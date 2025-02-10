2025台北國際書展／從皮諾丘到愛情！義大利漫畫大師羅倫佐．馬托蒂首次來台　暢聊經典與創作歷程

從晦暗神秘的黑白畫面，跳躍至色彩鮮明、對比強烈的視覺風格，「你很難形容這個人到底有多厲害，他的作品讓黯淡的角落一下就有了生命。」大塊文化董事長郝明義這樣形容羅倫佐．馬托蒂。2025台北國際書展今（8）日邀請世界知名的義大利漫畫家羅倫佐．馬托蒂（Lorenzo Mattotti），以「從但丁神曲到格林童話，從皮諾丘到愛情」為題，分享他的繪畫創作《漢賽爾與葛麗特》、《但丁神曲》，以及新書《皮諾丘》和《汝色》，而這也是羅倫佐．馬托蒂首次來台發表新書。

大塊文化本次會場主打兩大創作，（左起）《神曲：但丁逝世七百週年・精華圖像紀念版》和《皮諾丘：木偶奇遇》書封。

《漢賽爾與葛麗特》實際上就是家喻戶曉的童話故事《糖果屋》，與一般常見童趣、色彩豐富的繪本不同，羅倫佐．馬托蒂呈現的是黑白、陰沉詭譎的神祕感。羅倫佐．馬托蒂說明，《漢賽爾與葛麗特》圖片的創作過程是具有實驗性的，書中的森林，並非透過實景而是記憶中Patagonia山林的樣貌所繪。故事情結的描繪，也是憑藉著印象中讀這本書時害怕的心情創作，並且是圖像先於文字完成。他承認，這是他人生中最輕鬆但也最有力的作品，結合了敘事與即興創作，希望藉由作品讓孩子瞭解「知道自己害怕什麼是重要的。」

書名：漢賽爾與葛麗特 HANSEL & GRETEL

作家：尼爾．蓋曼（Neil Gaiman）

譯者：海狗房東

繪家：羅倫佐．馬托蒂（Lorenzo Mattotti）

出版社：大塊文化

與《漢賽爾與葛麗特》畫風相差甚遠的《但丁神曲》，是世界上唯一一本的《神曲》插畫版。羅倫佐．馬托蒂謙虛表示，在插畫版《但丁神曲》的三位繪者當中，他是資歷最淺的，因此起初十分緊張，害怕無法畫出厲害的作品。於是他研究但丁，認為《神曲》描述的就是一群怪物的故事，便利用過去經常繪製怪物的經驗，一邊聽著《創世紀》的音樂一邊創作，試圖集中在人物角色的形態上，用直接的方式偽作品注入能量。他也認為，自己在完成〈煉獄篇〉的繪圖後，心靈更加富足了。

大塊文化董事長郝明義、義大利漫畫大師羅倫佐．馬托蒂，在台北國際書展主題廣場開講，以「從但丁神曲到格林童話，從皮諾丘到愛情」為題，分享漫畫大師作品《漢賽爾與葛麗特》、《但丁神曲》，以及新書《皮諾丘》和《汝色》。

接著，兩人談到同樣耳熟能詳的童話故事《皮諾丘》，羅倫佐．馬托蒂笑著說他原本並不喜歡這個故事，覺得皮諾丘只會一直讓自己陷入危險，但後來再次讀完原著後，便發覺這是一本表達性非常高的讀物。郝明義也表示，《皮諾丘》屬於「傳說中的書」—每個人都聽過，但不一定有讀過，許多人會因為看了迪士尼動畫覺得故事太簡單就不讀了，但事實上，《皮諾丘》的故事不只如此，「迪士尼的卡通是一種幫忙也是一種阻礙。」他說道。羅倫佐．馬托蒂分享，自己會在一次次創作新版《皮諾丘》的過程中出現新的發現，編版時也會加入嶄新的嘗試，因此《皮諾丘》對他而言是極度開放的作品。

書名：汝色 Colors of You：全球獨家，羅倫佐．馬托蒂愛情畫作特典

作家/繪家：羅倫佐．馬托蒂（Lorenzo Mattotti）

出版社：大塊文化

除了擅長經典文學的繪本插畫和漫畫之外，羅倫佐．馬托蒂的也擅於描繪男女之間的情愛交換。《汝色》便是由他的經典畫作La Stanza、Stanze和Nell’acqua發想而來，呈現男女在房間、水中等不同空間裡的對望、相擁與交織。郝明義認為這些作品完美地表現出《楞嚴經》中的「汝愛我心，我憐汝色，以是因緣，經百千劫，常在纏縛。」因此便將書名取作《汝色》。然而，羅倫佐．馬托蒂所想呈現的並不只是單純的情慾纏綿，而是希望透過這些肢體和動作的語言，表達愛情最真摯且具有深度的一面。

大塊文化董事長郝明義、義大利漫畫大師羅倫佐．馬托蒂，在台北國際書展主題廣場開講，以「從但丁神曲到格林童話，從皮諾丘到愛情」為題，分享漫畫大師作品《漢賽爾與葛麗特》、《但丁神曲》，以及新書《皮諾丘》和《汝色》。

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網