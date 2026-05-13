45歲後必備的3個優老提案：買對保險、存對錢、安頓身心

當人生步入中年，往往伴隨著身分的轉換與責任的加重。面對已然悄悄來臨的超高齡社會，你是否已做好足夠的準備？

45歲以上的熟齡族群正處於上有老、下有小的「三明治」階段，許多人面臨著共同的核心痛點：長輩照護的壓力日益沉重、自身健康與財務的安全感不足，以及對於未來「獨老」可能產生的心理焦慮。然而，這些對於未知的恐懼，實際上多半源自缺乏系統性的準備。

為協助熟齡族群將焦慮轉化為從容的底氣，一刻鯨選特別策劃了專屬的知識專區，透過各式精選課程及有聲書，從務實的保險防禦、財務思維，到涵蓋身心靈的優老計畫，陪伴大眾勇敢啟動第二人生。

築起財務與風險的防護網

許多人深知保險的重要，但面對密密麻麻的條款卻常感到不安，深怕預算有限卻買錯保單，導致風險來臨時無法發揮實質的保護作用。在《阿噗教你買保險》課程中，阿噗老師將保險拉回現實生活場景，帶領學員思考不同人生階段真正需要的保障，並教導如何在預算有限的情況下把錢花在最關鍵的地方。

若想建立更扎實的基礎，也可透過《快速看懂「保險」你需要知道的事》課程，運用淺顯易懂的架構，全面了解人壽、醫療、車險等知識，不再盲目依賴感覺信任，而是精準為自己與家人撐起保護傘。

快速看懂「保險」你需要知道的事（圖／一刻鯨選）

此外，理財是一切防護的基石。在《只用10%的薪水，讓全世界的財富都聽你的》有聲書中，透過經典的理財寓言提醒我們，致富的第一步就是「付錢給自己」。透過及早釐清消費慾望並建立穩健的資產配置，能為未來的老後生活奠定安穩的財務底氣。

全面部署的優老計畫

老後生活不僅僅是金錢問題，更是一門涵蓋生理、心理、生活與法律的綜合課題。由六位專家共同獻聲的《給退休族的30堂優老計畫課》明確點出一個觀念：「照顧家人」和「照顧自己」是老天給每個人的考試，只有準備好的人才能考得好成績。課程提供從退出職場、財務規劃到病後乃至臨終準備的全面建議，讓長輩從自身做起，進而實質降低晚輩未來的長照壓力。

給退休族的30堂優老計畫課（圖／一刻鯨選）

除了實體層面的防護，心靈的韌性同樣關鍵。當歲月漸長，必須學會面對孤獨感愈來愈濃厚的社會。暢銷作家吳若權在《中年必修課：面對一個人的勇敢》課程中，溫柔地引導聽眾從財富、感情與友誼三大課題出發。他教導我們放下對完美的執念，接受不完美的父母，並在陪伴長輩變老的過程中，學會照顧未來的自己。透過獨立卻不孤立的練習，隨時切換一個人的生命模式。

中年必修課：面對一個人的勇敢（圖／一刻鯨選）

歲月不應只帶來焦慮，更應帶來成熟的智慧。經過這些知識的洗禮，中年不再是無解的危機，而是重新定義自我、準備從容老去的黃金準備期！

一刻鯨選 專屬策展專區 邀請你一同聆聽中年必修的保險與優老課程，安頓身心，成為更懂世界也更懂自己的人。 •立即瀏覽或試聽：中年無畏優老計畫