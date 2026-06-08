琅讀金句／老年不是懲罰；你的過往很輝煌，現在也不賴；你已經盡力活出最好的人生

書名：《活到100歲還是會很快樂--享受熟成的自由與樂趣，韓國知名精神科醫師從容老去的幸福祕訣》 作者：李根厚 出版社：時報出版 出版時間：2026年01月27日

變老出乎意料的好處，其實是你再也不必設目標了。

為什麼上了年紀還要讀書，還要健身，還要旅遊？

我會說純粹是為了樂趣，而不是因為有什麼目的，或是要拿來做什麼。

我們只是在過程中感到喜悅。

★著作暢銷百萬冊 南韓知名精神科醫師的深刻智慧★

為各年齡層的你提供活得從容自由的幸福指引

一本送給自己的人生禮物書

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▌永遠不要假設，你知道的就是全部。

當一切似乎走到盡頭，而你仍願意相信還有第二次機會，

那麼你將在那條死路上，找到通往某處的新門。

我的讀者啊，關於人生，我只知道這件事。

我活了八十七年，這是我唯一能以絕對的信心與你分享的事。

————李根厚

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南韓知名精神科醫師李根厚，七十多歲從一段輝煌的職業生涯退休，開始動筆寫作。他在暢銷著作《活到100歲還是會很快樂》書寫「老去」的價值，探討一段常被忽略、卻蘊藏深刻智慧的人生階段。

談論老年的書往往強調正向心態和做足準備的方法，但少有人能坦承過程面臨的失落和挫折。李根厚選擇在《活到100歲還是會很快樂》誠實剖析自身經驗，與讀者並肩漫步，分享他如何踏入一段重新整合身心變化的生命冒險。

從拒絕到承認變老的心境變化，談至變老的自由與好處。熟成的年紀，能以宏觀視野重新檢視人生，接納過往的遺憾和錯誤，如實看見自我的本來面目。誠懇真切的文字，深入淺出融入心理健康知識，逐步帶領讀者思索寬恕、堅持與退場的時機，直面衰老帶來的不安全感和恐懼，同時也練習擁抱生活中觸手可及的快樂與平靜。

撫慰人心且蘊含清澈洞見，不僅為各年齡層的人提供追求平凡幸福的指引，也溫柔提醒我們：生命是一個值得讀到最後一頁的故事。

【編輯推薦】

南韓知名精神科醫師李根厚的人生智慧之書。作者以87年生命經驗，坦率分享面對衰老、失落與改變的心路歷程，重新看見變老帶來的自由與從容。他認為人生不必總是追求目標，而是在學習、旅行與生活中單純感受樂趣。透過溫暖真誠的文字與心理學觀點，引導讀者接納不完美、放下遺憾與恐懼，擁抱平凡日常中的幸福，並相信人生永遠有新的可能。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自時報出版之《活到100歲還是會很快樂--享受熟成的自由與樂趣，韓國知名精神科醫師從容老去的幸福祕訣》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！