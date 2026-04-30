當代館「七日談—蔡咅璟個展」在水泥叢林看見動物與文明的微妙共存

圖鑑裡的動物總是出現在美麗的自然場景中，現實中的牠們又身在何處？台北當代藝術館自4月25日至7月5日於MoCA Studio推出「七日談—蔡咅璟個展」，展覽源自藝術家蔡咅璟2025年至紐約駐村時的一段偶然經驗，在一次賞鳥活動中，人們原本抬頭尋找天空中的生命，卻在草地上發現一隻死去的浣熊，原先輕鬆的氣氛也隨之改變。其後，藝術家將浣熊曾停留的土壤帶走製成餐盤，並在日常中持續使用，將這段經驗轉化為一種持續的感知。由此出發，本展透過影像、繪畫與陶藝裝置的交織，延續蔡咅璟近年關注人與動物關係的創作脈絡，探討城市中動物介於自然與文明之間的生存狀態。

蔡咅璟《七日談》。圖／當代館

本次展出的《The Birds of New York》由22件繪畫作品組成，取材自藝術家於紐約舊書店購入的1960年代鳥類圖鑑書頁。圖鑑原稿描繪鳥類棲息於理想化的自然環境中，蔡咅璟以壓克力顏料覆寫背景，將鳥類重新置入牠們實際所處的當代城市景觀。這種「蓋圖」的修改方式，源自其童年塗改課本插圖的經驗，不僅回應現實環境的變化，也隱含對權威影像與觀看權力的質疑。

蔡咅璟《The Birds of New York-Two Wrens》 。圖／當代館

蔡咅璟《The Birds of New York-Two Wrens》，古籍、壓克力彩，2025 。圖／當代館

《七日談》則以三頻道錄像與陶藝裝置構成，結合臺灣葬禮中「作七」的時間觀，以及薄伽丘《十日談》的敘事結構，從浣熊的死亡出發，展開對城市動物生存狀態的凝視。在影像中，動物不再僅是自然的象徵，而是棲居於水泥與鋼鐵構成的城市環境，與人類共享相同的基礎結構，卻往往處於被忽視的位置；藝術家以「蓋圖」方式修改的鳥類圖像，也成為錄像中的動畫敘事元素，使不同媒材彼此滲透、相互呼應，讓每件作品在展場中逐步累積，最終共同指向一片仍在生成中的自然，以及人與動物之間難以清晰劃分的界線。

蔡咅璟《七日談》。圖／當代館

蔡咅璟《七日談》，三頻道錄像，2026。圖／當代館

展覽期間，台北當代藝術館將於6月27日下午2時舉辦「誰的自然？那些在城市中發生的聲音」藝術家座談，由藝術家蔡咅璟與國立清華大學藝術與設計學系副教授張晴文對談，從本次展出的作品出發，探討城市中的動物觀看、視覺經驗與自然想像，邀請觀眾共同思考人與動物共存的當代關係。

藝術家介紹 蔡咅璟，1986年出生於嘉義，現工作生活於臺南，從小就喜歡動物，近年創作主要處理人與動物之間的關係，認為現今的世界人類發展出極其複雜的生存模式與動物的關係也變得極其複雜，在這樣的結構底下該如何去思考或者產生與動物之間例外的關係似乎有其必要性。 曾於2022年榮獲高雄藝術獎大獎，同年在伊日藝術計畫舉辦的個展入圍第21屆新藝術獎決選。作品曾於臺北市立美術館、台北當代藝術館、高雄市立美術館、臺南市美術館、嘉義市立美術館和釜山市立美術館等機構展出。2025年於紐約國際工作室與策展人計畫（ISCP）駐村。 藝術家蔡咅璟。圖／當代館

展覽資訊： 「七日談—蔡咅璟個展」

展覽時間：2026/4/25(六)-2026/7/5(日)

展覽地點：台北當代藝術館實驗展場MoCA Studio 展覽網頁：https://mocatpe.tw/ca04AyAF3 藝術家座談

時間：2026/06/27(六)14:00-15:30

地點：當代館一樓活動大廳

講題：誰的自然？那些在城市中發生的聲音

主講：蔡咅璟(本展藝術家)、與談暨主持張晴文(國立清華大學藝術與設計學系副教授)

台北當代館「七日談—蔡咅璟個展」展覽主視覺。圖／當代館