2026台北國際書展／副總統蕭美琴戰貓書單：26部作品聚焦地緣政治、數位韌性與台灣故事

2026 台北國際書展熱烈登場，副總統蕭美琴於昨日（4日）在社群平台分享她的年度閱讀清單。蕭副總統表示，在繁忙日常中沉浸閱讀是最好的充電方式，今年她共羅列 26 部作品，範疇涵蓋地緣政治、台灣歷史、原創漫畫及身心養生，展現其從硬實力防禦到軟實力文化的全面關注。

聚焦地緣政治與數位韌性

身處變動的時代，蕭美琴強調「地緣政治」是她關注的重中之重。書單中包含《科技共和國》、《島鏈有事》以及《國防產業地緣政治學》，反映她對國防安全與全球軍工產業的深度思考。此外，針對網路威脅與資安，她也推薦了《數位國土保衛戰》與《請支援搜尋！》等書，視其為思考台灣與世界共處的「戰略養分」。有趣的是，愛貓的她特別點出為自己貼文圖標註「戰貓書單」，並且特別選擇《The Subtle Art of Resistance》此本入榜，笑稱這本從貓咪身上學習抵抗精神的作品，讓她特別有感。

《科技共和國》、《國防產業地緣政治學》書封。圖／琅琅書店

致敬張忠謀與台漫軟實力

在台灣故事篇章中，台積電創辦人的《張忠謀自傳》與《此地即世界》榜上有名。蕭美琴指出，閱讀能看見台灣的獨特與驕傲，她更特別推薦榮獲第 19 屆日本國際漫畫獎的台灣作品，如《Mararum：山間料理人》、《黎明前的回聲》等，對台灣漫畫家以故事帶著台灣走向世界感到與有榮焉。

《張忠謀自傳》、《黎明前的回聲》。圖／琅琅書店

身心安頓以應對挑戰

面對高壓政治環境，蕭美琴亦重視身心平衡，書單中加入多本醫療與職場智慧書籍，如《科學抗老，健康到老》與《丹麥式幸福工作法》。她強調，照顧好身體是為了應對更艱難的挑戰。蕭美琴期許讀者能在書海中滋養心靈，帶著滿滿的能量回家。

《科學抗老，健康到老》、《丹麥式幸福工作法》書封。圖／琅琅書店

副總統蕭美琴書單：

一、 守護民主與數位韌性

在這個變動的時代，我們需要更清晰的戰略視野。

《科技共和國：硬實力、軟信念與西方未來》— Alexander C. Karp

《請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動》— Joseph Wen

《國防產業地緣政治學》— 小野圭司

《數位國土保衛戰》— 李忠憲、林宗男、林修民

《島鏈有事》— 張鎮宏、《報導者》團隊

《Ghost Nation》— Chris Horton

《The Subtle Art of Resistance: Lessons from Cats for Surviving Fascism》— Stewart Reynolds

（這本從貓咪身上學習抵抗精神的書，我特別有感觸😼）

《Machines of Loving Grace》— Dario Amodei

《Red Tide: A Novel of the Next Pacific War》— M.P. Woodward

《Meshtastic: A Comprehensive Guide to Off-Grid Mesh Communication》— David A. Rodgers Jr.

《Empire of AI》— Karen Hao

二、 台灣故事：產業、歷史與文化

越在地，越國際。這些書寫下了台灣的獨特與驕傲。

《張忠謀自傳》— 張忠謀

《此地即世界：臺灣，世界史的現場》— 故事 StoryStudio

《禮物：一本關於台灣認同的書》— Kolas Yotaka

《蕉葉與樹的約定》— Nakao Eki Pacidal

《Made in Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation》— Wei, Clarissa

三、 台灣軟實力：台漫榮耀

恭喜這些優秀作品獲得第19屆日本國際漫畫獎肯定！

《Mararum：山間料理人》— 南南日

《黎明前的回聲》— 狼七

《大仙術士李白》— 葉明軒

四、 身心安頓與職場智慧

把身體照顧好，是為了應對更艱難的挑戰。

《醫療希望在花蓮》— 林欣榮

《科學抗老，健康到老》— 蔡榮聰

《與苦難同行》— 郭漢崇

《這樣吃，全身疼痛都消失》— 尼爾‧柏納德

《丹麥式幸福工作法》— 針貝有佳

《The Hard Thing About Hard Things》— Ben Horowitz

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/



