2026台北國際書展／「最佳展位設計獎」出爐 ！讀字公民書區大膽創意奪金獎，九歌透光天花板設計超吸睛

每年台北國際書展重頭戲，就是在閉幕記者會宣布由全民以APP票選及專家評審雙軌進行一起選出本年度「最佳展位設計獎」。今年讀字公民書，以「道路」為主題，把大眾熟悉的交通號誌、遊覽車與捷運路線圖、通勤族塞車地獄等意象，巧妙融入閱讀旅程，未開展即轟動，奪得大獎可謂眾望所歸。另外，國立臺灣大學出版連續第四年奪獎，今年的鏡面設計持續營造知識光芒意象，再次贏得評審青睞！而，國家圖書館古畫滿版貼地又貼牆的設計，不僅活用文物，更氣勢磅礡。

今年專家評審名單，以集合展場設計、展覽策畫、環境永續等專業領域為主，包括：藝科智庫執行長石隆盛、茂識管理顧問有限公永續顧問黃梓柔、安益國際展覽股份有限公司業務部總經理繆澂德、教父級設計師AKIBO李明道及台灣第一位於葛萊美奪下最佳唱片包裝設計獎的李政瀚設計師，共計五位重量級專家。評審團指出得獎的大型展區聯展單位眾多，但多能利用動線配置展櫃，各有所長，不過，可以考量實際展攤閱讀動線，並兼具美感與創意度的設計，才是得獎關鍵。

2026台北國際書展-「最佳展位設計獎」完整得獎名單 ‧ 大型展位：金獎讀字公民（獨立出版聯盟、台灣勞工陣線協會），銀獎是九歌出版社，銅獎博客來。 ‧ 中小型展位：金獎國立臺灣大學出版中心，銀獎啟明出版，銅獎國家圖書館。 ‧ 綠色永續獎：誠品股份有限公司

大型展位組

金獎 讀字公民展區（獨立出版聯盟、台灣勞工陣線協會）

大型展位 金獎 讀字公民展區。圖／琅琅悅讀編輯室

◆ 說明：

今年公民書區以「道路」為核心意象，集結獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店三大閱讀行動，獨立出版聯盟策劃的「讀字塞車」，以最具台灣日常感的車陣場景，將書展化為一段塞車中的閱讀旅程；「閱讀青紅燈」則由台灣勞工陣線攜手35個NGO共同策劃，以紅綠燈意象回應台灣民主發展的重要時刻；台灣獨立書店文化協會推出的「閱讀轉運站」規劃五條閱讀路線，共同打造一場結合社會觀察、民主精神與生活感性的閱讀風景，邀請讀者在書展現場，為時代找尋前行的方向。

◆ 獲獎理由：

讀字公民書區主題明確，創意鮮明大膽獨具創意，展物道具大部分可重複使用，使用節能燈具且配置合宜，將巴士車及貨車當成講台，減少製作物且與主題契合易引發共鳴。

大型展位 金獎 讀字公民展區。圖／台北國際書展

大型展位 金獎 讀字公民展區。圖／台北國際書展

大型展位 金獎 讀字公民展區。圖／台北國際書展

銀獎是九歌出版社

大型展位 銀獎 九歌出版。圖／台北國際書展

◆ 說明：

「好日字，撒文成金」以文字為播撒的種子，文學自九歌啟航，沿著旅行軌跡漫遊山川河海，猶如日光透過雲霧，溫柔喚醒沉睡的心靈，照亮每一個「好日字」，為旅者、創作者和閱讀者共同織就光影流轉的生命畫卷。創作者於文字間播撒思想與感知的種籽，文字在被閱讀之後，產生了超越紙墨的意義，或許金在此不耀眼，卻恆久。

◆ 獲獎理由：

銀獎得主九歌以立柱塑造識別度，書櫃配置適當、動線開放，延續三角構圖展區設計，天花板設計獨具創意，使用節能燈具且配置合宜。

大型展位 銀獎 九歌出版。圖／台北國際書展

銅獎博客來

大型展位 銅獎 博客來。圖／台北國際書展

◆ 說明：

這不只是一座展示空間，而是一段和讀者一起出發的閱讀旅程——翻開書頁，探索世界，探索號啟程～

◆ 獲獎理由：

以火車造型塑造強烈辨識，色彩鮮明，成功吸引人流駐足。

大型展位 銅獎 博客來。圖／台北國際書展

大型展位 銅獎 博客來。圖／台北國際書展

中小型展位組

金獎 國立臺灣大學出版中心

中小型展位 金獎 國立臺灣大學出版中心。圖／台北國際書展

◆ 說明：

鏡|像|無|限

學術著作源自學者長時的研究與思考，每一本書皆是研究歷程的凝結，也是將抽象思想轉化為知識的具體呈現。本設計以「反射」為核心概念，強調臺大出版中心如鏡面般精確、嚴謹且忠實地傳譯學術深度。以此為基石，進一步延伸出「鏡像無限」的主題意象，將反射的物理特性昇華為空間層次，隱喻學術探索與影響力的無窮邊界。

◆ 獲獎理由：

展位整體視覺簡潔明亮，採用現代結構與設計，透過開放式空間和精心安排的書架配置，有效引導讀者探索豐富的出版品。大量使用鏡面材質設計讓整個展位「閃閃亮亮」的效果，營造出知識光芒的意象，成功拉近讀者與嚴肅學術內容的距離。

中小型展位 金獎 國立臺灣大學出版中心。圖／台北國際書展

中小型展位 金獎 國立臺灣大學出版中心。圖／台北國際書展

銀獎 啟明出版

◆ 說明：

啓明與恆成紙業旗下內容品牌「野点 nodate」共同策劃，以「啓点 Downs and Ups」為題展出，主題設計講述的是一個關於生存的敘事。生活的軸線總是跌跌宕宕，有時在低谷幽冥，有時是浪尖衝浪。在起伏中，我們遇見生命最真實的旋律。

◆ 獲獎理由：

啓明出版事業股份有限公司及恆祥紙品股份有限公司聯展，半透材質將內外空間柔焦化，低調卻又帶有靜謐感，不追求造型張揚，而以內容先行的空間策略。

中小型展位 銀獎 啟明出版。圖／台北國際書展

中小型展位 銀獎 啟明出版。圖／台北國際書展

銅獎 國家圖書館

◆ 說明：

今年國圖特以「金華藏龍賀興盈」為主題，在王涵青前館長任內統籌策劃下，國圖團隊精進傳統文獻展示的型態，創新運用科學「偏光視覺」與「濾鏡解謎」及「手機繪圖」的互動設計，結合國圖珍貴古籍與徵集當代名人手稿數位解密，並跳脫實體展示限制，以科技互動方式介紹國圖南館願景，進而翻轉既有的觀看方式。

◆ 獲獎理由：

以「金華藏龍賀興盈」為主題，將牆面、地面用古畫滿版圖像化，氣勢磅礴。結合「紅色濾鏡板」的尋寶觀看趣味，讓隱藏版圖像浮現，使歷史文物瞬間「活」起來。

綠色永續獎

誠品股份有限公司

綠色永續獎 誠品。圖／台北國際書展

◆ 獲獎理由：

展位設計展區結構使用L型鐵搭建，結構設計簡潔大量減少一次性木料使用，且展後均可重覆再利用並也利於回收，書櫃則為舊品重覆再利用，整體材質線條簡潔樸質設計風格呼應品牌形象，展區動線與展品陳列設計與空間運用具創意，雅而不艷，在美學與永續之間取得極佳平衡。

綠色永續獎 誠品。圖／台北國際書展