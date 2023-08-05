2023亞洲國際郵展8/11台北世貿登場　特色郵票驚喜多連發

暑期台北世貿展覽接連不斷！「臺北2023第39屆亞洲國際郵展」於112年8月11日至15日台北世界貿易中心展覽一館舉行，集結亞洲集郵聯合會各國郵會代表、各國郵政及郵商與會共襄盛舉。配合郵展活動，中華郵政公司將發行七種新郵票品，以台灣名勝、藝術文化和可愛的三麗鷗家族卡通形象系列等主題，作為新發行郵票設計的靈感來源，特色新郵多連發，相當引人期待！

據中華郵政提供的資料，本次共有26國來台參展的國家，國家地區有日本、韓國、越南、泰國、緬甸、尼泊爾、印度、伊朗、伊拉克、科威特、香港、澳門等，中國大陸沒報名。

關於「臺北2023第39屆亞洲國際郵展」詳細展期。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網）

郵展期間每日都有不同主題日搭配發行郵票，像是配合臺北2023第39屆亞洲國際郵展第3日「舞動青春日」主題，中華郵政公司特以深獲民眾喜愛的三麗鷗家族SANRIO CHARACTERS－HELLO KITTY、大耳狗喜拿、酷企鵝、布丁狗及美樂蒂等主角，並以「傳遞幸福」與「寶島觀光」為主題，此款訂於8月11日發行「臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票小全張—SANRIO CHARACTERS」小全張2款，每張均含5枚郵票，內含郵票面值分別為8元4枚、28元1枚及6元、9元、13元、15元、17元各1枚。絕對可愛爆擊粉絲的心。

臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—「舞動青春日」8/11發行A款。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網）

臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—「舞動青春日」8/11發行B款。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網）

另外，也特別注重與在地特色藝文結合，像是臺灣最著名的景點國立故宮博物院的典藏文物即有兩個主題日搭配，分別是第2日「古典瑰寶日」與第5日「經典郵品日」兩大主題。「古典瑰寶日」主題是以2件華麗彩瓷「清 乾隆 洋彩開光花鳥紋雙連瓶」及「清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶」為題材的，訂於8月11日發行小全張，郵票面值17元及28元各1枚。而「經典郵品日」則是院藏之「清余省百蝶圖 卷」為題材，將原畫作者的余省善畫花鳥、草蟲、山水等，色彩明暗參用西洋技法精彩呈現，細膩典雅一覽無遺。訂於8月12日發行，以連刷方式印製，其郵票面值13元及35元。

臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—「經典郵品日」8/12發行。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網）

臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—「古典瑰寶日」8/11發行。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網）

此外，最有本土文藝風情的，配合郵展第4日「雋永藝文日」主題，特以余光中〈車過枋寮〉及許地山〈落花生〉為題材，摘選詩與散文內容發想，此系列發行郵票1套2枚。發行時間是 8月12日，郵票以版畫藝術繪寫臺灣文學先賢著作裡的情境，突顯鄉土藝術，也精緻呈現舊時臺灣美好印象。分別是面值8元和28元的郵票。

最後，本郵展免票入場，展期還有臨時郵局戳和紀念戳章，歡迎8/11-15到台北世貿一館現場挖寶、同樂。

臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—「雋永藝文日」 8/12發行。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網）

展覽資訊： 臺北2023第39屆亞洲國際郵展 時間：8/11-8/15 地點：台北世貿一館(台北市信義區信義路五段5號) 費用：免票入場 ※部分晚會地點須憑請柬入場。

「臺北2023第39屆亞洲國際郵展」將於8/11-15台北世貿一館登場！（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網）

本次臨時郵局戳和紀念戳。（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網）

「臺北2023第39屆亞洲國際郵展」攤位地圖！（圖源：臺北2023第39屆亞洲國際郵展官網）