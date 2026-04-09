北師美術館啟動《甘露水》募資計畫 影像書與原聲帶重現台灣百年藝術經典

北師美術館啟動「一起踏上藝術的道路吧！《甘露水》的當代迴響」募資預購計畫，從黃土水百年前的經典作品《甘露水》出發，打造影像、書籍與聲音的文化出版行動，以紀錄片《甘露水》（Daughter of Nectar）為核心，延伸推出紀錄片影像書與電影概念原聲帶，透過影像、文字與音樂的多重轉譯，擴延這件國寶級作品的當代意義，也讓一段曾中斷的藝術歷史，再次被看見與理解。

甘露水_Daughter_of_Nectar_劇照 (黃邦銓、林君昵導演)

從一尊雕塑，開啟臺灣藝術的提問

百年前，雕塑家黃土水隻身遠行，在大理石雕刻技術仍極為稀少的時代，以自學與堅定信念完成等身作品《甘露水》。這不只是一次創作，更是一種對自我與時代的提問，在尚未建立「藝術」概念的臺灣社會中，開闢出一條全新的道路，許多年輕創作者因而受到感召，踏上各自的藝術之路。

然而這條追尋藝術福爾摩莎之路並不平順，《甘露水》在歷史動盪中一度消失，長達近半世紀未曾出現在公共視野。直到2021年，北師美術館「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展覽中，透過總策畫林曼麗與策展研究團隊的努力之下，讓《甘露水》重新回到世人眼前這不僅是國寶的重現，也是一段文化記憶的重新接續。

甘露水_Daughter_of_Nectar_劇照 (黃邦銓、林君昵導演)

甘露水_Daughter_of_Nectar_劇照 (黃邦銓、林君昵導演)

甘露水_Daughter_of_Nectar_劇照 (黃邦銓、林君昵導演)

歷時五年，多元媒材完整呈現作品軌跡

在作品重現天日後，北師美術館進一步提問：《甘露水》如何在當代被重新理解？延續這段歷程，導演黃邦銓、林君昵將「光」展中的《甘露水》短片發展為長片，歷時五年橫跨臺灣與日本拍攝，以膠卷影像回應大理石的質地與時間感，並透過第一手訪談與歷史調查，追索《甘露水》從創作、流轉到再現的完整軌跡。該紀錄片入圍第62屆金馬獎最佳紀錄片與最佳原創電影音樂兩項大獎，並入選2026紐約現代美術館紀錄片雙週影展（MoMA Doc Fortnight），讓臺灣藝術史走向國際視野。紀錄片預計於5月15日正式上映。

《甘露水紀錄片影像書》內頁。圖／北師美術館提供

《甘露水紀錄片影像書》內頁。圖／北師美術館提供

募資計畫：讓藝術成為可參與的行動

在電影上映前，北師美術館將於4月9日在嘖嘖募資平台推出「一起踏上藝術的道路吧！《甘露水》的當代迴響」募資預購計畫，搶先開賣《甘露水》紀錄片電影交換券，並可同時預購《甘露水紀錄片影像書》和《甘露水電影概念原聲帶》。《甘露水紀錄片影像書》為黃邦銓、林君昵兩位導演集結五年田野調查、歷史文獻與影像紀錄所發展的研究與視覺文本；《甘露水電影概念原聲帶》黑膠專輯，則由音樂創作者王榆鈞以聲音回應雕刻的節奏與精神，並收錄多個版本之重要曲目。整體視覺則由知名設計師何佳興統籌，以材質與形式的轉譯，回應黃土水所處時代的文化交會。

《甘露水電影概念原聲帶》黑膠專輯歌詞本及樂譜，王榆鈞音樂，何佳興設計。圖／北師美術館提供

一場從美術館出發的文化再生成

這項計畫不只是一次電影上映或出版發行，而是一個從美術館出發的文化行動。從雕塑的一斧一鑿，到影像的生成、書寫的整理與聲音的延伸，《甘露水》在不同媒介之間持續被轉譯，也持續生成新的意義。

北師美術館期待，透過募資機制讓更多人能夠參與這段跨越百年的藝術歷程，使這件作品不再只是歷史中的存在，而能在當代持續創造新的意義回應著百年前鑿刻大理石的聲音，這是來自當代創作者對於黃土水藝術精神的回聲。北師美術館邀請公眾共同加入——一起踏上藝術的道路，更多資訊可至北師美術館官方社群查詢。

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《甘露水》電影概念原聲帶（黑膠）