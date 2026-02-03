2026台北國際書展／賴清德總統看漫畫《間隙》《怪島奇譚》《課金派戀愛》等書單全曝光

2026 台北國際書展「臺灣漫畫館（臺漫館）」於 2 月 3 日（今）盛大開幕，開館日更邀請到賴清德總統親臨，他也現場挑選出心儀的作品搶先購書！

文策院策劃的「臺漫館」今年以「一起來追星吧！」為主題，並邀請知名聲優陳彥鈞、賈文安、蔣鐵城和錄音師陳寬，以及柳廣成、米米卡醬等眾多人氣漫畫家，與喜愛臺漫的粉絲近距離互動。「臺漫館」也邀集 28 家業者和四大數位漫畫平臺，現場展出 62 部熱門臺漫作品與精美臺漫周邊，另積極整合業界資源、催生更多爆紅潛力作。

開幕當天，總統賴清德親臨「臺漫館」，文策院董事長王時思呼應這次的主題，希望把臺灣的漫畫家造星推向國際。現場特別邀請兩位當紅臺灣漫畫家阮光民和藥島向總統介紹各自暢銷作品《空笑夢圖像小說：第一卷黃金樓》、《器官拼圖》，兩位漫畫家也簽繪一張簽名板致贈總統。除了和漫畫家交流，賴總統現場也被《間隙》、《怪島奇譚》、《金門衛生兵的日子》、《課金派戀愛》等作品抓住目光，立刻將它們購入收藏，賴總統的收藏認證對臺漫創作者無疑是最大的鼓勵。

除了賴總統力現身挺「臺漫館」，文策院董事長王時思與院長王敏惠也化身最強臺漫推銷員，董事長王時思分享，自己也是臺漫迷，「我很喜歡美食，我推薦館內的《友繪的小梅屋記事簿》，可愛的畫風非常療癒！」除了美食題材，董事長更分享對漫畫市場的觀察，「對比日漫和韓漫，臺漫的特殊題材不只讓國外讀者耳目一新，也能與國內粉絲產生大量共鳴，而今年也展出的許多優質新作，可見創作者的功力持續精進。」她也趁空檔加入搶購臺漫作品行列，購入《流氓書店》、《被我推坑的偶像同學》等作品，更意猶未盡的表示有空還要再來逛。

「臺灣漫畫館」登場，賴清德總統親臨與漫畫家互動。圖/文策院提供

院長王敏惠同樣被今年「臺漫館」作品驚豔，大力肯定今年的參展作品，「臺灣的漫畫家作畫精緻，故事也很有趣，我看到就馬上選購了幾本，準備好好享受，滿額贈的限量周邊也很有收藏價值。」她更現場體驗臺漫買買樂，透過現場掃碼互動，上線追蹤最新臺漫作品。院長亦期許未來能與更多創作者和出版業者合作，讓優秀臺漫被更多讀者看見，以壯大市場規模及活絡程度。

今年「臺漫館」舞臺將輪番舉辦 9 場「寵粉」活動，涵蓋新書簽名、創作分享、編輯對談，而柳廣成、米米卡醬、桂、狼七、葉長青、海塩子等人氣漫畫家亦將親臨現場與讀者面對面互動，眾多粉絲早已準備好熱情應援心中最推的作品！另外， CCC 追漫台將攜手「好好說話好不好」聲音製作團隊打造的漫畫聲演3企劃——「漫畫聲演現場★只要配音就能躺著過關嗎？」，邀請配音員陳彥鈞、賈文安、蔣鐵城與錄音師陳寬同臺，與粉絲暢聊並在現場為漫畫《只要道歉就能躺著過關嗎？》進行聲演。

多項限定周邊都在「臺漫館」！在 2 月 3 日至 8 日書展期間，凡消費滿指定金額即可獲得「臺漫 idol 卡（9款）」、「臺漫乾杯」、「星光壓克力色紙」及「喜歡買買包」；完成指定互動任務者，更有機會獲得「臺漫 idol 卡（10款）」、「超級喜歡票卡套」、「TOP 台專輯造型 NFC 吊飾」等收藏級周邊，還有神秘好禮等你解鎖。

「臺灣漫畫館」登場，文策院董事長王時思呼應主題，希望把臺灣的漫畫家造星推向國際。圖/文策院提供

「臺灣漫畫館」登場，辦新書簽名、創作分享、編輯對談等活動。圖/文策院提供

「臺灣漫畫館」登場。圖/文策院提供