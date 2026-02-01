2026台北國際書展／10大追星路線完全攻略（內附平面圖、9大活動區節日表）

第34屆台北國際書展將於2月3日至2月8日展開，書迷終於能與心儀的偶像作家面對面。今年書展集結各領域重量級卡司，從「泰星來襲」Paul Adirex、威拉蓬．尼廸巴帕、皮塔．林家倫拉，到引爆話題的「BL熱潮」泰國BL人氣作家Prapt、Cali、MTRD.S；「國際聚焦」更邀來韓國繪本天后白希那、美國當代重要作家安東尼．馬拉、日本文壇指標吉本芭娜娜、韓國傳奇導演作家千明官等。

國內陣容同樣星光閃耀，「文學巨星」白先勇、蔣勳、吳明益、駱以軍、夏曼．藍波安齊聚一堂；「跨界風雲」吳淡如、謝哲青、方念華、詹慶齡、小冬瓜話題滿滿；「全能藝人」陶晶瑩、許瑋甯、連俞涵、曾寶儀、孫翠鳳、唐美雲等接力登場——趕快把你的追星雷達打開吧！

今年書展規劃十大追星路線，包括「泰星來襲」、「國際聚焦」、「網紅說書」、「文學巨星」、「BL熱潮」、「全能藝人」、「跨界風雲」、「文青必追」、「圖像魅力」、「親子首選」等，條條都是粉絲必收名單。為方便粉絲掌握追星第一時間，書展官網「活動行事曆」及書展APP同步上線，只要進入「全站引擎」，選擇「活動行事曆_活動」，輸入「作家名字」，就能即時掌握上百場活動資訊，不錯過任何一場與偶像相遇的時刻！

「泰星來襲」、「國際聚焦」、「文學巨星」 群星齊聚

今年「閱讀泰精彩」火力全開！主題國泰國人氣作家來襲，國際重量級作家一字排開，就連國內文學巨擘也齊聚現場，完全是粉絲的天堂。今年尤其為泰星粉絲規劃的泰星降臨路線，「泰星來襲」請來創作橫跨文學、影像與自然書寫的泰國知名作家Paul Adirex、兩度榮獲東南亞國協文學獎、為泰國一舉打開國際知名度的威拉蓬．尼廸巴帕、擅長以當代漫畫詮譯泰國經典文學的Mu、以療癒性文筆感動人心的暢銷翻譯作家九月的雲，還有一位重量級來賓，泰國前進黨前黨魁皮塔．林家倫拉，也將在泰國大選投票後火速抵台，為台灣讀者帶來泰國民主現況的嶄新視角。

「國際聚焦」帶你一次認識本屆國際重量級作家。讓粉絲等超久的韓國繪本作家白希那終於來到台灣，除了童書論壇報名秒殺，另於2/6主題廣場、2/7兒童沙龍，也都為粉絲舉辦活動，要與台灣讀者分享她最新作品《生日快樂》；而最為台灣讀者熟悉的日本作家吉本芭娜娜，今年書展則與藝人曾寶儀座談，帶來她半自傳小說《我與城市》，及發表《吹上奇譚》系列新書；其他如：紐約時報暢銷書《生命如不朽繁星》的美國知名作家安東尼．馬拉、當代捷克文壇最受矚目的女作家卡特日娜．圖齊科娃，以及來自韓國的導演作家千明官等。另外，細數國內「文學巨星」，有台灣讀者們心目中永不缺席的白先勇、蔣勳、吳明益，以及駱以軍、夏曼.藍波安、舒國治，而網路作家蔡智恆x藤井樹x敷米漿，也將連袂於2/3藍沙龍，帶著讀者一起時光逆流，從2026年漫步回2000年。

「BL熱潮」、「文青必追」、「網紅說書」 話題沸騰

近年討論度百分百的「BL熱潮」，也在泰國人氣作家的推波助瀾下，讓人見識到泰國BL書寫邁向主流的超魅力。今年泰國不少BL作家受邀來台，其中，最受矚目的泰國推理與偵探小說家Prapt，其作品常結合社會議題，並改編為影視作品與BL劇集。特別的是，Prapt最新作品《YouPhonic》以台泰男男戀為主題，甚至是以台北國際書展為背景發展出來的跨國愛情。其他大咖還包括：泰國知名靈異與超自然題材的BL小說作家Cali、靈異犯罪與BL火熱情感的泰國耽美小說《通靈情人》作家MTRD.S，以及韓國人氣BL小說作家Flona，Flona也將在2/6藍沙龍，為作品《定義關係》舉辦簽書會。

點燃粉絲追星熱情的超級名單，還有「文青必追」為台灣拿下美國國家圖書獎翻譯大獎的楊双子、吳曉樂、陳栢青、不朽，以及很會激勵人心的熱血作家Peter Su等。今年也是YouTuber與Podcast創作者傾巢而出的一年，「網紅說書」齊聚各類型知名網紅同台開講，包括：微疼、視網膜、「郝哥」郝旭烈、「不正常人類研究所」張修修、思維槓桿，從幽默到知識科普分享，PPT百萬人氣作家路邊攤還分享新書《Ghost Map》，歡迎大家一起下載這款「可以看得見鬼的地圖」。

「全能藝人」、「跨界風雲」 粉絲必收

當然，在書展也能當個十足追星族！「全能藝人」鐵粉們必不可錯過的，如：好久不見的陶晶瑩、新婚人氣正旺的許瑋甯、喜歡閱讀的文青女神連俞涵、全方位演藝工作者曾寶儀，每一位從影視到音樂、從主持到舞台劇，都是跨界偶像，與粉絲互動超精彩。令人驚喜的是，台灣歌仔戲界兩大天王級巨星孫翠鳳、唐美雲，一位是明華園戲劇總團當家台柱，另一位是唐美雲歌仔戲團團長，今年也將來到書展各自開講，粉絲們千萬不要錯過！

「跨界風雲」氣勢、人氣也不遑多讓。包括：出書40年卻是第一次在書展開講的吳淡如、每每開講總是吸引爆滿人潮的旅行家謝哲青，以及兩位台灣知名的資深主播與主持人的方念華、詹慶齡，均以專業新聞素養與知性形象深植人心，這回都將重磅於書展開講，粉絲引領企盼。今年還有知名禮儀公司「冬瓜⾏旅」負責⼈郭憲鴻（小冬瓜）分享新書《想你時，終於可以笑著流淚》裡關於愛與告別的生死課，一堂溫柔而真實的生命課，教人找回笑著流淚的勇氣。

「圖像魅力」、「親子首選」 親子共樂

今年小粉絲們有福了!「圖像魅力」齊聚來自全球頂尖插畫家重量級登台，包括：法國極具代表性的兒童圖畫書插畫家瑪嘉莉．呂榭(Magali Le Huche)，擅長以孩子視角為圖像敍事，從故事中找到自己的聲音；比利時部分，有活躍於漫畫與圖像敍事領域、並獲2025年安古蘭漫畫節大眾獎肯定的艾莉克斯．葛杭(Alix Garin)，以及繪本插畫家諾依慕．菲法赫(Noémie Favart)；而捷克插畫家妮可拉．洛戈索娃(Nikola Logosová) 將帶領的夜光繪本與長卷共創親子工作坊，結合校園參訪媒合活動，邀請讀者與學校團體透過閱讀與創作；另外，波蘭部分，有以家庭主題系列插畫深受親子讀者喜愛的知名童書插畫家尤安娜．巴托西克(Joanna Bartosik)，也將舉辦兒童插畫藝術工作坊，與孩子互動；還有擅長水彩和電繪的Mateusz Urbanowicz，除了與同為漫畫創作者的妻子移居日本，也曾參與過電影《你的名字》的背景美術，目前是活躍的獨立藝術家。

國內最強圖像創作者也不缺席，包括漫畫家阮光民、星期一回收日、謝東霖，以及插畫家周見信、張筱琦、BALLBOSS、小莊老師、林廉恩、陳沛珛等，也將陸續於展期登場，錯過可惜。

若家長們想帶孩子一起追星、看書、互動，來「親子首選」準沒錯！今年除了義大利最會說故事大師大衛．卡利(Davide Calì)再度登台，愛聽故事的孩子所熟悉的，像GK爸爸、芋泥姐姐、咖哩姐姐、衣服老師、彎彎老師、小妹媽媽、彥如姐姐、欖仁媽媽，以及楊茂秀老師、鄭明進老師、林世仁老師都來了。驚喜的是，喜歡和孩子互動的插畫家貓魚，這回也將現身兒童沙龍與孩子們同歡，而長年以幽默溫暖的圖畫書創作，陪伴無數家庭的親子閱讀時光的「跨世代繪本天王」賴馬，今年與黃春明老師共同擔任書展閱讀大使，書展壓軸日2/8兒童沙龍，也將舉辦「賴馬30．經典再現」創作30年新書發書會，期盼粉絲們的大力支持。

另外，「親子首選」也為小粉絲們請來日本第15屆LIBRO繪本大獎得主《鼴鼠建設出任務：松鼠樹屋大改造》作者長崎真悟來台開工，現場帶大家一起出任務，粉絲們趕快準備；還有深受大小朋友歡迎的《鬼怪食堂》，兩位韓國原作作者金庸世、金并燮將一起現身書展，暢談創作靈感與幕後故事，現場並抽選小讀者煩惱，為粉絲調製專屬「解憂祕方」。由於《鬼怪食堂》以奇幻料理化解煩惱為主打，系列累積銷量破數十萬冊，相信能讓更多孩子親耳聆聽作者老師們的分享，將會是一次非常難得且具吸引力的體驗！

2026 台北國際書展，6 天展期場場有亮點、天天不重複，讓讀者都能與心儀作家近距離相遇。邀請大家一起加入追星行列，用多元方式感受「閱讀泰精彩」的無限魅力。

2026 TIBE 平面圖

2026台北國際書展 平面圖

2026 TIBE 6大沙龍節目表

【主題廣場】

【藍沙龍】

【紅沙龍】

【綠沙龍】

【黃沙龍】

【直播室】

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/