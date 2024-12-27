開箱泡泡瑪特「巴黎限定」拉布布盲盒 盤點13款蒙娜麗莎、梵谷自畫像等潮玩公仔的靈感藝術品

中國潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）以隨機性、稀缺性的「盲盒經濟」風靡全世界，吸引無數消費者光顧，光是販售公仔總營收可高達200多億台幣！今年首間泡泡瑪特門市8月起進駐巴黎羅浮宮，國際版圖增添更具有指標性地位的門市據點，不只如此還搭上巴黎奧運觀光行銷的順風車，推出藏家最愛的羅浮宮限定款盲盒、磁鐵、書籤、帆布包等週邊，變成羅浮宮內最另類的熱銷伴手禮。

什麼是泡泡瑪特？

泡泡瑪特2010年北京成立，最初只是一家潮流雜貨店，品牌中有潮流文具也有文創商品，從2020年香港上市後開始布局全世界，憑藉著社群媒體中國頂流女星趙露思、韓流女團BLACKPINK Lisa等大力推薦下爆紅，掀起不小的搶購潮。創新的設計和獨特的IP是它品牌標誌，旗下簽約超過90個藝術家和設計師，為其玩具帝國打造諸多童趣又夢幻的角色，像是Molly、DIMOO、LABUBU、PUCKY等熱門IP角色，熱銷全球超過80個國家和地區，目前仍持續開拓展新版圖，最新門市是2024年11月30日甫剛插旗西班牙巴塞隆納，民眾迴響熱烈，將持續進軍歐洲市場。

泡泡瑪特最受歡迎IP角色，左起分別是Skullpanda、Molly、Labubu、DIMOO。圖／泡泡馬特官網

巴黎羅浮宮限定盲盒

此系列巴黎限定款盲盒，由出生於香港的比利時籍藝術家龍家昇（Kasing Lung）所設計的「The Monsters Art」系列，靈感源自北歐神話所創作的森林精靈。主要角色拉布布（Labubu）是一個擁有一雙大大眼睛、兩隻長長的耳朵，有著毛皮會對你裂嘴笑，露出九顆尖尖牙齒的精靈，該系列還有許多不同的成員，像是Zimomo、Mokoko等等不同的精靈角色設定與外型。

今年8月泡泡瑪特進駐羅浮宮，門市湧入不少喜歡它的粉絲排隊。圖／泡泡馬特官網

藝術家這次盲盒不只可愛，再加入世界各國知名藝術品元素，轉譯製作成衍生創作玩具，藝術品選定的風格和內容很多，包含油畫、版畫、雕塑等不同型態、藝術風格，設計推出專屬「The Monsters」系列的藝術氛圍公仔，每個有趣的小玩偶高度在6至9公分高，共有12款限定盲盒（外加還有1款隱藏版），除了完美復刻藝術品和藝術家之外，還有小道具或配件作為設計巧思，既怪誕又可愛。

編輯們開箱獲得了超可愛的三個角色後，決定盤點並分享全部13款設計原型的藝術品，包含梵谷、蒙娜麗莎、大衛雕像等等藝術品，快來看看這些作品你認識哪幾個吧？！

左起分別是蒙娜麗莎、大衛雕像和吹笛子的少年的角色公仔。圖／花編

羅浮宮限定「The Monsters Art」盲盒公仔。圖／取自網路

（以下圖片均 玩具公仔｜參考原型藝術品 對比呈現）

1. 戴珍珠耳環的少女 GIRL WITH A PEARL EARRING：

《戴珍珠耳環的少女》。圖／泡泡馬特官網截圖，莫瑞泰斯皇家美術館 Mauritshuis

收藏地：荷蘭 莫瑞泰斯皇家美術館 Mauritshuis

藝術家：楊·維梅爾 Johan Vermeer（荷蘭，1632-1675）

十七世紀時代的荷蘭畫家維梅爾，他畢生工作生活於荷蘭的台夫特（Delft），有時也被稱為台夫特的維梅爾（Vermeer van Delft），畫喜愛使用黃色、藍色、灰色，作品中則是多半描繪寧靜和諧的家庭生活，繪畫擅長描繪人物的真實感與質感，尤其喜歡畫女性的形象和姿態，最著名的繪畫便是這一幅，另外一幅代表作《倒牛奶的女僕》，同樣也是此繪畫主題和配色。

2. 三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛 THE ACTOR OTANI ONIJI LII AS EDOBEI

《三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛》。圖／泡泡馬特官網截圖，大都會藝術博物館

收藏地：美國 大都會藝術博物館 The Metropolitan Museum of Art

藝術家：東州齋寫樂（日本，活躍於 1794-95年）

日本江戶時代浮世繪人物代表畫家，以鮮明的創作風格、人物肖像畫與10月短暫的創作活動期為人所知，此幅作品中的角色「大谷鬼次」是知名的歌舞伎演員藝名，「三世」指的是第三代；而「奴江戸兵衛」是出自於歌舞伎戲劇《戀女房染分手綱》中的登場的角色「江戸兵衛」，所以說此幅藝術品意思是「第三代大谷鬼次所飾演的奴江戸兵衛」。此幅圖中特殊的日本演員妝造和誇張表情動作是一大特點。

3. 戴帽子的女人 FEMME AU CHAPEAU BUSTE

《戴著帽子的女人》。圖／泡泡馬特官網截圖，Christies佳士得拍賣官網

收藏地：未知

藝術家：巴勃羅·畢卡索 Pablo Picasso（西班牙，1881-1973）

畢卡索是西班牙著名的藝術家，斜槓超多身分，包含畫家、雕塑家、版畫家、舞台設計師、作家等，是20世紀現代藝術的主要代表人物之一，身後留下破兩萬件作品，創作量能與數量驚人。作為情史豐富且感情豐沛的藝術家，畢卡索經常透過創作表達愛或抒發情感，用色大膽繽紛，變形、誇張的表現手法、具象徵意涵內容是其作品中一大特點。其創作多半與他情人有關，此件版畫又被稱為是「戴帽拿著絨球和印刷罩衫的女人肖像」創作主角應該是繪畫其第二任妻子雅奎琳·羅克，不確定目前收藏地，但Christies佳士得拍賣官網曾有其記錄。

4. 吶喊 SCREAM

《吶喊》。圖／泡泡馬特官網截圖，奧斯陸國家藝廊

收藏地：奧斯陸國家藝廊 Nasjonalgalleriet Norway

藝術家：愛德華·孟克 Edvard Munch（挪威，1863-1944）

又翻譯成《尖叫》，為挪威表現派畫家愛德華·孟克的代表作之一。技巧、色彩大膽前衛是表現主義的特點之一，紅色的背景是1883年印尼喀拉喀托火山爆發，火山灰把天空染紅，而最具代表性的畫作亮點，橋上的人物肢體、面部表情扭曲，表達了強烈的「存在性焦慮」。這套組畫題材範圍廣泛，以謳歌「生命、愛情和死亡」為基本主題，採用象徵和隱喻的手法，揭示了人類「世紀末」的憂慮與恐懼。《吶喊》有多個本版本創作，藏於奧斯陸1893年以油彩、蛋彩畫（Egg Tempera）和蠟筆所創作的版本，最廣為人知。

5. 吹笛子的少年 THE FIFER

《吹笛子的少年》。圖／泡泡馬特官網截圖，奧賽美術館

收藏地：奧賽美術館 Musée d'Orsay

藝術家：愛德華·馬內 Édouard Manet（法國，1832-1883）

馬內是法國寫實派與印象派之父，創作上不同於學院派畫風、大膽且隨意的自由繪畫風格，有著粗獷的畫風格與攝影式的燈光利用，是他成為印象派重要先驅很重要的因素之一。法國重要作家和藝術評論專家左拉曾在於《事件報》發表一篇藝評，表示此畫是他最喜愛的作品。

值得一提的是2024年中時，奇美博物館重磅國際特展《英國國家藝廊珍藏展》展出50件選件中，即有一幅〈音樂咖啡廳一角〉即是他的創作，當時他的畫作就是放置在第四展區「印象派繪畫」中。

6. 大衛像 DAVID

《大衛像》。圖／泡泡馬特官網截圖，佛羅倫斯美術學院

收藏地：佛羅倫斯美術學院 Accademia delle Belle Arti di Firenze

藝術家：米開朗基羅（義大利，1475—1564）

米開朗基羅是一位全才藝術家，雕塑家、建築師、畫家、哲學家和詩人等多有涉獵，與達文西和拉斐爾並駕齊驅，是「文藝復興藝術三傑」之一。大衛像即是他的最出名的作品，創作於1501年至1504年雕成，以純白大理石雕刻出全裸的男性人體為主題，高5.17公尺，重約6噸，原作目前置放於義大利佛羅倫斯美術學院。所謂的大衛是誰呢？被廣泛地認為是指聖經中的猶太英雄大衛王，由於裸露太過直白，過去較保守的社會中，其重點部位曾有以無花果葉、金箔葉等裝飾遮羞的歷史事件。

7. 沉思者 THE THINKER

《沉思者》。圖／泡泡馬特官網截圖，羅丹美術館

收藏地：羅丹美術館 Musée Rodin

藝術家：奧古斯特·羅丹（法國，1840-1917）

19至20世紀初期最傑出的法國雕塑家，又被稱作「現代雕塑之父」，許多作品廣為流傳，並以《沉思者》、《吻》、《地獄之門》等雕塑而聞名於世。羅丹將這個雕像構思為他1880年受委託創作的作品《地獄之門》的一部分，第一件為人熟知的《沉思者》製作於 1904 年，在存於巴黎的羅丹博物館展出。

蹲坐之姿，手置於前額，並做出沉思的經典動作，被廣泛地認為他是透過現實主義表現手法，展現人文主義的精神，此後這個動作也經常被作為是「哲思」的象徵，擺脫舊時代多以寓言傳統主題的雕塑製作窠臼，彰顯著人物本身，是具有原創性和代表性作品。

8. 擲鐵餅者 DISCUS THROWER(Discobolus)

《擲鐵盤者》。圖／泡泡馬特官網截圖，羅馬國家博物館 https://www.italy-museum.com/rome/roman-national-museum-tickets

收藏地：原作已失傳，此圖為羅馬國家博物館(National Museumof Rome)

藝術家：米隆 Myron（西元前480-440年）

又稱為「邁隆」或「麥隆」，是古希臘時期的雕塑家的代表作，成品雕塑於古希臘古典時期，呈現一個古希臘奧林匹克賽會中選手，全裸男性將鐵餅舉至最高點後拋出的瞬間，展現奧運精神，也呈現出人體動感與美感。原作已丟失，現有大量羅馬復刻品存世。在大英博物館、羅馬國家博物館等場館，都能看見相關的複製品。

9. 十四歲小舞者 LITTLE DANCER（Little Dancer,Fourteen Year Old）

《14歲的小舞者》。圖／泡泡馬特官網截圖，大都會藝術博物館

收藏地：美國 大都會藝術博物館 The Metropolitan Museum of Art

藝術家：愛德加·竇加 Edgar Degas（法國，1834-1917）

其實竇加較被眾人所認識的是法國印象派的畫佳，多半以粉彩與油畫創作，最著名繪畫是1873-1876年油畫創作的《舞蹈課》（La Classe de Danse），現存於巴黎奧賽美術館，透視視角構圖畫出一整排上站在芭蕾舞蹈課的學生，並且圍繞中心的男老師。而今天本次作品原型則是雕塑作品。

此件是竇加在世時唯一展出的青銅雕塑作品，靜靜站立雕塑少女像，是一名巴黎歌劇院芭蕾舞團的舞蹈員，雕塑身上真的被穿上不同媒材的緊身胸衣、芭蕾舞短裙紗裙，表情、姿態自然生動，彷彿栩栩如生。

10. 人子 THE SON OF MAN

《人子》。圖／泡泡馬特官網截圖，維基百科

收藏地：可能是私人收藏，或藏於美國瑟斯頓羅伊斯畫廊 Thurston Royce Gallery, Allentown

藝術家：雷內・馬格利特 René Magritte （比利時，1898-1967）

此幅作品又稱《男人之子》或《戴黑帽的男人》，是由比利時超現實主義畫家雷內·馬格利特所繪製，這件作於1964年的油畫中，有著陰鬱的海天景色當作背景，較為鮮豔的人物被很自然地凸顯出來，頭頂圓帽禮貌的紳士的面部，則是被前方的綠色蘋果所擋住，據說這個是他的自畫像。

他的作品向來喜歡夾帶有些許詼諧以及許多引人審思的符號語言，乍看會有一種天外飛來一筆的錯覺，常以「面部消失」巧思進行創作，例如其他創作《愛人》、《禁止複製》等等，緊扣「眼見也並非為實」的哲學思辨與內涵。

11. 梵谷自畫像 VAN GOGH

《戴草帽的自畫像》。圖／泡泡馬特官網截圖，梵谷美術館

收藏地：梵谷博物館 Van Gogh Museum

藝術家：文森‧梵谷（荷蘭，1853-1890）

19世紀末偉大藝術家，也是大眾最熟知的藝術家，非他莫屬，他就是鼎鼎大名的「梵谷」！短短10的習畫與創作的生涯中，勇敢面對生命各種挑戰，他為藝術界留下許多驚豔作品，獨特的印象派畫風不只啟發後世野獸派畫風，死後作品才聲名大噪，充滿戲劇化的生命故事也是他被大眾津津樂道原因之一。

梵谷自畫像超多，黃色草帽版本也很多，目前小編整理這件是1887年所作《戴草帽的自畫像》，收藏於梵谷博物館，館方50周年慶時，特邀「寶可夢」夢幻聯動，創作了一幅同款伊布，正是此件名畫。

12. 蒙娜麗莎 MONA LISA

《蒙娜麗莎》。圖／泡泡馬特官網截圖，羅浮宮

收藏地：巴黎羅浮宮 Palais de Louvre

藝術家：李奧納多·達文西（義大利，1452-1519）

羅浮宮身為世界上最大，同時也是參觀人數最多的藝術博物館，鎮館之寶就是這幅《蒙娜麗莎》，每年都有數百萬人因它慕名而至。此幅出自文藝復興時期畫家達文西之手，是其代表作，被認為是繪出15世紀理想女性的形象，描繪了一位表情內斂、嫻靜微笑的女士，作品名氣大到有時也會特別把微笑入題，故有時作品也被喚作「蒙娜麗莎的微笑」。

這幅世界名畫有諸多傳說故事，對後世許多創作者影響甚遠、討論度也很高，相關衍生作品和文化探討不勝枚舉，無論是藝術還是文學都有舉足輕重的地位，是一件非常具有魅力曠世巨作。

13. 維納斯的誕生 The Birth of Venus【SECRET隱藏版】

《維納斯的誕生》。圖／泡泡馬特官網截圖，維基百科

收藏地：烏菲茲美術館 Galleria degli Uffizi

藝術家：桑德羅．波提切利（義大利，1445–1510）

歐洲文藝復興早期的佛羅倫斯畫派的畫家，刻劃微末面部表情，和人物細節是其特色，15-18世紀受到銀行世家和政治權貴麥第奇家族所賞識，1477年他以詩人波利蒂安歌頌愛神維納斯的長詩為主題，為麥第奇別墅繪畫《春》、《維納斯的誕生》，此兩件同時也是他傳世代表作。

此幅傑作所描繪的是愛與美象徵的女神維納斯自海中誕生的那一刻，以恣意飄揚的髮絲，優美地站立於貝殼之上，左右分別是風神和春之神特來送上祝福。