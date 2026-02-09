2026台北國際書展／1300+場出版講座、58萬人攜手閱讀泰精彩 回顧6天精彩亮點！

2026年第34屆台北國際書展於2月8日圓滿閉幕，參觀總人次達58萬人次！今年總計國內外有29國、509家出版社參與，國際人士748位，閱讀活動1301場，國內外講者人數更突破新高，達到1467位，加上有文化幣加碼、門票全額抵用金加持，平日進場人數的買氣一天比一天好。展期每天還有許多貴賓以行動力進場購書，表達對出版業的支持。而今年特別為國際人士所舉辦的導覽活動，也讓國際媒體及參展單位、專業人士對今年台北國際書展及台灣讀者的熱情參與及迴響，給予高度肯定。在閉幕典禮上更公布明年主題國為捷克，更讓大家對這個底蘊深厚的「文學大國」滿懷期待。

2月8日書展閉幕記者會由主辦單位文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義、泰國商務處處長李佩佩到場分享，同時也邀請2027主題國捷克代表捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）到場。記者會先播放1分鐘精彩短片做為開場，為了感謝泰國主題國，文化部及台北國際書展以2026年書展特製海報，贈予泰國商務處處長李佩佩，為今年台北國際書展的成功留下佳話。

書展基金會董事長郝明義：政府政策、產業努力與讀者參與交織的成果

台北書展基金會董事長郝明義指出，本屆書展入場人次達58萬，較去年成長，多數出版同反應業績明顯提升，顯示整體閱讀市場與購書意願持續升溫。本屆書展成果有賴文化部政策的明確支持，包括文化幣使用年齡下修、金額擴大，以及門票抵用金等措施，對於年輕族群進場與購書產生實質效果。他也特別感謝文化部的支持，使承辦單位與出版產業能更專注於內容與活動規劃。

郝明義指出，書展期間接受多家外國媒體訪問時，對方普遍對台北國際書展的特色表達高度關注與讚嘆，尤其對於台灣能將專業版權交易書展（professional fair）與面向大眾的閱讀書展（trade fair）高度融合，並同時吸引總統、行政院長、副院長及多位部會首長親臨、購書並公開書單，感到印象深刻。他強調，政府高層對閱讀的重視，是除政策資源外另一種無形的支持。

郝明義表示，本屆書展期間，由書展基金會與各出版社共同舉辦的活動場次創下歷年新高，熱烈的互動氛圍形塑出一個專屬於閱讀的能量場域。即便場內人潮與聲音交錯，仍象徵出版人、作者與讀者彼此呼應，共同投入閱讀文化的實踐。最後，他感謝今年主題國泰國帶來豐富多元的文化與閱讀活動，也感謝所有出版社、作者與讀者的熱情參與。政府政策、產業努力與讀者參與彼此交織，產生正向的化學作用。

泰國商務處處長李佩佩：泰國主題國成果亮眼 20萬人次走進泰國館

泰國商務處處長李佩佩指出，很榮幸能夠成為今年台北國際書展的主題國，感謝文化部，以及台北書展基金會的支持。我是第一次來到台灣參展，台灣對於文化、閱讀的推廣非常進步。不僅代表著對人才的重視，也是個非常重要的交流平台。泰國館這次也邀請到許多國際作家、出版商來跟讀者們互動，吸引了超過20萬人次來參觀，非常成功！這也給了台灣更多機會，可以認識了解到泰國的文化背景，很期待未來可以繼續在書展再次相見。

文化部部長李遠：文化是台灣走向世界的重要力量

文化部部長李遠表示，台北國際書展向來有個傳統，總統及各部會首長都會出席，因此他也不能缺席，足見政府對書展的高度重視。他指出，文化已成為台灣未來外交的重要元素之一。

他分享，曾有外國朋友好奇詢問：「為什麼你們的政治人物這麼喜歡來書展？」從這一點可見，在政策推動下，台灣正朝文化大國的方向努力。透過書展，不僅將世界各地的文化引進台灣，也把台灣文化推向國際。本屆由泰國擔任主題國，於全台展開積極宣傳，從廣告投放到多項文化活動皆展現高度投入。書展現場的泰國館人潮絡繹不絕，成功呈現漫畫、文學乃至美食等多元文化面貌，也為本屆台泰文化交流寫下亮眼篇章。

捷克接棒2027主題國 捷克期待以經典與當代走進台灣

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）表示，過去幾天幾乎天天造訪台北國際書展，親眼見證書展規模與熱度逐年提升。他指出，每場作者活動及新書發表會幾乎座無虛席，充分印證書展基金會涂文貞執行長所分享的數據與觀察不假。

史坦格指出，讓他印象最深刻的是許多小朋友在書展現場翻閱書籍時的神情，眼睛為之一亮、充滿好奇與喜悅，這正是台北國際書展最令他感到滿足的地方。

談及明年的主題國活動，史坦格表示，捷克將承擔重任，延續前任主題國的精彩成果，並希望呈現既經典又現代的捷克文學作品。他回顧捷克與台灣長期文學交流，指出過去20年來，台灣讀者對法蘭茲·卡夫卡（Franz Kafka）、瓦茨拉夫·哈維爾（Václav Havel）等捷克作家興趣逐漸增加，而他在10年前接觸台灣文學作品，曾被詩人羅青的創作過程比喻深深打動。

史坦格說，明年的捷克主題國將帶來豐富的捷克經典與當代文學作品，讓台灣讀者得以近距離感受捷克文學的魅力，期待雙方持續深化文學交流。