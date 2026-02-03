2026台北國際書展／台灣文學館百年館藏降臨！文學書區展出台灣旅行書寫軌跡

在書展記者會導覽中，文學書區由國立臺灣文學館長陳瑩芳親自帶領，以旅行文學為主軸，規劃四大展區，從早期台灣文人的移動書寫，一路延伸至當代作家的世界風景，帶讀者從作品出發，重溫過去百年的移動歷程、旅遊見聞與異國文化衝擊，逛展猶如走進一段被文字鋪陳的旅程，感受只有文學才能描繪的風景。

搭高鐵旅行來展場的張深切徒步旅行名人提字錄（複製品）圖／國立臺灣文學館FB

文化部及臺文館以「字遊，自在」為主題，與九歌出版社、文訊雜誌社、洪範書店、爾雅出版社、聯合文學出版社共同策劃，共同呈現旅行書寫的多元面向，在書展內展現動靜皆宜的文學空間。規劃四大展區，包含「旅行與旅行文學」、「移動中」、「旅途上的風景」以及「世界／視界」等主題，此外，現場展出十八件文學館藏複製品，包括張深切於一九二四年徒步南行時蒐集的《徒步旅行之名人題字錄》裱框畫輸出品，呈現文人在旅途中留下的書寫痕跡，為這趟以文學為名的旅行，留下具體而珍貴的註腳。另有林獻堂《環球遊記》，與三毛、劉克襄、廖鴻基等作家的經典作品，讓讀者在展區中感受百年來台灣文學與世界對話的軌跡。

文學書區也將閱讀經驗轉化為一場可進入的旅行，強調以「旅行」作為空間語言，書本不再只限於桌面，而成為行程的一部分。書展期間規劃將有39場精彩短講，超過52位作家與藝文工作者，分享關於旅行、寫作、旅途風景、內在療癒、跨國對話，甚至AI想像旅程的文學世界，還有國際文學翻譯交流的對談，在臺北書展期間提供精彩豐富的旅行文學盛宴。

特別的是現場還有文學轉譯商品以旅行包裝呈現，讓文字化作隨身行囊，館長陳瑩芳笑道「在旅行時不僅能閱讀，也能有滿滿的文學味。」現場也可見與茶品牌合作推出的茶包設計，書香與茶香交織，讓閱讀成為同時調動感官的體驗。主題講座中也包含三到四場沉浸式的文學加茶飲閱讀活動，讓大家在書與茶之間，感受文學的節奏。

圖／國立臺灣文學館

圖／國立臺灣文學館

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 「字遊，自在」文學書區：D312展位 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

