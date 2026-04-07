2026台灣國際讀劇節6月登場 台韓頂尖劇作跨語言與文化碰撞 4/13 論壇、演出全面開售

由臺北表演藝術中心與序場劇本發展中心共同主辦的「台灣國際讀劇節」，將於2026年6月19日至6月28日在北藝中心排練場隆重舉行。本次讀劇節以「韓國」為年度主題國家，匯聚台韓兩地12部兼具創作深度與文化代表性的劇作，透過「交換演繹彼此劇本」的創新機制，開啟一場跨越語言與國界的深度文化對話。

台韓劇本交流的新里程碑：從單向輸出到雙向對話

過去台灣與國際之間的戲劇交流，多半停留在單向的作品引介或零星的參訪與製作邀演。相較之下，以劇本為核心，透過專業機制有系統地推動持續發展、雙向流通並進入國際視野的平台，在台灣仍相當稀少。

2024 年，「序場劇本發展中心」成立，是國內首個以「劇本發展」為主要任務的專業機構，並於隔年成功促成台灣劇作《中學生日常》與《芒果樹不死》登上韓國清州國際讀劇節與首爾藝術中心的舞台，獲得熱烈回響，顯示台灣劇本在國際劇場市場中具有被閱讀、被製作的潛力。

即將於今年舉辦的「台灣國際讀劇節」，則希望進一步將這樣的交流動能轉化為制度化的平台。讀劇節不僅是作品展示的場域，更具有讓劇本進入國際網絡、展開跨文化對話的重要功能。透過劇本翻譯、公開讀演、國際製作人與策展人交流，以及潛在的共同開發與再製作機會，使劇本得以在不同文化語境中持續對話，逐步建立跨國合作的可能，為台灣劇作開啟更長遠的國際發展路徑。

2026台灣國際讀劇節台韓頂尖劇作首度互譯互演，共築亞太劇作樞紐。圖／北藝中心提供

聚焦韓國當代：映照社會現實的文化光譜

2026「台灣國際讀劇節」將以「韓國系列 × 台灣當代 × 寶島經典 × 講座論壇」四大單元展開。

「韓國系列」著重引介韓國當代重要劇作，精選6部代表性作品，內容橫跨後設戲劇、社會結構、歷史創傷與當代時事。例如，裴三植的《遠方來的女人》透過個人生命史連結大邱地鐵縱火等社會集體傷痕；尹美賢的《德州姑姑》則深入探討跨國婚姻與移民女性的困境；金桃令的《王瑞凱的故事》則直面戰後的復仇與記憶審判等。這6部劇作將交由台灣深具代表性的團隊如窮劇場、拾念劇集、複象公場等進行詮釋；「台灣當代」劇作則有4部，題材多元，風格迥異，包括赴韓演出的林冠廷《芒果樹不死》、李承寯《中學生日常》，以及臺灣文學獎得主陳巧蓉、魏于嘉的作品，由韓國公立的「忠北劇團」與韓國最高的藝術學府「韓國藝術綜合學校」團隊演繹。

這種「互譯互演」機制，讓導演與演員在處理異國文化文本時，激盪出不同於本土視角的創作火花，打開更寬廣的人文視野與跨文化理解。透過這些作品，台灣觀眾能看見韓國社會在繁華文化輸出背後的人文關懷與自我檢省，韓國團隊也能感受台灣劇作豐沛的敘事能量與文化底蘊。此外，本次讀劇節所使用之譯本由臺灣文學館協助提供，並串連臺灣大學與臺北藝術大學戲劇學系參與，使交流層次從創作延伸至文化、學術與教育。

2025忠北劇團《芒果樹不死》韓國首爾藝術中心讀劇演出

經典與當代的對話，開展聆聽與想像：讀劇的多重永續實踐

本次讀劇節不僅呈現當代新作，藉由「寶島經典」單元，也帶時下的觀眾回望台灣戲劇奠基者林摶秋的作品，包括塵封多年於今全球首演的喜鬧劇《如果發生這種事》，該劇將由台北劇場實驗室導演程鈺婷執導；另一部代表作《高砂館》則由韓國忠北劇團演出。透過不同時代與文化視角的對照，台灣國際讀劇節有望為台灣劇場史開展新的閱讀想像，並拓展作品的普世理解與情感共鳴。

同時，台灣國際讀劇節透過多元的演後座談、專題講座與圓桌論壇，使展演現場成為跨越專業與大眾界限、激發思維交流的公共場域。主題涵蓋韓國與台灣的劇本發展機制、台韓學者對談林摶秋、多位劇作家的創作分享，以及台韓劇本譯者的經驗交流等。

在資訊過載、感官過度刺激的當代社會中，讀劇也以簡約形式讓展演回到文本本身，重新喚醒觀眾的聆聽、專注與想像；其低成本與低資源依賴的特性，有效減少舞台廢棄物，回應了全球環境保育的關注。因此，台灣國際讀劇節具體展現了劇場在環境、藝術與文化面向上的多重永續實踐，呈現當代表演藝術發展的另一種路徑。

2025 序場讀劇節-《千年之癢》讀劇演出。圖／北藝中心提供

多語字幕橋接，建構亞太劇作網絡

為了落實「亞太劇作樞紐」的願景，本次讀劇節演出備有中、韓、英三種語言字幕。這不僅是為了服務台韓兩地的創作者，更是為了讓亞太地區的策展人與劇場專業人士能以此為窗口，看見台灣與韓國的創作能量。

「台灣國際讀劇節」未來計畫每年聚焦不同國家或區域，如東南亞、拉丁美洲、東歐等地，透過持續的文本交流，將台灣推向國際戲劇的核心節點。這場為期十天的節慶，不僅是一次藝術的盛宴，更是一次透過「劇本」看見世界、也讓世界透過「劇本」看見台灣的重要契機。

參與資訊與售票優惠

「2026台灣國際讀劇節」將於 4月13日（一）中午12:00 全面啟售，提供一般票、劇本套票及限量20套的全通行「All-PASS」（不限場次不限次數，4500元看透透）等多樣售票方案，鼓勵觀眾深度參與這場十天的劇作馬拉松。這不僅是劇場圈／表演藝術的當代盛事，更是給每一位喜愛劇本、關心社會議題者的心靈邀請函，邀請大眾共同進入由文字與聲音構築的無限想像空間。4月6日（一）中午12:00至4月13日（一）中午11:59 將率先開放付費會員（成癮玩家、團隊玩家）優先預購。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，更多節目詳情請至臺北表演藝術中心官網與官方社群查詢。

展覽／活動資訊： 「台灣國際讀劇節」

時間：2026年6月19日至6月28日

地點：北藝中心 11樓排練場

票價：2026年4月13日（一）中午12:00 全面啟售