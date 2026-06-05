史詩級強化！2026 台中國際藝術博覽會 回應數位時代人類對「真實感」渴望

第14屆台中藝博會（ART TAICHUNG 2026 台中國際藝術博覽會，6月5日－6月7日）迎來史詩級強化，本屆藝博會移師臺中國際會展中心，以「立體城市」為主體，回應演算法下人類對物理感知的渴望；告別過去飯店房間的侷限，嘗試藉由空間本身的開闊視野，強調作品的空間體積、材質觸感，邀請觀眾重溫在數位時代被稀釋的真實體驗。

本屆參展畫廊共計63家畫廊（48家台灣 + 15家海外），除資深單位如亞洲藝術中心、漢雅軒、Bluerider ART，亦有新銳獎項、藝術銀行藏品入列，主辦單位中華民國畫廊協會 (TAGA)期待台中藝博能與台北形成「雙引擎」，重新確立台灣作為亞洲藝術交流重要節點的定位。

台中藝博會現場一景。

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參展畫廊亮點速寫

文章目錄 亞洲藝術中心 Asia Art Center（展位 D02）

丹之寶 Tansbao Gallery（展位 E03）

乙皮畫廊 iP Art Gallery（展位 D03）

SUNJAE GALLERY（展位 F13）

尊彩藝術中心 Liang Gallery（展位 D01）

凡亞藝術空間 Fun Year Art Gallery （展位 C06）

丁丁藝術空間 Ting Ting Art Space（展位 E04）

亞洲藝術中心 Asia Art Center（展位 D02）

亞洲藝術中心以個展規格呈現藝術家李真歷年代表性作，融合禪宗思想與當代美學如《蘭亭》、《大氣神遊》、《天燧》、《凡夫》系列，在展場呈現中份量十足。

台中藝博會現場一景。

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丹之寶 Tansbao Gallery（展位 E03）

專注喜馬拉雅現當代美學的丹之寶，敬獻尼泊爾藝術家才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）將傳統唐卡護法神轉化為精神性、趣味性並具的當代藝術作品，在場館中呈現文化交融深度。

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乙皮畫廊 iP Art Gallery（展位 D03）

乙皮畫廊九位參展藝術家以海岸與地景記憶為核心，其中王怡婷的海線系列透過影像轉鋁板與手工加工，重新詮釋自然與感知的關係。

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SUNJAE GALLERY（展位 F13）

來自韓國的SUNJAE GALLERY 在F13注入東北亞當代能量。韓國藝術家金大裕引用德勒茲與加塔利提出的「根莖(rhizome)」概念，透過繪畫探索脫離固定中心與界限的存在方式。金大裕的創作體系「Rhizome field(根莖之場)」，主要透過線圈墊、壓克力顏料與滴流( dripping)技法，反覆堆疊出無數流動的線性痕跡與層次，形成開放且持續生成的視覺場域。

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尊彩藝術中心 Liang Gallery（展位 D01）

尊彩藝術中心推出「記憶的再建構」台灣當代藝術十人展（武德淳、徐薇惠、陳依純、王建文、黃頤勝、劉星佑、周代焌、陳漢聲、黃昱昊、楊庭瑄等）。作品跨媒材回應社會變遷、身份認同與城市記憶。

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凡亞藝術空間 Fun Year Art Gallery （展位 C06）

凡亞藝術空間帶來台、日、澳等國際新銳藝術家作品，強調當代媒材的實驗性與情感層次，其中藝術家郭書瑜所帶來的繪畫作品，以一名看似散漫、神情祥和，實則「裝睡」的白色人偶，置於不同種類但同樣規整的空間／框線之中，誠實地反映著藝術家在不同生命階段所感受的焦慮。

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丁丁藝術空間 Ting Ting Art Space（展位 E04）

丁丁藝術空間帶來多位國際藝術家作品，媒材橫跨繪畫、雕塑、木雕、玻璃與大漆藝術等，呈現多元且多層次的當代語言。

台中藝博會現場一景。

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活動資訊： ART TAICHUNG 2026 台中國際藝術博覽會 日期｜2026年6月5日（五）－6月6日（六） 每日 11:00－19:00；6月7日（日）11:00–18:00 地點｜臺中國際會展中心（TICEC） 4樓 H廳