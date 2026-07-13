琅讀金句／「隨他們去理論」談的是自由。簡單四個字——隨他們去，將讓你擺脫他人所帶來的負擔

書名：《隨他們去：全球熱銷突破1000萬冊現象級巨作！改變千萬人命運的心理技巧【附放下執念明信片圖】 (電子書)》 作者：梅爾．羅賓斯 出版社：平安文化 出版時間：2026年07月03日

戒掉你的「控制欲」，90%的煩惱就能迎刃而解！

僅僅一年半，全球狂銷突破10,000,000冊！

這個時代最具影響力的一本書。

《紐約時報》暢銷書No.1！

《星期日泰晤士報》暢銷書 No.1！

Amazon暢銷書 No.1！

Audible有聲書暢銷書 No.1！

誠品、博客來年度外文書暢銷榜TOP3！

榮獲博客來當月選書！

授權64種語言，橫掃德、荷、希、挪、波、泰等世界各國暢銷榜！

獲選「富比士50歲以上的50位傑出女性」！

威比獎、訊號獎得主！

TEDx Talks演講等系列影片累計超過數十億人次瀏覽！

FB、IG、TikTok、X、YouTube……

全球社群數千萬網友實證推薦！

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【博客來獨家附贈】

「內在覺醒 影響力躍昇卡」一套3張

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簡單一句「隨他們去」，徹底擺脫內耗 與焦慮 。

堅定一句「讓我來」，做最真實的自己！

你人生的成敗，全都濃縮在「隨他們去」這簡單的四個字裡！我們90%的煩惱都來自外界的雜音，當你因為與人相處的過程而精疲力竭，最大的原因就是「你賦予了他們影響你的權力」。唯有放下想要控制對方的念頭，才能從他人的批評解放、從沉重的負荷掙脫、從心累的循環中得到自由。

其實，我們都不自覺地想要操控他人的一切，藉此逃避自己失控的人生。當我們懂得放手，允許一切發生，就能從無法掌控、疲於奔命的狀態中抽離，並專注在最重要的事情――你自己。此時，真正強大的力量才正要覺醒，那就是找回「讓我來」的行動力。

讓我用引以為傲的方式活著、讓我走上想要前進的道路、讓我成為想要成為的人……無論你是想在職場更上一層樓，還是建立良好習慣、提升自我影響力，或只是單純為自己創造更多快樂，這本書將讓你的焦慮瞬間解壓，帶你終結內耗、釋放潛能，重新主宰自己的生命節奏！

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這本書將帶你學會：

▍終結焦慮： 別再把精力浪費在你根本控制不了的事情上。

▍停止攀比： 不再拿自己的人生去跟別人比較。

▍破繭而出： 徹底擺脫恐懼與自我懷疑的枷鎖。

▍不再迎合： 鬆開那些「別人對你的期待」，別再被它們情緒勒索。

▍經營關係： 建立起這輩子最深厚、最棒的友誼。

▍找到真愛： 創造一份你真正值得擁有的愛情。

▍大膽追求： 自信地投入那些對你真正有意義的事情上。

▍強化韌性： 面對日常的壓力與紛擾，練就從容不迫的強大內心。

▍定義自我： 你的成功、快樂與成就，都由你自己說了算。

這些只是你找回自己的第一步，

書中還有更多改變人生的心法等你來發掘！

【編輯推薦】

《隨他們去》提出簡單卻強大的心法：停止試圖控制他人，把注意力重新放回自己。作者指出，多數焦慮與內耗源自過度在意他人的評價與期待，只要學會一句「隨他們去」，就能放下許多無法掌控的事；再用一句「讓我來」，專注於自己的選擇與行動。本書透過實用方法與真實案例，幫助讀者擺脫比較心理、情緒勒索與自我懷疑，建立持續穩定的內在力量，活出更自在、更有掌控感的人生。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自平安文化出版之《隨他們去：全球熱銷突破1000萬冊現象級巨作！改變千萬人命運的心理技巧【附放下執念明信片圖】》。