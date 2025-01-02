松菸獲國際級景點TOP3殊榮！獨特文創生態圈2025持續向世界邁進

松山文創園區在臺北市觀光遊憩景點督導考核中，憑藉卓越的整體規劃、多樣化的入駐商家，以及室內外空間靈活開放性，榮獲國際級第三名，與國立故宮博物院及臺北101並列前三。這項榮譽肯定園區在智慧觀光與永續發展上的突出表現，也突顯出園區在推動文創品牌國際化與構建文創生態圈中的核心地位。

園區秉持著「文化資產再利用實踐場域」的精神，結合專業輔導與創新策略，成功帶領臺灣文創品牌進軍日本、香港及馬來西亞等核心市場，展現強大的市場拓展能力。松山文創園區陳玉秀總監表示，此次努力不僅推動臺灣品牌邁向國際化，還進一步鞏固園區作為文創產業領航者的角色。

精準策略推動品牌國際化，松山文創園區開拓多元市場潛力

松山文創園區針對不同市場需求制定差異化拓銷策略，設計陪伴成長的業師顧問機制，協助品牌理解出口法規、文化差異及市場接受度等挑戰。通過深度市場洞察與專業輔導，提供品牌設計、生產及行銷的一體化支持，並根據不同市場需求，靈活調整策略。

在日本市場，園區聘請具國際視野的市場顧問，協助品牌出展前了解日本市場嚴格的法規壁壘、特許專賣與檢驗門檻，在預備進入香氛及高端食器等分眾零售通路時，充分獲取市場知識，縮短市場反饋時間。同時，現今日本市場以「精細分眾」採購會模式運作，透過引薦人邀請制度進入，以精準對接企業端採購方。因此新品牌欲進入市場有其難度，園區團隊透過連結中間商或參與可靠展會，促進品牌與當地大型中盤商的合作，方能順利落地市場。

而在截然不同、高度商業化的香港市場，園區以消費導向的特性為切入點，協助品牌優化產品的設計及流通模式，並借助策展模式迅速提升品牌曝光率，帶動實質銷售。相較於相對成熟的日本及香港市場，馬來西亞市場則為起步發展階段，因對台灣文化連結與 IP 熱潮蘊含強大的市場潛力，結合南向政策的潛在優勢，幫助臺灣品牌在新興市場中取得關鍵影響力。

「台北風格在香港」產業交流會品台港文創產業互動熱絡。圖片／松山文創園區 提供

松山文創園區建立文創生態圈，2025深化國際拓展與南向布局

年度品牌與產業交流會則是文創生態圈建設的核心環節，專注於資源整合與深度合作。陳玉秀總監表示，此次活動為品牌業者與臺北市政府文創推動單位（如文化局、產發局及文策院）搭建了直接對接的平台，促進商業模式優化與資本投入。同時，透過分享「Hello Studio」在東京市場的突破經驗、「賣艸人家」在香港的成功案例，以及「Project Lazarus」融入吉隆坡當地消費文化的策略，引領品牌們看到更多樣態的國內外的資源協同與市場拓銷模式，深化品牌的國際化實力，全面提升臺灣文創品牌的國際競爭力。

除了國際市場的拓展，松山文創園區在國內亦致力於打造完整的文創生態圈。園區內的松菸風格店家，將文化與創意融入商業空間，成為品牌展示及消費者互動的重點場域。同時，每年舉辦的「松市」以文創市集形式為品牌提供市場驗證和消費者回饋的機會，成為扶植文創產業的重要基石。

「台北風格在香港」產業交流會商品展示現場。圖片／松山文創園區 提供

展望未來，松山文創園區將持續深化國際文創領域的角色，透過資源整合與市場拓銷，鞏固臺灣品牌在全球市場的影響力。2025年園區將積極參與國際展覽，包括吉隆坡 IP 展、大阪萬博及香港零售大展等，為品牌開拓更多商業合作與市場資源。同時，園區將以推廣交流、體驗行銷及直接展售等策略，協助品牌穩固海外市場立足點，進一步為品牌創造更多國際合作機會，也為文創產業的長期發展奠定了穩固基礎。