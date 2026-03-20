松山文創園區第二屆學生國際大使團入校交流 即日起至4/26免費週末英語導覽服務開跑

松山文創園區去年（2025）入園人次突破千萬大關，創下歷史新高，展現臺北市原創基地強勁的觀光魅力。為提供更優質的國際服務，園區連續兩年舉辦學生國際大使培訓計畫，透過密集的課程培育出兼具專業英語能力及國際視野的導覽人才。

第二屆學生國際大使於即日起至四月底正式對外服務，這群充滿活力的年輕外交尖兵將於每週五、六、日提供定時且免費的英語導覽，誠摯邀請所有來臺旅客走訪園區，跟隨著他們國際化的視野，一同細細品味具備深厚歷史底蘊與蓬勃文創量能的松山文創園區。

兩屆傳承能量升級：15國58位學生，展現接軌國際軟實力

延續首屆學生國際大使於去年世壯運期間獲得多國市長讚賞的口碑，園區今年再度招募26位高中以上的國際與臺灣學生，經兩週密集培訓後投入遊客導覽服務；首屆優秀的大使亦持續支援園區的國際貴賓團導覽。兩屆學生國際大使合計達58位，成員背景橫跨全球15個國家。面對千萬觀光人次的挑戰與契機，園區不只作為開放空間，更致力於深化服務體驗，期待具備多元文化背景的學生國際大使能將園區內的古蹟建築、自然生態與文化創意，轉化為讓國際旅客產生共鳴的故事，逐步提升臺北在國際藝文地景的能見度，讓園區成為世界認識臺灣的窗口。

學生國際大使在園區進行密集導覽培訓。圖片來源：松山文創園區

培訓期間國際學生首次體驗廟宇求籤問卜宗教文化。圖片來源：松山文創園區

跨界結盟美國創新中心：全英語互動交流，建立學生接待自信

為了讓學生國際大使具備國際級的接待水準，松山文創園區在今年2月的培訓課程中，特別導入外部專業資源，攜手美國創新中心（American Innovation Center），邀請美籍英語協同教學人員（ETA）與學生進行面對面交流。透過全英語破冰活動引導，不僅有效打破語言隔閡，更建立學生跨文化溝通的自信心，確保每位站上第一線的學生國際大使，都能以最自然、專業的姿態與外籍旅客侃侃而談。

松山文創園區X美國創新中心 邀請美籍英語協同教學人員（ETA）與學生進行破冰活動建立跨文化溝通自信。圖片來源：松山文創園區

學生國際大使來自9個國家。圖片來源：松山文創園區

雙向文化交流：從園區走入校園，讓文化教育向下紮根

本屆計畫不僅在園區內提供導覽服務，影響力更向外拓展。松山文創園區今年特別與臺北市小學展開合作，安排學生國際大使「入校國際交流」，合計逾十所小學參與本次計畫。這群跨國學生將帶著自身母國文化深入小學校園，與學童進行面對面分享；同時，也將臺灣珍貴的文化資產與文創產業知識帶給下一代，真正落實文化交流與教育向下紮根的雙重意義。

五六日限定！免費英語定時導覽 1人即成團

無論是初次訪台的國際背包客，或是對歷史建築、文創產業感興趣的國際旅客，松山文創園區學生國際大使都將提供最熱情的在地指引。園區英語定時導覽服務主打「1人成團」，讓專程來訪或隨意走逛的遊客們都能隨時參與，詳見以下資訊或至松山文創園區官網「園區消息」查看。

菲律賓及印尼學生國際大使導覽。圖片來源：松山文創園區

臺灣學生國際大使與在地居民帶領外國遊客體驗松菸伙新仁農園。圖片來源：松山文創園區

松山文創園區學生國際大使即日起至四月底每週五、六、日英文定時導覽邀請國際遊客參與。圖片來源：松山文創園區

【英語假日定時導覽服務資訊】 活動期間：即日起至4/26 (日)，每週五、六、日限定

定時導覽時段：14:00、16:00 共兩場次

集合地點：辦公廳舍一樓

注意事項：實際開始時間將依現場狀況調整。 松山文創園區官網－園區消息：立即看更多