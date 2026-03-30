雜誌公會「複利領導工作坊」助你組織管理、世代溝通、跨部門協作等全面升級

領導，是一種會複利的修練！領導人如何在不確定中，持續帶領團隊前進? 即便經驗豐富、專業紮實，但常在帶人、跨世代溝通、跨部門協作上面臨挑戰。問題的核心，是一套能讓影響力持續累積的領導框架。台北市雜誌商業同業公會將於 4 月 29 日（三） 舉辦「複利領導工作坊」，邀請暢銷書作家賴婷婷 Tracy為大家帶來一場深度專屬領導人的工作坊課程，即日起至4月10日 (五)前報名享早鳥優惠，全面幫助提升領導能力。

圖／琅琅書店

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本次課程聚焦三大核心：「領導的起點：覺察力」、「關係的複利：會談力」、「結果的複利：對接力」。

雜誌公會特別邀請賴婷婷 Tracy，現職領導力教練、組織發展顧問，協助系統性育成領導梯隊、組織效能優化，亦曾協助多家企業轉型或二代接班，被譽為「最接地氣的陪跑教練」，客戶包括cama café、鮮乳坊、Pinkoi、KKday、Hahow、iCHEF等知名新創公司。同時 Tracy也是暢銷書《複利領導》與《換框思維力》作者，本次課程她將從領導人自身出發，從自我覺察切入，幫助主管認識自己在領導過程中的慣性盲點；進一步透過會談力的訓練，讓每一次對話成為建立信任的機會；以對接力串聯個人影響與組織系統，讓領導效能像複利一樣，隨時間自然增值。建立看見自己、調整方式、擴大影響的實踐工作坊。

「複利領導工作坊」課程發放報名中，即日起至4/10 (五)前報名享早鳥優惠，2人報名即享團報優惠，實體工作坊席次有限，額滿為止！機會難得，詳情見 線上報名網址 查詢。

課程推薦： 「複利領導工作坊」

時間：2026年4月29日(三) 10:30-16:30 (10:00 起現場報到)

地點：TCCC 台灣文創訓練中心長安館 (台北市中山區長安東路一段 27 號 2 樓)

適合對象：中高階主管、部門領導人、希望提升影響力的資深工作者

主辦單位：台北市雜誌商業同業公會