2026台北國際書展／今起盛大開展　 泰國主題國館推出「CreaTHAIvity」傳統船舨書架超吸睛

第34屆2026台北國際書展於2月3日至8日在台北世貿中心一館舉行，2月2日率先舉辦展前記者會為媒體導覽泰國主題國館、文學書區、公民書區及童書主題館。泰國商務處處長李佩佩(Pornphan Pirompanich)及泰國出版暨書商協會納塔恭會長也親自為媒體導覽。今年書展話題不斷，又加上文化幣政策和門票抵用金加持，文化部政務次長李靜慧歡迎民眾參與。

李靜慧指出，出版對文化部來說不是很冷冰冰的政策，而是該如何透過出版，將台灣的故事、觀點以及想像力延續下去。」她強調出版對文化非常重要，希望能透過書展與讀者相遇，以故事觀點，與在這塊土地生活的人們保持互動，帶來歡喜。她也呼籲讀者：「明天開跑的台北國際書展，歡迎新朋友一起來相遇，也期待與老朋友重逢。」最後更是邀請民眾使用文化幣一起來共襄盛舉！

小誌展、閱讀解謎最具特色

台北書展基金會董事長郝明義則是開心透露：「今年參展單位、國外的作者參與程度都破紀錄，尤其謝謝今年的主題國『泰國』，歷經規模一年的時間籌備、開會，明天就可以一睹精彩內容。」此外，今年國際書展也是首次超過展場空間容量，而延伸至世貿展館二樓空間，歡迎讀者前往參加。郝明義董事長也分享展期特色，除了小誌展「Reading is amaZINE」特別的展區，還有為閱讀解謎「反讀怪的挑戰」的活動路線，邀請讀者在城市與書展現場進行動腦走讀，從內到外，比過去更加豐富，將國際書展串聯北中南跨出到外縣市，成為一個全國性的書展。

泰國主題國首度擔綱主題國 50本代表性作品隆重登場！

2026年台北國際書展迎來泰國再度擔任主題國，展現台泰長期文化交流與出版合作的成果。泰國商務處處長李佩佩（Pornphan Pirompanich）表示，感謝文化部、台北書展基金會及泰國出版暨書商協會的支持，讓泰國主題國展覽得以順利舉行。她也回顧，泰國自 2009 年首次擔任台北國際書展主題國以來，雙方友誼長久且穩固，今年再度受邀，別具意義。

台北國際書展泰國主題國館內容豐富多元，展示書籍依泰國地理區域劃分，包括南方、曼谷及北部作家作品，共展出 37 位知名作家與插畫家的 50 本精選書籍，涵蓋小說、童書、漫畫及插畫等題材。許多作家與插畫家曾獲國內外獎項，作品深受讀者喜愛，呈現泰國出版業多元且具實力的一面。

泰國出版暨書商協會納塔恭會長特別在展前記者會為媒體導覽泰國主題國館。他指出，主題館以文學為策展核心，規劃「泰國文學精選展」，集結 37 家出版社與策展單位的選書，涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治及非虛構書寫等類型，完整呈現泰國出版產業與文學創作的豐富層次。其中，「CreaTHAIvity」主題展精選 50 本代表性作品，聚焦不同地域與世代的創作聲音，透過地方書寫與個人經驗，描繪泰國各地文化、社會變遷與生活樣貌，呈現當代泰國文學風景。

插畫展區展示泰式日常與巧思

館內並特別設置插畫展區，描繪泰國都市風景、日常生活與夜市美食，呈現泰國文化獨特性及生活細節。展館設計別具巧思，透過創新視覺語言重新詮釋泰國身分、歷史記憶與日常生活，展現傳統文化在當代視覺敘事中的延續與轉化。

展區書架則採納東南亞傳統船舨（Sampan）為造型，可移動式設計呼應船隻概念，增添互動感與視覺特色。此外，更特別規劃的泰國皇母詩麗吉·吉滴耶功（Queen Sirikit）紀念區，展示皇母對藝術、農業與絲綢產業的貢獻，傳達其對泰國文化的深遠影響。

此外，主題館安排多項互動活動，包括泰國美食品嚐、泰拳示範與泰語教學，讓觀眾不只透過閱讀，還能從感官與體驗深入了解泰國文化與創意生活，打造兼具教育與趣味的文化交流空間。

