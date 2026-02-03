2026台北國際書展／遊覽車進駐公民書區！以「道路」打造行動閱讀現場

2026台北國際書展這次有一台遊覽車開進來了！今年2月3日至2月8日於世貿中心一館登場，2月2日舉辦展前記者會，四大亮點展區中的「公民書區」以「道路」為核心意象，集結獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店三大閱讀行動，一個出版單位搭配NGO團體，打造一場結合社會觀察、民主精神與生活感性的閱讀風景。

導覽至公民書區時，獨立出版聯盟理事長表示，展區前面塞了一台實體發財車、及對面設置的小綠人、紅綠燈，「我們這次全部來真的，非常台灣感性！」遍及非常本土的意象，包括常見的生活場景，現場可見非常顯目的檳榔招牌、收銀機、特別的孔雀燈。他也介紹，收銀台邊的拍貼機品質非常好，歡迎大家就是可以來使用這個拍貼機，留下這個一年一度的獨自賽車的回憶。

公民書區由獨立出版聯盟策劃「讀字塞車」，有超過43個出版單位，將書展化為一段塞車中的閱讀旅程。每一台車都是一家獨立出版社，承載著關懷的議題與獨特的書寫，邀請讀者在動彈不得的時刻，透過閱讀為自己爭取轉念與喘息的機會。展期間更推出「讀字去旅行」遊覽車，帶來超過70場講座與活動，讓想像力成為突破現實卡關的轉機。

讀字塞車。圖／獨立書店聯盟

另外，「閱讀青紅燈」則由台灣勞工陣線攜手35個NGO共同策劃，以紅綠燈意象回應台灣民主發展的重要時刻——解嚴天數正式超越戒嚴天數，象徵自由與公共討論開啟綠燈。並規劃超過30場講座，串連議題深度與當代文化，尋得跨界對話共鳴，與這片土地的人們一同前進、一同找路。

而台灣獨立書店文化協會推出的「閱讀轉運站」，以閱讀的流動與轉化為主軸，規劃五條閱讀路線，並集結十家獨立書店、超過百本選書，呈現多元閱讀風景。五條閱讀路線也化作五座月台，並新增「第六月台」，邀請讀者參與書單建構，並透過講座、紀錄片放映與劇場式導覽，深入理解獨立書店在文化現場中的堅持與力量。

最後，理事長說明，熱烈歡迎讀者到現場慢慢逛，如果你累了，可以在「閱讀轉運站」稍坐片刻，所佈置的牆面上非常厲害，一覽關於台灣書業許多的整理資訊；另外現場也有很多小小的細節，展區上的紅綠燈與道路反光鏡牆、以及地上的導盲磚，引導讀者思考社會行動中的選擇與判斷，並希望大家在逛展的時候得到很多的樂趣。

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/