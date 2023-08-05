2023亞洲國際郵展8/11台北世貿登場　特色郵票驚喜多連發

聯合新聞網／ 花編

暑期台北展覽接連不斷！「臺北2023第39屆亞洲國際郵展」於112年8月11日至15日台北世界貿易中心展覽一館舉行，集結亞洲集郵聯合會各國郵會代表、各國郵政及郵商與會共襄盛舉。配合郵展活動，公司將發行七種新品，以台灣名勝、藝術文化和可愛的三麗鷗家族卡通形象系列等主題，作為新發行郵票設計的靈感來源，特色新郵多連發，相當引人期待！

據中華郵政提供的資料，本次共有26國來台參展的國家，國家地區有日本、韓國、越南、泰國、緬甸、尼泊爾、印度、伊朗、伊拉克、科威特、香港、澳門等，中國大陸沒報名。

關於「臺北2023第39屆亞洲國際郵展」詳細展期。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網

郵展期間每日都有不同主題日搭配發行郵票，像是配合臺北2023第39屆亞洲國際郵展第3日「舞動青春日」主題，中華郵政公司特以深獲民眾喜愛的三麗鷗家族SANRIO CHARACTERS－HELLO KITTY、大耳狗喜拿、酷企鵝、布丁狗及美樂蒂等主角，並以「傳遞幸福」與「寶島觀光」為主題，此款訂於8月11日發行「臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票小全張—SANRIO CHARACTERS」小全張2款，每張均含5枚郵票，內含郵票面值分別為8元4枚、28元1枚及6元、9元、13元、15元、17元各1枚。絕對可愛爆擊粉絲的心。

臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—「舞動青春日」8/11發行A款。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網

臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—「舞動青春日」8/11發行B款。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網

另外，也特別注重與在地特色藝文結合，像是臺灣最著名的景點的典藏即有兩個主題日搭配，分別是第2日「古典瑰寶日」與第5日「經典郵品日」兩大主題。「古典瑰寶日」主題是以2件華麗彩瓷「清 乾隆 洋彩開光花鳥紋雙連瓶」及「清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶」為題材的，訂於8月11日發行小全張，郵票面值17元及28元各1枚。而「經典郵品日」則是院藏之「清余省百蝶圖 卷」為題材，將原畫作者的余省善畫花鳥、草蟲、山水等，色彩明暗參用西洋技法精彩呈現，細膩典雅一覽無遺。訂於8月12日發行，以連刷方式印製，其郵票面值13元及35元。

臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—「經典郵品日」8/12發行。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網

臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—「古典瑰寶日」8/11發行。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網

此外，最有本土文藝風情的，配合郵展第4日「雋永藝文日」主題，特以余光中〈車過枋寮〉及許地山〈落花生〉為題材，摘選詩與散文內容發想，此系列發行郵票1套2枚。發行時間是 8月12日，郵票以版畫藝術繪寫臺灣文學先賢著作裡的情境，突顯鄉土藝術，也精緻呈現舊時臺灣美好印象。分別是面值8元和28元的郵票。

最後，本郵展免票入場，展期還有臨時郵局戳和紀念戳章，歡迎8/11-15到台北世貿一館現場挖寶、同樂。

臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—「雋永藝文日」 8/12發行。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網

展覽資訊：

臺北2023第39屆亞洲國際郵展

時間：8/11-8/15

地點：台北世貿一館(台北市信義區信義路五段5號)

費用：免票入場

※部分晚會地點須憑請柬入場。

「臺北2023第39屆亞洲國際郵展」將於8/11-15台北世貿一館登場！（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網

本次臨時郵局戳和紀念戳。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網

「臺北2023第39屆亞洲國際郵展」攤位地圖！（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網

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