2025台北國際書展／改編真實事件《體貼的貓咪》日本移工就醫困境與大S異曲同工

2025台北國際書展於世貿一館的主題廣場在今（5）日舉辦「溫柔而堅定：從《體貼的貓咪》看移民社會的適應與認同」講座，邀請日本知名作家、直木獎得主中島京子，與政治大學研究所教授吳佩珍進行對談。《體貼的貓咪》一書以溫馨的筆觸描寫沉重的社會新聞題材，探討許多日本社會議題，包含單親家庭、移民、異國婚姻等，獲獎無數，備受肯定。香港著名作家董啟章也現身力挺好友，表示人物描寫是中島京子的作品核心，寫作手法非常細膩，故事引人入勝。

位於主題廣場旁的「閱讀異世界主題書展書牆」。圖／琅琅悅讀編輯室

《體貼的貓咪》講述日本單親女性與斯里蘭卡男性相識相戀、共組家庭的故事。談及寫作契機，中島京子提到，《體貼的貓咪》是受日本真實事件啟發，2017年，在日本出境管理局收容所內的越南籍男子身體不適，卻礙於身份問題無法就醫，最後不幸身亡。當中島京子得知消息的時候，覺得非常衝擊，也對於在人命關天的情況下，卻還使用居留許可作為就醫資格的依據感到震驚，她隨後就開始收集日本入境管理的相關訊息，於2020年開始以新聞小說的形式連載，在2021年推出單行本，2024年小說正式出版，榮獲諸多文學獎肯定，而近日大S旅日不幸因流感喪命，這樣的情節似乎也與她在日本遭遇的就醫困境，異曲同工。

台北書展基金會

中島京子表示，故事當中的律師都是真實存在的人物，她寫作過程中也多次訪問律師，有關移民、單親家庭、異國婚姻等，種種議題皆收錄在書中；中島京子也笑談，在寫作過程中，她並沒有預想到《體貼的貓咪》也能讓海外的讀者閱讀，現在能夠透過翻譯出版著作，讓她感到十分高興與光榮，也期許自己能夠為日本的未來帶來改變。《體貼的貓咪》出版後，引起讀者廣泛迴響，除了改編成NHK的電視連續劇之外，日本「劇團民藝」也將此故事搬上舞台，經由多元的呈現方式，喚起更多民眾對於日本社會議題的關注。

書名：體貼的貓咪

出版社：聯合文學

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網