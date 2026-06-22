琅讀金句／與其一生一次的隆重退休，我們能不能常常退休、不只一次？

【琅讀金句 】 我有的只是小小的夢想，在我的願景中，我們能從朝九晚五的工作 中暫離崗位、專注在自己真正在乎的事情上。 與其一生一次的隆重退休 ，我們能不能常常退休、不只一次？小小的職涯暫停，開啟巨大的人生 轉變。

書名：《迷你退休：如何在不犠牲事業的前提，勇敢放下工作去冒險、學習、實現夢想》 作者：吉莉安．強思若德 出版社：悅知文化 出版時間：2026年06月11日

＼大人版的 Gap Year！／

旅居海外、裝修住家、短期留學、陪伴家人、帶孩子遊遍世界……

────「財務自由」和「勇於冒險」，你可以兩者兼得────

✧ ✦ ✧ 退休教練教你實踐 Z 世代正流行的「迷你退休」！ ✧ ✦ ✧

★ 曾獲《富比士》《Business Insider》《CNBC》《MarketWatch》等媒體專題報導 ★

「若當時的我有意識到書中所謂『人生的季節』，以及其必然伴隨的有效期限，

我一定會用全然不同的方法面對一次次的迷你退休。」

──吉姆．柯林斯，暢銷書《簡單致富》作者

為什麼我們要工作 40 年才退休一次？

人生中有無數美好時刻值得體驗，如果我們能偶爾「暫停」，專注於重要的事情上，如：家人、朋友、冒險、修復身心、嗜好，以及實現即將過期的夢想呢？如果有一種方法，不僅能避免因暫停工作而對個人財務和職涯發展造成損失，還能帶來深遠的益處，那該有多好？

本書企圖打破傳統的退休模式，詳盡分享如何在職涯中，策略性的間歇休息、成長 與探索人生，並透過聰明的財務管理來戰勝恐懼，在滿血回歸後再創高峰。作者已實現多次的「迷你退休」，不僅找到工作與生活的平衡，也擁有了更具意義的人生。

▋ 四大步驟開啟迷你退休旅程，將夢想化為具體行動──

✧ 夢想實踐：意識到人生的「季節性」，確立核心目標、排序夢想清單。

✧ 職涯規畫：優雅談判、訴說正面故事，更有競爭力的重返職場。

✧ 財務梳理：追蹤開支、掌握預算、填滿「五個水桶」。

✧ 旅程導航：應對現實挑戰，設立情緒與時間界線、定期微調計畫。

【編輯推薦】

《迷你退休》挑戰傳統「工作數十年後一次退休」的人生模式，提出在職涯中分階段安排長假與探索期的概念。作者透過自身經驗與實用方法，教導讀者如何規畫財務、協調職涯、管理風險，實現旅居海外、進修學習 、或追尋夢想等人生目標。書中強調，財務自由與勇於冒險並非只能二選一，而是能透過策略規畫兼得。這是一本幫助現代人重新設計人生節奏，在工作與生活之間找到平衡與意義的實踐指南。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自悅知文化 出版之《迷你退休：如何在不犠牲事業的前提，勇敢放下工作去冒險、學習、實現夢想》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！