀釋的真實體驗。
本屆參展畫廊共計63家畫廊（48家台灣 + 15家海外），除資深單位如亞洲藝術中心、漢雅軒、Bluerider ART，亦有新銳獎項、藝術銀行藏品入列，主辦單位中華民國畫廊協會 (TAGA)期待台中藝博能與台北形成「雙引擎」，重新確立台灣作為亞洲藝術交流重要節點的定位。
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參展畫廊亮點速寫
亞洲藝術中心 Asia Art Center（展位 D02）
亞洲藝術中心以個展規格呈現藝術家李真歷年代表性作，融合禪宗思想與當代美學如《蘭亭》、《大氣神遊》、《天燧》、《凡夫》系列，在展場呈現中份量十足。
丹之寶 Tansbao Gallery（展位 E03）
專注喜馬拉雅現當代美學的丹之寶，敬獻尼泊爾藝術家才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）將傳統唐卡護法神轉化為精神性、趣味性並具的當代藝術作品，在場館中呈現文化交融深度。
乙皮畫廊 iP Art Gallery（展位 D03）
乙皮畫廊九位參展藝術家以海岸與地景記憶為核心，其中王怡婷的海線系列透過影像轉鋁板與手工加工，重新詮釋自然與感知的關係。
SUNJAE GALLERY（展位 F13）
來自韓國的SUNJAE GALLERY 在F13注入東北亞當代能量。韓國藝術家金大裕引用德勒茲與加塔利提出的「根莖(rhizome)」概念，透過繪畫探索脫離固定中心與界限的存在方式。金大裕的創作體系「Rhizome field(根莖之場)」，主要透過線圈墊、壓克力顏料與滴流( dripping)技法，反覆堆疊出無數流動的線性痕跡與層次，形成開放且持續生成的視覺場域。
尊彩藝術中心 Liang Gallery（展位 D01）
尊彩藝術中心推出「記憶的再建構」台灣當代藝術十人展（武德淳、徐薇惠、陳依純、王建文、黃頤勝、劉星佑、周代焌、陳漢聲、黃昱昊、楊庭瑄等）。作品跨媒材回應社會變遷、身份認同與城市記憶。
凡亞藝術空間 Fun Year Art Gallery （展位 C06）
凡亞藝術空間帶來台、日、澳等國際新銳藝術家作品，強調當代媒材的實驗性與情感層次，其中藝術家郭書瑜所帶來的繪畫作品，以一名看似散漫、神情祥和，實則「裝睡」的白色人偶，置於不同種類但同樣規整的空間／框線之中，誠實地反映著藝術家在不同生命階段所感受的焦慮。
丁丁藝術空間 Ting Ting Art Space（展位 E04）
丁丁藝術空間帶來多位國際藝術家作品，媒材橫跨繪畫、雕塑、木雕、玻璃與大漆藝術等，呈現多元且多層次的當代語言。
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活動資訊：
ART TAICHUNG 2026 台中國際藝術博覽會
日期｜2026年6月5日（五）－6月6日（六） 每日 11:00－19:00；6月7日（日）11:00–18:00
地點｜臺中國際會展中心（TICEC） 4樓 H廳